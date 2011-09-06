Політологи – про інтриги нової парламентської осені

Парламентарі розпочали роботу. Сьогодні відбулося відкриття IX сесії Верховної Ради України шостого скликання й урочисте засідання з нагоди 20-ої річниці Незалежності України, під час якого виступив Президент Віктор Янукович. До парламенту також завітали прем’єр-міністр Микола Азаров та члени Кабінету міністрів, колишні президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, голови Конституційного та Вищого адміністративного суду. В залі зареєструвалися 329 депутатів.

Після того, як Віктор Янукович вийшов на трибуну, депутати Блоку Юлії Тимошенко залишили залу Верховної Ради. Як пояснив керівник фракції Іван Кириленко, в залі залишилися чергові депутати, решта – чергуватимуть у Печерському суді, де триває процес над Юлією Тимошенко.

У своєму виступі Президент попередив про загрози, які несе Україні друга хвиля світової фінансової кризи. Одним із основних пріоритетів наступного року він назвав подальше підвищення стійкості системи державних фінансів та анонсував, що найближчим часом Верховна Рада розпочне роботу над Державним бюджетом на наступний рік. При цьому Янукович наголосив, що Україні потрібна виважена боргова політика, скорочення дефіциту бюджету, а також забезпечення збалансованості місцевих бюджетів.

Своїми прогнозами щодо нового політичного сезону та основних інтриг парламентської осені з «Главредом» поділилися експерти.

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Ігор Когут, голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив:

Основним питанням, яке постане на порядку денному нової парламентської сесії, буде підготовка до виборів. Інтрига полягатиме в тому, які політичні сили у складі парламенту намагатимуться вибудовувати свої месиджі та стратегії, виходячи з того, що вже цього року розгортатиметься кампанія. Сьогодні для більшості ключовим залишається питання визначення виборчої системи. Досі не зрозуміло, за якими правилами проходитиме кампанія, а відтак відбуватиметься хаотичний пошук компромісу навколо певної виборчої системи. Хаотичний, тому що ніхто до кінця не усвідомлює переваг тієї чи іншої системи.

Визначення виборчої системи стане питанням, якщо не першого значення, то одним із найважливіших цієї осені.

Крім того, залишаються питання завершення недосконалих реформ, зокрема, пенсійної. Це теж стане інтригою цієї парламентської сесії. Також гострі дискусії та суперечки точитимуться навколо Державного бюджету, оскільки світ сьогодні в передчутті нової хвилі кризи. Більше того, Україна входитиме в рік Євро-2012. Очевидно, що видатки на все, пов’язане з цією подією (на інфраструктуру тощо), зростатимуть. А знайти баланс між соціальними, інфраструктурними та іншими видатками буде дуже складно.

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Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ:

У новому політичному сезоні буде декілька інтриг. Перша і основна з них – переговори з Росією щодо газу та судова справа проти Юлії Тимошенко. Ці теми залишатимуться найбільш актуальними. Саме від них залежать відносини України зі Сходом (Росією) і Заходом (Європою та США).

По-друге, існує імовірність підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом до кінця цього року. Це – також надзвичайно важлива подія.

Крім того, наявний ряд важливих питань на порядку денному в Верховній Раді, зокрема, друге читання закону «Про державну службу», вирішення питання нового закону «Про вибори народних депутатів України», подальші кроки в економічних реформах.

Крім того, не виключено, що восени можуть відбутися серйозні ротації в уряді. Тому що владі потрібно встигнути до парламентських виборів змінити команду команду, спробувати визнати помилки і пообіцяти працювати значно краще. Це потрібно робити саме цієї осені, оскільки потім буде запізно.

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Ігор Попов, політолог:

Основний фактор – геополітичний. Восени відбудеться багато подій, які визначатимуть партнерів, союзників України та ситуативних ворогів. Питання зовнішньої політики і ставлення до Росії завжди були дратівливим для української політики, тому в цьому напрямку відбуватиметься багато подій.

Скоріше за все, зараз перед Україною закриють двері в Європу, відкладуть підписання угод про асоціацію та зону вільної торгівлі, скажуть, що ми не виконуємо план по безвізовому режиму (хоча насправді ми його виконуємо). Водночас у нас проблеми з Росією: напередодні опалювального сезону в нас намічається нова «газова війна». Звичайно, всім політикам доведеться визначатися з цього приводу.

Другий фактор – економічний. Світові економічні процеси впливатимуть на Україну. В межах економічного фактору важливим буде те, що робитиметься всередині країни. Зокрема, це стосується земельної реформи, щодо якої буде чимало дискусій. Оскільки протягом останніх років чинна влада прагнула проводити земельну реформу, а опозиція не хоче цього робити. Тому щодо землі є певна інтрига.

У тактичному плані вагомою буде справа Тимошенко та Луценка. Тимошенко швидше за все отримає обвинувальний вирок, довго йтимуть апеляції, касації – аж до передачі справи до Європейського суду. Проте щойно закінчиться суд, Тимошенко особисто зникне з інформаційного простору, тому що суд – це можливість публічного спілкування. Після того, як її перевезуть у місця позбавлення волі, поступово про неї забудуть, відбудеться суттєве перегрупування всередині опозиції. При цьому виділиться радикальна опозиція, яка з часом буде маргіналізуватися, і поміркована опозиція, яка консолідує всіх тих, хто сьогодні не потрапив до влади.

Парламент залишається на узбіччі політичних баталій. Сьогодні приїжджав Президент, тож зібралася максимальна кількість депутатів. В іншому ж влада має стабільну більшість у Верховній Раді, склад більшості може трохи перетасовуватися відповідно до перетасовок у Кабінеті міністрів. Проте будь-які ініціативи Президента сьогодні знаходитимуть підтримку в парламенті, тому там не відбуватиметься плідної дискусії. Тим більше, що радикальна частина опозиції говорить про бойкотування роботи парламенту. Головні законопроекти готуватимуться в Адміністрації президента та на засіданнях Комітету економічних реформ, в Раді ж вони будуть відшліфовуватися. І це буде скоріше технічний орган, який затверджуватиме політичну волю Президента.

Анатолій Лазаренко, експерт Центру дослідження проблем громадянського суспільства:

Новий політичний сезон розпочинається з анонсування президентом України ряду економічних та політичних реформ. У першу чергу вони полягають у просуванні реформування реального сектору, фінансової стабілізації, а також у діях, спрямованих на вдосконалення податкового та бюджетного законодавства.

Крім того, серед першочергових завдань цього політичного сезону є посилення координації Комітету реформ та Кабінету міністрів. Формування єдиного стилю впровадження економічних реформ, оскільки на даний момент відчувається певна диспропорція та розбалансування державної політики в сфері економічного реформування.

Також важливою рисою нового політичного сезону є активізація конституційно-правової модернізації України. Президент анонсував початок реформи місцевого самоврядування, другого етапу судової реформи, а також наявність політичної волі до законодавчого розширення прав та можливостей громадянського суспільства, а також впровадження нових практик діалогу влади та громадянського суспільства (громадські обговорення, парламентські слухання).

Особливою рисою політичного сезону є закінчення процесів над Луценком та Тимошенко. Оскільки саме форма та якість судових рішень стосовно них будуть у подальшому визначати відносини між опозицією та владою.

Завданням влади в даному політичному сезоні є створення механізмів та нових форматів налагодження політичної дискусії та знаходження політичного консенсусу.

Важливою інтригою нового політичного сезону також є прийняття нового виборчого законодавства. Цю інтригу актуалізував Президент, остаточно не визначивши офіційно вибір нової виборчої системи. Тому інтригою протягом політичного сезону буде прийняття нового виборчого закону, а також боротьба навколо вибору самої виборчої системи – пропорційної чи змішаної. В політикумі є критична маса прихильників пропорційної системи з закритими регіональними списками. Ця критична маса є і в правлячій політичній еліті. Тому вирішення цього питання ще не є остаточним і заздалегідь визначеним.

Також важливою інтригою політичного сезону є зовнішньополітичний вектор розвитку України, зокрема, підписання нових газових договорів, визначення співпраці України та Митного союзу, але перш за все це підписання договору про асоціацію з Європейським Союзом та створення зони вільної торгівлі. В питанні європейської інтеграції спостерігається певний консенсус всіх політичних сил. Я не очікую значного супротиву парламентських українських процедур чи прийняття нових нормативних актів у питаннях євроінтеграції. Питання лише в здатності нинішньої влади, а саме Кабінету міністрів, реалізувати Указ Президента про виконання взятих Україною на себе зобов’язань перед Радою Європи, особливо в політичній сфері та реформуванні судової системи і забезпеченні дотримання прав і свобод громадян.

Також ознакою політичного сезону можуть стати кадрові питання в уряді України. не виключена зміна ключових осіб Кабінету міністрів або переформатування відповідальності.