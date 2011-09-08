Седьмой созыв: оптом или в розницу?

8 сентября 2011, 11:49

Начало осенней сессии Верховной Рады ознаменуется финальным витком дискуссии о нормах избирательного закона, по которому через год украинцы будут выбирать новый парламент. Окончательной ясности в этом вопросе нет.

В информационном пространстве уже появились предположения о том, что президентская Администрация, не стесняющаяся роли модератора политического процесса, откажется от отмены закрытых списков. Правда, убедительного объяснения и реального подтверждения эта версия пока не нашла, поэтому может расцениваться в качестве  отвлекающего маневра. Напомним, в поддержку необходимости реформирования избирательного законодательства в последнее время высказывались Виктор Янукович и глава АП Сергей Лёвочкин.

Еще один лежащий на поверхности аргумент в пользу смены избирательной системы: в условиях обостряющейся внешнеполитической ситуации Украине необходимо продемонстрировать свою непохожесть на Россию и Беларусь. В противном случае поток критики в исполнении европейских политиков может отбросить президентскую команду на обочину диалога о сближении с Европейским Союзом.

Сомнительно, что на Банковой решили остановить падение популярности главы государства и партии власти при помощи закрытых партийных  списков. Благодаря такой формуле можно рассчитывать на бонусы при подведении итогов голосования за счет политических сил, не преодолевших проходной барьер, но высок риск в итоге столкнуться с отсутствием внятных спикеров. К тому же, Виктор Янукович стремится не вспоминать о собственном статусе почетного лидера «регионалов».

Результаты выборов в Верховную Раду 2006 и 2007 годов свидетельствуют, что закрытые списки не являются панацеей от политической коррупции и не дают стопроцентной гарантии лояльности депутатов, попавших по ним в состав парламента. Массовый призыв в депутатский корпус тех, кто демонстрировал лебединую верность вождям или вдохновенно тряс мошной во время избирательной кампании, привел к тому, что большинство представленных в Верховной Раде фракций используют для своего позиционирования тройку-пятерку записных златоустов, готовых раздавать комментарии по любому поводу.

Напомним, что представители власти неоднократно говорили о будущем запрете на участие в парламентских выборах для блоков политических партий. Соответственно – лидеры сил, которые не способны преодолевать нынешний проходной барьер, столкнутся с необходимостью встать под чужие партийные знамена. Пример Сергея Тигипко – далеко не самого низкорейтингового политика – вдохновит далеко не всех, это понятно уже сейчас.

Спикер парламента Владимир Литвин предлагает перенести на украинскую почву британский опыт, где политические силы выдвигают кандидатов по мажоритарным округам. Понятно, что Владимир Михайлович под благовидным соусом ищет варианты для продолжения собственной политической карьеры. Однако такой алгоритм, как и использование открытых региональных списков, может быть связан с угрозой опрокидывания партийной иерархии. Если даже вожди той или иной политической силы будут избираться по стопроцентно лояльным округам, кто даст гарантию, что в партийной среде не обнаружатся выскочки, обладающие не только амбициями, но и большей поддержкой избирателей? Вряд ли украинская партийная система сегодня настолько зрелая, что сможет выдержать одновременные центробежные процессы в основных политических силах. В раскачивании партийного ковчега правящая Партия регионов также не заинтересована, ей бы группы влияния внутри себя сбалансировать.

Здраво поразмыслив, Украина будет двигаться к возвращению смешанной, апробированной на выборах 1998 и 2002 годов системы формирования законодательного органа. Шаг назад позволит сохранить определенный партийный баланс, требуемый европейскими институциями, и влить в парламентскую систему новую порцию мажоритарной крови. Потенциальным  участникам выборов в одномандатных округах  стоит уже сегодня избавиться от иллюзий: без пары-тройки миллионов долларов рассчитывать на победу, мягко говоря, наивно, независимо от цвета партийного знамени или его отсутствия. Фигурирующие в рейтингах солидных социологических контор партии будут работать на местах по принципу политической франшизы, предоставляя свою торговую марку политически неравнодушным представителям среднего и большого бизнеса. Такой вариант позволяет рассчитывать на приход в Верховную Раду седьмого созыва группы «одиноких рыцарей парламентаризма», которые будут торить собственные пути на вершины политического Олимпа.

Далеко не секрет, что депутаты-мажоритарщики, независимо от того, под какими лозунгами они добыли победу, зачастую становятся более сговорчивыми, чем те, кто избран по партийным спискам. Если парламентарию приходится постоянно сталкиваться с проблемами избирателей, он волей-неволей более чутко прислушивается к пожеланиям власти. Наивно полагать, что в середине президентской каденции Виктора Януковича одномандатники начнут собственную игру, однако ближе к 2015 году их амбиции и планы могут обрести вполне зримые формы. Так что на Банковой придется не только проводить предварительный кастинг кандидатов и социологические замеры на округах, но и выстраивать взаимоотношения с парламентариями, которые могут заменить Партию регионов в качестве опоры главы государства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять