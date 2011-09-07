Арест украинцев в Ливии: в деле появились снайперская винтовка и автомат Калашникова

Украинцы, арестованные в Триполи, входили в состав главной боевой группы Муаммара Каддафи. Об этом заявили следователи, которые расследуют возможную причастность украинцев к преступлениям наемников Муаммара Каддафи.

По утверждению следователей, у них есть достаточно доказательств: при обыске они нашли у украинцев военную форму, оружие и документы, которые выдавались наемникам полковника Каддафи.

Напомним, как сообщал Главред 5 сентября, в Ливии были задержаны 22 гражданина Украины. Официальный Киев подтвердил эту информацию, отметив что жизни украинцев ничего не угрожает.

Как заявил пресс-секретарь МИДа, Посольство Украины активно добивается освобождения наших соотечественников.

Арестованные украинцы содержатся находятся в изоляторе Триполи.

Как сообщают западные СМИ, что большинство задержанных – пожилые люди. Среди них повара, инженеры, врачи и нефтяники – ни одного военного.

«Когда мы спросили их, что они здесь делают, ответ был: работаем на нефтяной компании. Но когда мы изучили документы, то выяснили, что они попали в Ливию в начале июля 2011 года. Их прибытие вызвало у нас подозрения, потому что тогда нефтяная отрасль не работала из-за военных действий», - объясняет Абдул Хафиз Кайлан, главный следователь-генерал.

После обыска следователи заявили, что у них почти не осталось сомнений в причастности украинцев к военным действиям за силы Муаммара Каддафи.

«Когда мы провели досмотр вещей, нашли военную форму и боеприпасы для автомата Калашникова. Также обнаружили документ, позволяющий им передвигаться по территории страны с оружием. Такие бумаги используются бригады аль Каффа – основные боевые группы Каддафи», - говорит Абдул Хафиз Кайлан, главный следователь.

По словам командующего Абдель Маджид Ибрагима, повстанческая разведка получила информацию о подозрительной группе еще до того, как она попала в Ливию через тунисскую границу.

Представители Национального переходного совета страны заявили, что Каддафи использовал множество наемников из разных стран мира.

фото: euronews.net, odnoklassniki.ru

В украинском МИДе опровергли утверждения об участии украинских наемников в ливийском конфликте.

Дипломаты заявили, что все задержанные являются гражданскими специалистами, прибывшими для работы на ливийских объектах нефтяной промышленности.

В то же время, один из пленников - 33-летний одессит Максим Шадров, разместил в социальной сети «Одноклассники» целый ряд своих фотографий с подписью «Ливия», на которых он позирует с оружием в руках – автоматом и снайперской винтовкой.

фото: euronews.net, odnoklassniki.ru