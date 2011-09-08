Седьмой созыв: оптом или в розницу?

В информационном пространстве уже появились предположения о том, что президентская Администрация, не стесняющаяся роли модератора политического процесса, откажется от отмены закрытых списков. Правда, убедительного объяснения и реального подтверждения эта версия пока не нашла, поэтому может расцениваться в качестве отвлекающего маневра. Напомним, в поддержку необходимости реформирования избирательного законодательства в последнее время высказывались Виктор Янукович и глава АП Сергей Лёвочкин.

Еще один лежащий на поверхности аргумент в пользу смены избирательной системы: в условиях обостряющейся внешнеполитической ситуации Украине необходимо продемонстрировать свою непохожесть на Россию и Беларусь. В противном случае поток критики в исполнении европейских политиков может отбросить президентскую команду на обочину диалога о сближении с Европейским Союзом.

Сомнительно, что на Банковой решили остановить падение популярности главы государства и партии власти при помощи закрытых партийных списков. Благодаря такой формуле можно рассчитывать на бонусы при подведении итогов голосования за счет политических сил, не преодолевших проходной барьер, но высок риск в итоге столкнуться с отсутствием внятных спикеров. К тому же, Виктор Янукович стремится не вспоминать о собственном статусе почетного лидера «регионалов».

Результаты выборов в Верховную Раду 2006 и 2007 годов свидетельствуют, что закрытые списки не являются панацеей от политической коррупции и не дают стопроцентной гарантии лояльности депутатов, попавших по ним в состав парламента. Массовый призыв в депутатский корпус тех, кто демонстрировал лебединую верность вождям или вдохновенно тряс мошной во время избирательной кампании, привел к тому, что большинство представленных в Верховной Раде фракций используют для своего позиционирования тройку-пятерку записных златоустов, готовых раздавать комментарии по любому поводу.

Напомним, что представители власти неоднократно говорили о будущем запрете на участие в парламентских выборах для блоков политических партий. Соответственно – лидеры сил, которые не способны преодолевать нынешний проходной барьер, столкнутся с необходимостью встать под чужие партийные знамена. Пример Сергея Тигипко – далеко не самого низкорейтингового политика – вдохновит далеко не всех, это понятно уже сейчас.

Спикер парламента Владимир Литвин предлагает перенести на украинскую почву британский опыт, где политические силы выдвигают кандидатов по мажоритарным округам. Понятно, что Владимир Михайлович под благовидным соусом ищет варианты для продолжения собственной политической карьеры. Однако такой алгоритм, как и использование открытых региональных списков, может быть связан с угрозой опрокидывания партийной иерархии. Если даже вожди той или иной политической силы будут избираться по стопроцентно лояльным округам, кто даст гарантию, что в партийной среде не обнаружатся выскочки, обладающие не только амбициями, но и большей поддержкой избирателей? Вряд ли украинская партийная система сегодня настолько зрелая, что сможет выдержать одновременные центробежные процессы в основных политических силах. В раскачивании партийного ковчега правящая Партия регионов также не заинтересована, ей бы группы влияния внутри себя сбалансировать.

Здраво поразмыслив, Украина будет двигаться к возвращению смешанной, апробированной на выборах 1998 и 2002 годов системы формирования законодательного органа. Шаг назад позволит сохранить определенный партийный баланс, требуемый европейскими институциями, и влить в парламентскую систему новую порцию мажоритарной крови. Потенциальным участникам выборов в одномандатных округах стоит уже сегодня избавиться от иллюзий: без пары-тройки миллионов долларов рассчитывать на победу, мягко говоря, наивно, независимо от цвета партийного знамени или его отсутствия. Фигурирующие в рейтингах солидных социологических контор партии будут работать на местах по принципу политической франшизы, предоставляя свою торговую марку политически неравнодушным представителям среднего и большого бизнеса. Такой вариант позволяет рассчитывать на приход в Верховную Раду седьмого созыва группы «одиноких рыцарей парламентаризма», которые будут торить собственные пути на вершины политического Олимпа.

Далеко не секрет, что депутаты-мажоритарщики, независимо от того, под какими лозунгами они добыли победу, зачастую становятся более сговорчивыми, чем те, кто избран по партийным спискам. Если парламентарию приходится постоянно сталкиваться с проблемами избирателей, он волей-неволей более чутко прислушивается к пожеланиям власти. Наивно полагать, что в середине президентской каденции Виктора Януковича одномандатники начнут собственную игру, однако ближе к 2015 году их амбиции и планы могут обрести вполне зримые формы. Так что на Банковой придется не только проводить предварительный кастинг кандидатов и социологические замеры на округах, но и выстраивать взаимоотношения с парламентариями, которые могут заменить Партию регионов в качестве опоры главы государства.