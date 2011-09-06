В Раде пели, выступали и протестовали (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Началом нового политического сезона открытие осенней сессии парламента можно считать разве что с натяжкой: в последние годы политическая жизнь в Украине не замирает даже летом. Уже месяц внимание украинского и зарубежного политикумов приковано к событиям, последовавшим за арестом Юлии Тимошенко. В Верховной Раде тему продолжили соратники экс-премьера, которые на этот раз вместо государственного флага накрыли свои места в сессионном зале огромным плакатом с портретом их лидера и требованием ее освобождения. Депутаты из фракции «Наша Украина-Народная Самооборона» в свою очередь развернули плакат с требованием освободить Юрия Луценко и его портретом на белом фоне в вышиванке.

Все депутаты из БЮТ были в футболках (мужчины – в черных, женщины – в белых) с соответствующими изображениями и надписями «Батьківщина понад усе!».

Однако и государственный флаг, и хор, неизменно сопровождающий все торжественные моменты в жизни нашего высшего законодательного органа, сегодня, 6 сентября, в зале под куполом, как говорится, имели место.

Президент Виктор Янукович мог бы и не приезжать в Раду – наверняка ведь подозревал, что оппозиция устроит ему «теплый» прием (некоторые его предшественники по этой причине годами избегали встреч с парламентом). Однако глава государства прибыл и выступил, причем его выступление содержало несколько важных месседжей – в частности о предстоящей широкой приватизации госпредприятий и о необходимости готовиться ко второй волне финансового кризиса.

«Разобралась» Рада и с пенсионной реформой, отсрочив ее введение на месяц. После чего депутаты, точнее – парламентское большинство (оппозиция в знак протеста покинула зал еще до выступления Президента), ушли отдыхать. Первый день после отпуска удался…

фото: Евгений Малолетка/ТСН.ua