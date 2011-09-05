Почему Россия защищает Юлию Тимошенко

5 сентября 2011, 18:22

Киев реальными действиями подтверждает свой европейский выбор.

За месяц пребывания под арестом Юлии Тимошенко ее команда заручилась поддержкой многих действующих и отставных политиков Запада. Далай-Лама, Джон Маккейн и десяток-другой европейских политиков переживают о судьбе Тимошенко. Кажется, еще немного – и соратники экс-премьера начнут вызывать духи умерших и погибших политических лидеров, чтобы те высказались в защиту Юлии Владимировны. Но куда интереснее тот факт, что леди Ю на этот раз активно защищает Россия.

Напомним, российский МИД выразил уверенность, что Тимошенко в январе 2009-го действовала в соответствии с нормами украинского законодательства, буквально спустя несколько часов после ее взятия под арест. Завидная оперативность, особенно если учесть, что заслуживающие доверия источники утверждают: заявление собственноручно писал шеф внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Как думаете, кто может заставить матерого карьерного дипломата уподобиться простому клерку?

Правильный ответ: национальные интересы России. Их в Москве научились защищать с немалым умением, при этом взяв на вооружение известное изречение Франклина Рузвельта «Сомоса, конечно, мерзавец, но это наш мерзавец». По ряду причин, полноту которого определит далеко не Печерский суд, а принцип политической целесообразности, Юлия Владимировна сыграла с Россией в поддавки в январе 2009-го. Она подписала беспрецедентные по неудобству для Украины газовые соглашения сроком на 10 лет. После поражения на президентских выборах, итогов которых Тимошенко так и не признала, сложилась парадоксальная ситуация: ее судят за превышение служебных полномочий, объективно сыгравшее на руку России, а на защиту экс-премьера широким фронтом встают европейские политики. Она, как и подобает дальновидному политическому деятелю, клянется в приверженности европейским ценностям и заклинает ускорить процесс подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Любители конспирологии, безусловно, могут долго и основательно рассуждать о связях «Газпрома» с многочисленными европейскими политиками, которые обернулись в итоге принятием Третьего энергетического пакета и ограничением формального влияния российской энергетической монополии на европейскую политику. Однако сегодня в Старом Свете по причине экономического кризиса и политической многоголосицы все чаще в ходу realpolitik ХХІ века, предполагающая давление на слабых и заигрывание с сильными.  Достаточно вспомнить, что Греция, ситуация в которой угрожает финансовой стабильности ЕС, так и не была публично и показательно наказана за фальсификацию статистических данных.

Сегодня же европейцы одновременно критикуют украинскую власть за содержание Тимошенко под арестом (увязка судьбы одного политика с перспективами целой страны вряд ли соответствует стандартам демократии Старого Света) и отказываются прерывать переговоры о подготовке упомянутого Соглашения. В украинско-европейских отношениях подобных парадоксов немало. Европе, получающей через Украину порядка 80% объемов российского газа, невыгодно отталкивать нашу страну. Особенно в тот момент, когда Россия демонстрирует в энергетической сфере полный арсенал имперских амбиций.

Уже полтора года «Газпром» (читай – политическое руководство России) игнорирует любые попытки Украины пересмотреть условия газовых контрактов. Более того, президент Дмитрий Медведев без обиняков предлагает Украине «попросить интеграционную скидку», об особенностях использования которой хорошо справиться у белорусского Батьки. Не вызывает сомнений тот факт, что присоединение нашей страны к Таможенному Союзу повлечет за собой вопрос о ее членстве в ВТО. Кроме того, Россия активно лоббирует идею «совместных переговоров» о зоне свободной торговли с ЕС, при этом умело торпедируя создание зоны свободной торговли внутри СНГ. Странная логика для государства, претендующего на статус региональной сверхдержавы, не находите?

Украина же полным ходом приближается к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Этот документ вряд ли порадует евроскептиков, но не должен вызывать излишней эйфории: очевидно, что процесс ратификации Соглашения странами Евросоюза будет непростым. Однако подписание даст сигнал многочисленным европейским инвесторам и политикам, Украина получит возможность занять плацдарм, с которого можно вести переговоры о вступлении в Европейский Союз. Неудивительно, что в России воспринимают такую перспективу как собственное масштабное геополитическое поражение и начали использовать «газовый фактор» в переговорах с Киевом. Стоит подчеркнуть: анонсированная Виктором Януковичем и Николаем Азаровым реструктуризация «Нефтегаза Украины» раздражает «Газпром», зато хорошо ложится в нормы европейской энергетической политики.

В сложившейся ситуации новый смысл приобретает и судебный процесс по делу Тимошенко, ведь обвинительный вердикт, даже не предполагающий тюремного заключения для экс-премьера, дает Украине шанс пересмотреть газовые соглашения с Россией. В Москве это отлично понимают, потому не стесняются демонстрировать «солидарность» с Юлией Владимировной. При этом в Кремле искренне недоумевают, как же так могло получиться, что «свой в доску» Янукович столь решительно защищает суверенитет Украины.

Наверное, это совпадение, но за месяц пребывания Юлии Тимошенко под арестом Украина, к которой приковано внимание Европы, постаралась стать из объекта субъектом европейской политики. Пока рано говорить об успехе этого устремления, но сама попытка заслуживает внимания. Официальный Киев поднимается с геополитического шпагата и реальными действиями подтверждает свой европейский выбор.

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