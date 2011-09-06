Парламент перезапустил пенсионную реформу

6 сентября 2011, 14:46

Верховная Рада подправила закон о пенсионной реформе и отложила его вступление в силу до 1 октября.

Закон о пенсионной реформе вступит в силу не 1 сентября, как планировалось ранее, а на месяц позже – 1 октября. Внесение в принятый 8 июля нынешнего года закон данного уточнения поддержали 245 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Кроме этого, Рада уточнила в законе еще три положения. В частности изъяла из него норму о проведении с 1 января 2012 года перерасчета пенсий с применением показателей средней заработной платы за 2006-2008 годы с применением такого показателя за 2009 год; сохранила право работать на занимаемых должностях после достижения ими пенсионного возраста за достигшими 62-летнего возраста государственными служащими, получившими это право на день вступления закона в силу; изъяла из закона норму, по которой Пенсионный фонд относился к финансовым учреждениям, сохранив за ним статус органа исполнительной власти.

Чуть ранее парламент отказался отменить закон о пенсионной реформе: за отказ проголосовали всего 52 депутата. Инициаторы проекта постановления об отказе, представители оппозиции Юрий Кармазин и Ольга Боднар предлагали отменить реформу в связи с нарушением процедуры ее принятия.

Оппозиция выступала категорически против данной пенсионной реформы, неоднократно требуя отправить в отставку ее главного «провайдера» в правительстве - вице-премьера Сергея Тигипко.   

Как ранее писал Главред, 8 июля Рада приняла закон о пенсионной реформе, повысив пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет с ежегодным его увеличением на 6 месяцев, начиная с 1 сентября.

Минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии увеличивается с 5 до 15 лет.

Минимальный размер пенсии приравнивается к прожиточному минимуму. Чтобы иметь право на пенсию, женщинам придется отработать 30 лет (раньше — 20), мужчинам - 35 лет (раньше — 25).

Максимальный размер пенсии будет ограничен десятью прожиточными минимумами, причем «задним числом». Для справки: пенсию свыше 10 тыс. грн. в Украине получают 3 тысячи пенсионеров, преимущественно бывшие партийные работники, герои Союза, депутаты. Эксперты предупреждали, что «обратную силу» закона можно нетрудно будет оспорить в Конституционном суде. Равно как и уменьшение размера пенсии госслужащих с 90% от зарплаты до 80%, время выхода мужчин-чиновников на пенсию (62 года вместо 60), повышение срока выслуги лет, необходимых для получения пенсии военными, а также ограничения в получении пенсии для работающих пенсионеров.

Есть в законе, по мнению специалистов, и плюсы: если работник достиг пенсионного возраста и продолжает работать, его пенсия увеличивается на 6% за каждый проработанный год с первого до пятого (сейчас приблизительно на 1%), а свыше 5 лет – на 9% за каждый следующий год.

Среди других позитивных сигналов проекта — поэтапное (в течение 4 лет) повышение пенсионного возраста для мужчин-госслужащих и выслуги лет, необходимой для назначения пенсии военнослужащим (в течение 10 лет); выплата одноразовой помощи бюджетникам (образование, медицина, культура) при выходе на пенсию.

Чиновники также акцентируют на создании накопительного уровня, отчисления в который составят 2% с последующим ежегодным увеличением до 7%.

фото: Евгений Малолетка/ТСН.ua

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