Президент России назвал ее главных врагов

В Ярославле на фоне трагической гибели в авиакатастрофе местной хоккейной команды «Локомотив» продолжает работу традиционный Мировой политический форум.

Его заседания проходят на «Арене-2000» - домашнем стадионе «Локомотива». В четверг, 8 сентября, после посещения места крушения и совещания оперативного штаба по ликвидации последствий на нем выступил президент России Дмитрий Медведев.

Отметим, летом некоторые западные СМИ предполагали, что именно на ярославском политическом форуме Медведев подтвердит свое участие в президентской гонке. Уже в прошлом году этому мероприятию наблюдатели отводили важную роль в подготовке выборов и отмечали, что Медведев, произнеся речь о демократии, «померяется электоратом» с премьером Владимиром Путиным.

Однако никаких откровений и сенсаций пока не прозвучало. Говорил Медведев о главных, по его мнению, внутренних проблемах, которыми в первую очередь должно озаботиться государство. Это «массовая бедность» и сырьевая основа экономки. Чрезмерное расслоение общества по уровню жизни опасно для России, особенно на фоне «расширения географии межэтнической напряженности», констатировал он.

Бедность, по его словам, становится мощным катализатором межнациональных противоречий.

«Именно среди неблагополучных социальных групп быстрее распространяется ксенофобия и нетерпимость», - отметил он. При этом глава государства заявил о недопустимости ущемления прав граждан по национальному признаку. Все национальные культуры должны свободно развиваться, подчеркнул он, «каждый гражданин должен иметь возможность жить там, где хочет, в любом регионе».

Медведев назвал Россию «уникальным примером социального, политического, культурного многообразия».

«Мы многоконфессиональная страна, причем эта многоконфессиональность - не привнесенная, а традиционно сложившаяся», - заявил он, призывая не забывать об этом в повседневной жизни.

Межнациональные отношения и имущественное расслоение президент выделил как наиболее неоднозначные для России аспекты социального многообразия. «Именно по этим самым сложным процессам можно судить о реальной политике государства, об эффективности этой политики», - отметил он.

Глава государства констатировал, что российские граждане слишком разделены на бедных и богатых. «10% самых обеспеченных россиян получают доход в 15 раз больше, чем 10% самых бедных, это всем известный так называемый «децильный коэффициент».

На их долю приходится почти треть совокупного дохода граждан. На беднейший класс - всего 2%», - сообщил он.

Медведев считает, что усилия государства должны быть сосредоточены, прежде всего, на преодолении массовой бедности. По его данным, с 1992 года, когда в стране доход ниже прожиточного минимума получала треть населения, ситуация значительно улучшилась. В 2010 году этот показатель снизился до 12% с небольшим.

Но в начале нынешнего года резкий рост цен на мировых рынках ухудшил ситуацию, и показатель вновь пополз вверх – сейчас цифра составляет почти 15%. «К тому же, если говорить откровенно, даже те, кто получает несколько больше этого минимума, живут тоже очень нелегко», - добавил президент.

«Мы не должны дать бедности перейти в наступление», - призвал он. Российский лидер заверил, что приоритетом государства на ближайшие годы «в любом случае останутся стимулирование производства, рост новых рабочих мест, повышение заработной платы и адресная социальная поддержка малоимущих».

Медведев высказал убеждение, что бедность становится особенно опасной на фоне той картины, которая складывается с внутренней миграцией.

«Ее потоки движутся в основном с юга на север, в местах традиционного проживания русских появляются большое количество граждан, приехавших с Кавказа, а русское население кавказских республик убывает, и это приводит к этнокультурной замкнутости одних регионов и к возникновению трений на межнациональной почве в других».

«Тот, кто, прибывая на новое место жительство, ведет себя неподобающим образом или совершает преступления, должен быть наказан», - заявил президент, но тут же подчеркнул, что в равной степени наказания заслуживает тот, «кто ущемляет права меньшинств».

Кроме того, серьезными вызовами для России, по словам главы государства, по-прежнему остаются сепаратизм и терроризм. «Мы ведем многолетнюю борьбу с сепаратизмом и терроризмом, и хотя этот враг ослаблен, но он не добит окончательно, не побежден», - признал он.

Но как бы ни противились экстремисты и террористы, они не заставят нас отказаться от наших целей, - продолжил президент. - Мы хотим жить в демократическом государстве, в свободном обществе свободных людей, в мире без насилия и бедности. Мы обязаны сохранить целостность нашей великой страны».

В то же время, Медведев высказался против политики «закручивания гаек» и «выстраивания людей в одну линию».

«Сегодня как никогда велико искушение в очередной раз заняться закручиванием гаек. Поводов всегда много. Это самый простой ответ. Преступность, сепаратизм, бедность - что делать? Как раньше говорили - теснее сплачиваться вокруг руководства государства, закручивать гайки. Не в этом идея. Нельзя ограничивать права людей, и уж тем более нельзя заглушать критику», - заявил он.

Также неверно, по его убеждению, пытаться создать общество, в котором нет богатых. «Мы уже пытались когда-то, - напомнил он. - Итог этого эксперимента - стагнация, нищета, развал государства». Подчеркнув, что частная собственность в России должна быть неприкосновенна, Медведев заявил: «Больше мы этого не допустим, какие бы популистские лозунги ни выдвигали отдельные политики».

«У нас есть люди, которые считают, что желательно всем выстроиться в одну линию и, как принято говорить, стройными рядами идти в светлое будущее, - продолжил он. - Я уверен, что это не просто не нужно, это очень вредно для нашей страны».

По его мнению, «государство обязано следовать за общественными трендами, успевать за ними, а не тащить общество за собой, тем более что руководство государства - это такие же люди со своими представлениями, ошибками, заблуждениями и ценностями».

«Иными словами, государство должно подстраиваться под современную жизнь, быть адекватным ей, беречь и приумножать социальное многообразие», - сказал президент.