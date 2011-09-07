Юлия Тимошенко дала первые показания: Я – невиновна!..

«Я хочу представить свое полное видение того, что происходит в судебном процессе», - сказала Юлия Тимошенко в начале сегодняшнего, 7 сентября, заседания Печерского суда. Она также заявила о намерении приобщить к своим письменным показаниям документы, которые якобы свидетельствуют об отсутствии в ее действиях состава преступления.

Как неоднократно сообщалось, Юлии Тимошенко инкриминируют превышение служебных полномочий при подписании газового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» в начале 2009 года (ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины). 5 августа суд изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на арест, после чего Тимошенко поместили в Лукьяновское СИЗО.

В ходе дачи своих показаний Юлия Тимошенко отметила, что в ее действиях при предоставлении «газовых директив» в 2009 году не было никаких незаконных действий, передал корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, когда данные директивы обсуждались на заседании правительства 19 января 2009 года, представитель Генеральной прокуратуры Украины не имел никаких возражений относительно их законности.

Экс-премьер-министр убеждена, что и свидетели по делу полностью подтвердили ее невиновность. «Свидетели говорят ключевые вещи: во-первых, мои директивы - это поручение, во-вторых, Кабинет министров Украины не имеет императивных полномочий принять директивы для хозяйственных субъектов, в-третьих, директивы, которые я утверждала, не имели ничего общего с решением правительства, а также директивы Кабмина нужны только для заключения международных договоров», - подчеркнула Тимошенко. Она также заявила, что к «газовым контрактам» не имеет никакого отношения, так как ее директивы предоставлялись лишь для ведения переговоров.

Мало того, Юлия Тимошенко допустила возможность того, что экземпляр директив на газовые переговоры, который находится в материалах ее дела, фальшивый. «Я не могу исключить, что те директивы являются сфальсифицированными. Там могут быть переставлены слова. Я точно не помню содержания, но я подтверждаю, что свое поручение я передавала, но с моей подписью», - цитирует Тимошенко Украинская правда. А на директивах, приобщенных к материалам дела, дескать, вместо оригинальной подписи стоит факсимиле. «Если смогли подделать экспертизу и назвали подписью факсимиле, могли и подделать и составляющие директив», - заявила подсудимая.

Основываясь на показаниях уже допрошенных свидетелей, Тимошенко утверждала, что дала экс-министру топлива и энергетики Юрию Продану директивы премьер-министра, а не правительства. «Я оформила результаты переговоров (с российской делегацией) в виде поручения и передала министру топлива и энергетики. Я не нарушала тогда никакой нормы закона… Там нет того, что я кого-то обязываю подписывать контракты», - подчеркнула экс-премьер. Ее директивы не были вмешательством деятельность субъекта хозяйствования, настаивала Тимошенко. По ее убеждению, нельзя говорить о невыгодности подписанных контрактов, поскольку они были ратифицированы «Нафтогазом Украины», правительством, на заседании которого присутствовали представители прокуратуры, и Верховной Радой.

Юлию Тимошенко также удивило обвинение в том, что она искала выход из кризиса с целью создания себе позитивного имиджа: «В обвинении сказано, что я хотела создать себе позитивный имидж. Я как политик должна это делать. Это не предполагает уголовной ответственности». Она также отрицала, что действовала «умышленно и в личных интересах».

Во время выступления Тимошенко прокурор Байрачный отметил, что ее заявления Тимошенко «не имеют ничего общего с показаниями, а являются политическими заявлениями». Защита экс-премьера подобные подозрения категорически отмела: мол, раз нет прямой трансляции из зала суда (к слову, адвокаты Тимошенко ходатайствовали о возобновлении трансляции), значит, выступление обвиняемой не может считаться политическим заявлением…

На заседании присутствуют защитники Юлии Тимошенко Юрий Сухов, Николай Сирый и Александр Плахотнюк, а также ее дочь Евгения Карр.

Напомним, что в конце вчерашнего заседания был объявлен перерыв в связи с тем, что судебный процесс подошел к стадии завершения судебного следствия, в конце которой суд обязан рассмотреть все ходатайства сторон относительно стадии судебного следствия.

Также вчера, 6 сентября, суд закончил зачитывать досудебные показания Тимошенко.

Вчера же бывший защитник Юлии Тимошенко, народный депутат Украины от БЮТ Сергей Власенко выразил убежденность в том, что «приговор будет, он будет в ближайшее время, и это будет прямое наказание, предусмотренное статьей 365 частью 3 – от трех до десяти лет».

В то же время многие эксперты прогнозируют, что приговор Тимошенко будет условным.

фото: byut.com.ua