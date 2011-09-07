Вадим Кисель добился строительства храма

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят», - призывает нас святое писание. (Матфея 7:7,8).

Трудности строительства

Долгие годы Вадим Кисель стучал в двери различных инстанций, обивал пороги госучреждений, делал все возможное и невозможное, чтоб получить во владение церкви участок киевской земли для строительства храма. Еще в далеком 1996 году Вадим Владимирович вместе со своим отцом Владимиром Карповичем Киселем положили начало строительству дома Господнего, посредством поиска земельного участка. И только сейчас, спустя 8 лет, их непосильный вклад дал свои плоды – началась постройка нового храма в Киеве.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в скором времени станет украшением Голосеевского района и одной из визитных карточек столицы. Неописуемой красоты церковь расположится вблизи от ипподрома, а очертания храма будут видны гостям столицы, прибывающим с юга. Таким образом, церковь станет местом богослужения и духовного общения не только для прихожан проживающих неподалеку, а и для большого количества проезжающих путников.

«Этой землей мы с отцом занимались с 1996 года – сначала при мэре Омельченко, потом при Черновецком. И только сейчас наконец-то добились, получили землю, сделали проект храма», - рассказывает Вадим Кисель.

Президент Федерации греко-римской борьбы Вадим Кисель, говоря о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, также отметил, что на месте вблизи от храма вскоре будут строиться высотные дома, большой жилой массив, «чем и были обусловлены сложности с получением этого участка».

«Но мы все-таки добились, чтобы на этой земле появилась церковь. Как раз в этом массиве нет такой церкви, она будет невероятно красивой и ее будет видно при въезде в Киев», - резюмировал Вадим Владимирович.

О закладывании капсулы

«Для нас это очень знаменательный день. Особенно потому, что мы по благословению Божьему начинаем дальнейшее строительство этого храма. Для того, чтобы начать строительство храма и оформить эту землю по инстанциям, нам пришлось потерять практически 8 лет», - посетовал настоятель будущего храма Василий.

Также настоятель Василий поведал, что в закладывании капсулы приняли участие известный Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины.

«В капсулу закладывается список с именами благодетелей, которые пожертвовали этому храму, и будут помогать ему. Их имена записаны и будут заложены в стены храма. Сколько будет существовать этот храм, столько в нем будут молиться за его основателей», - говорит настоятель храма Василий.

Говоря о благодетелях, Василий отметил, что в этом процесс приняло участие большое количество разных по статусу и социальному положению людей: «От бедной вдовы до серьезных благодетелей. Жертвовали, кто, сколько мог, кто гривну, а кто и гораздо больше, но пред Богом все равны».

Имена всех, кто принимал то или иное участие в строительстве храма Рождества Пресвятой Богородицы, были составлены в список и заложены в специальной капсуле в стену будущей церкви.