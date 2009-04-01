Результаты голосования за дату президентских выборов

Это решение было поддержано беспрецедентно большим количеством народных депутатов – «за» проголосовал 401 парламентарий. «Регионалы» отдали «за» 174 голоса – не голосовал только первый вице-спикер Александр Лавринович. Фракция БЮТ также проголосовала почти единогласно – за исключением Павла Мовчана. Один неголосовавший есть в рядах Блока Литвина – это сам Владимир Михайлович. Стопроцентный результат показали коммунисты. В составе «нашеукраинцев» снова наблюдалось радикальное расхождение во мнениях – 26 членов фракции проголосовали «за», семеро нажали кнопку «против», не голосовали либо вынули свои карточки для голосования 39 «нашеукраинцев».