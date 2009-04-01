За сколько «Регионы» покупают протест (Фотодокументы)

Партия регионов сегодня утром работала на два фронта. Пока большая часть партийцев были заняты дискуссией о переносе даты президентских выборов, те «регионалы», которые отвечают за работу партии в областях, занимались другим, не менее важным для партии делом. Не обращая внимания на дискуссию по поводу того, когда украинцам предстоит избирать главу государства, некоторые партийцы активно обсуждали преинтереснейший документ: смету расходов на киевскую акцию протеста, запланированную на эту пятницу, 3 апреля. Официальная легенда, разработанная в штабе Партии регионов, гласит: после акций протеста, состоявшихся по всей Украине в прошлую пятницу, протест изо всех уголков страны выплеснется на киевский Майдан. Во-первых, у наблюдателей от этого якобы должно сложиться впечатление о том, что протесты, организованные «регионалами», действительно носят всеукраинский характер, и возмущенный народ действительно может дойти до Киева. Во-вторых, Партия регионов стремится реабилитироваться за откровенно провальную, карикатурную акцию 27 марта: в эту пятницу на центральную площадь Киева должно выйти намного больше народа, чем 2-3 тысячи пенсионеров да ПТУшников, которых «регионалы» вывели на Майдан на прошлой неделе. «Главреду» удалось разузнать, чем Партия регионов будет стимулировать приезд в Киев тысяч своих сторонников послезавтра, и сколько вообще тратит на организацию народных протестов, требующих отставки Президента и правительства, крупнейшая политическая партия страны. Рассмотрим бюджет акции на примере ее участников родом из Кировоградщины. Итак, смета расходов на область состоит из трех пунктов. Во-первых, транспортные расходы: по 4200 гривен на некую единицу транспорта на 50-60 человек (по всей видимости, автобус) – это самая «расходная» статья «акционного» бюджета. Во-вторых, расходы на связь – 25 гривен на каждый автобус. В-третьих, расходы на суточные и питание из расчета 80 гривен на человека. Эту сумму, по всей видимости, распределят следующим образом. По свидетельствам участников акции 27 марта, расценки на «просто постоять и помахать флагом» не менялись с прошлого года и составляют 25 гривен в час. Так что, если участие киевских и кировоградских протестующих оплачивается одинаково, то можно предположить, что акция 3 апреля продлится те же два часа, а еще 30 гривен митингующим выдадут «на покушать». Если предположить, что каждая область Украины, как и Кировоградщина, делегирует в Киев примерно по 1500 тысячи желающих поскандировать «Я-ну-ко-вич! Я-ну-ко-вич!», и что добратися до столицы будет стоить в среднем столько же, сколько и из Кировоградской области, то можно подсчитать, что только обеспечение регионального представительства на пятничном митинге будет стоить Партии регионов примерно 6,5 млн гривен. Заметим, по сравнению с теми сотнями миллионов вовсе даже не гривен, которые «регионалы» будут вынуждены потратить на организацию избирательных кампаний, начать которые они так стремятся, эта цифра выглядит достаточно скромно. К тому же, организация более или менее массовых акций протеста с сомнительным успехом – это, похоже, единственный вид оппозиционной деятельности, который за последние годы усвоили «регионалы». Так что не будем заглядывать в «бело-голубой» карман и, к примеру, порадуемся за тех полторы тысячи жителей Кировоградщины, которые благодаря заботе Партии регионов и бюджет свой незначительно, но пополнят, и по-весеннему красивую столицу Украины увидят…