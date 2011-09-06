Верховная Рада начала работу с противостояния

Сегодня, 6 сентября, открылась 9-я сессия Верховной Рады шестого созыва.

Сессию и торжественное заседание по случаю 20-й годовщины Независимости Украины открыл глава Верховной Рады Владимир Литвин.

В заседании принял участие Президент Украины Виктор Янукович, который обратился к депутатам с речью, которую, несмотря на ее непродолжительность, можно назвать программной.

На первое после летних каникул заседание парламента прибыли также премьер Николай Азаров, экс-президенты Украины Леонид Кучма и Леонид Кравчук, глава Конституционного суда, генеральный прокурор и другие официальные лица.

В своем выступлении Виктор Янукович в частности анонсировал завершение приватизационного процесса в Украине – приватизацию государственных предприятий, кроме тех, которые выполняют функции национальной безопасности и призвал депутатов принять закон о государственной программе приватизации, который внесет правительство.

Президент также предупредил Кабинет Министров и Национальный банк о необходимости сделать все возможное для подготовки Украина ко второй волне финансового кризиса и сообщил парламентариям, что в ближайшее время они начнут работу над проектом госбюджета на 2012 год.

Оппозиция в свою очередь подвергла главу государства обструкции: когда Президент поднялся со своего места, в зале раздались крики «Ганьба!». Такими же возгласами оппозиция встречала и других представителей власти.

Бютовцы пришли на первое заседание Верховной Рады в черных (женщины – в белых) футболках с надписями «Украине – свободу», «Батькивщина – превыше всего» и фотографиями Юлии Тимошенко за решеткой. Некоторые депутаты переодевались прямо перед началом заседания.

После того, как Виктор Янукович вышел на трибуну, депутаты от БЮТ покинули зал.

По окончании торжественного заседания должно состояться обычное пленарное заседание парламента. Планировалось, что первым пунктом его повестки дня станет доработка принятого Верховной Радой перед каникулами, но до сих пор не подписанного Президентом закона о пенсионной реформе.