Олег Ляшко: «Майбутнє нинішньої влади, як і нинішньої опозиції – на кладовищі історії»

На сайті «Главред» відбувся чат із лідером Радикальної партії, народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олегом Ляшком. Спілкуючись із читачами, він розповів про те, скільки нормальних людей залишилося в БЮТ, чому влада боїться Радикальну партію, коли в Україні стане можливою національна єдність, а також чому він категорично проти продажу землі. Крім того, народний депутат поділився власними «невтішними» прогнозами на новий політичний сезон.

Подаємо стенограму чату з Олегом Ляшком.

абраша: Видя, с какой ненавистью богомол Турчинов избавлялся от вас, хочется спросить, сколько в партии БЮТ осталось реально нормальных людей, а не борцов за бабло? И второй вопрос: не напоминает ли вам ситуация на Туровской, в главном, так называемом, мозголоидном штабе БЮТ, старый советско-чекистский фильм «Операция трест»? Результат: лидерка в тюряге благодаря усилиям малоизвестного знатока юриспруденции, про которого даже мадам Герман сказала: «Да на вас даже печати ставить негде». С уважением, Абраша.

Олег Ляшко: Нормальних людей, за моїми підрахунками, у БЮТ залишилося чоловік 10-12. Усі інші забули про народ і дбають лише про власне місце у списках на майбутніх виборах.

shahmatist09: Здравствуйте! 1. Почему народные депутаты прогуливают заседания парламента и получают за это неплохую зарплату? 2. Нынешний гимн Украины уже неактуален. Можно ли сочинить другой? Или, например, есть отличный стих Сосюры «Любіть Україну»? 3. Можна скоротити кількість народних депутатів до 226 чоловік, відповідно буде менше витрат на їх утримання. Чому Ви не можете самі собі обмежити зарплати і допомогу. 10 тисяч на місяць на руки вистачить, а решту можна в Пенсійний фонд віддати. 4. Чому депутати попередніх скликань не повернули назад державі свої службові квартири після завершення своїх повноважень? За 20 років в Україні давно можна було збудувати 450 квартир і назавжди не мати клопоту з поселеням депутата. 5. Чи буде адміністративна реформа? Зникнуть області і райони?

Олег Ляшко: Народні депутати сьогодні є абсолютно безвідповідальними перед виборцями, саме тому й дозволяють собі прогулювати засідання парламенту, голосувати один за одного тощо. Тому Радикальна партія Олега Ляшка пропонує: скоротити чисельність депутатів з 450 до 250; передбачити механізм відкликання депутатів; заборонити пенсіонерам бути депутатами; скоротити з 5 до 4 років термін повноважень депутатів; обмежити двома строками перебування в депутатах. Також ми пропонуємо скасувати всі пільги депутатів – квартири, машини, санаторії, покоївки, масажистки, охоронці тощо. Мені видається, що запровадження цих механізмів дозволить підвищити відповідальність депутатів перед виборцями.

violenze: Олег, здравствуйте! Меня тут несколько вопросов волнует. Прошу ответить. 1) Под какие тосты пьют депутаты на своих междусобойчиках? 2) Есть ли в Вашем лексиконе слово «быдло»? 3. Козловский в предыдущем чате признался, что «иногда» смотрит порно, а Вы? 4. За что бы Вы дали в морду? 5. Видели ли Вы плачущего Ющенко? 6. Когда Вы в последний раз подавали нищему? Спасибо за ответы, Олег! Желаю Вам здоровья и удачи!

Олег Ляшко: 1. Я п’ю за вільну Україну. 2. Так, я так назвав би більшість тих, хто сьогодні в парламенті, бо вони, на відміну від мене, вважають бидлом народ. 3. Не маю в цьому потреби. 4. В морду дам за Україну. 5. Ющенко весь час чогось хникає. 6. Я щодня подаю тим, хто потребує допомоги.

Артём: Спасибо вам, что в Луганске хорошая команда. Недавно познакомился с Кристиной – очень хорошая девушка. Я от нее о вас узнал. Никогда не увлекался политикой. Эта девушка меня переубедила. Сейчас жду выборов, чтобы вы поскорее победили. Я и мои друзья будем голосовать за вас. Побольше бы таких людей, как Кристина, и рейтинг Радикальной партии вырос бы втрое.

Олег Ляшко: Крістіна справді чудова дівчина, вона надихає мене працювати ще краще. В цілому, у нас по всій країні команда чудових, щирих людей, справжніх патріотів своєї Вітчизни.

Аркадий: Читая ваши ответы на сайте «Точка», заметил, что вы уже успели поменять мобильный телефон. Ведь осенью, когда вы принимали участие в передаче «Без мандата», у вас была элитная Верту, а сейчас – Нокиа. Скажите, пожалуйста, почему вы поменяли мобильный телефон, и что ранее заставляло вас использовать настолько дорогостоящий телефон? В нем что, качество связи лучше? Возможно, вы захотели стать ближе к народу!? Также замечаю, что в ваших речах зачастую звучат тезисы о поддержке национального товаропроизводителя, если я не ошибаюсь, вы даже когда-то уничтожали египетскую картошку. Так, может, стоит, следуя своим тезисам, по такому же принципу уничтожить Рендж Ровер, на котором вы передвигаетесь, и пересесть на отечественную Таврию?

Олег Ляшко: Верту я подарував людині, яка написала програму Радикальної партії, а на Рендж Ровері мій водій катає моїх виборців. Ви можете переконатися в цьому, переглянувши мої фото на Фейсбуці.

b493121: В феврале этого года национальная комиссия установила, что на каждую квартиру дается 150 кВт, при этом не учитывается, сколько проживает человек. У меня проживает пять человек, получается 30 кВт на человека. Получается, государство против института семьи, а также нарушает Конституцию, т.е. дискриминация по численности. Ни одна партия не подала в суд на незаконное решение, показав, что население им не нужно.

Олег Ляшко: Шановний читачу, з приводу Вашої проблеми напишіть на моє ім’я звернення на мій сайт liashko.ua. Я обов’язково допоможу Вам розібратися в обґрунтованості оплати.

klaud: Пане Олеже, розкажіть про ваші політичні амбіції... Ви плануєте потрапити до парламенту наступного року? Яку державну посаду хотіли б займати у майбутньому?

Олег Ляшко: Моя головна амбіція – підняти Україну з колін. Мені сподобалася фраза Януковича: «Я готовий відмовитися від своїх амбіцій. А амбіція в мене одна: добробут і щастя українського народу».

klaud: Чи не втомилися від політики? Не виникає інколи бажання кинути цю справу? Якщо не політика, то чим би ви займалися? Ким працювали б? Дякую за відповіді.

Олег Ляшко: У кожного своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком...

Я не займаюся політикою – я допомагаю людям.

гість_: Ваші прогнози на новий політичний сезон... Які події стануть ключовими? Які найбільш резонансні питання розглядатиме ВР цієї парламентської осені? Наскільки буде ефективною работа параламенту, як гадаєте?

Олег Ляшко: Мої прогнози на новий політичний сезон, на жаль, невтішні. Парламент фіктивний і яловий. Найбільший злочин, який запланувала влада здійснити руками квазіпарламенту – це продаж нашої святої української землі. Я категорично проти цього, адже продавати землю – це продавати майбутнє наших дітей.

Робота парламенту ніколи не була ефективною, а сьогодні – тим паче.

kar: Пане депутате, яким Ви бачите майбутнє української опозиції? Який розвиток подій Ви прогнозуєте для неї, якщо ЮВТ надовго опиниться за ґратами? І супутнє питання. Яким Ви бачите майбутнє нинішньої влади? ПР? Та Януковича зокрема? Буду вдячний за відповіді.

Олег Ляшко: Майбутнє нинішньої влади, як і нинішньої опозиції – на кладовищі історії. Вони не варті ваших переживань. Майбутнє України – за вами та вашими дітьми. Лише ми здатні відбудувати країну після 20-річної руїни.

Cat: Олег Валерійович, чому Ви надаєте перевагу таким способам піару, як скандали та «жовті» новини? Невже це достойно народного депутата? Так, Ви постійно привертаєте увагу до себе, але ж якість такої популярності не найкраща... Як самі вважаєте, як уявляє Вас суспільство? Який Ваш образ в його очах?

Олег Ляшко: Це мої опоненти намагаються створити мені скандальний імідж, який насправді не відповідає дійсності. Гляньте, будь ласка, на перелік законопроектів, які я пропоную до розгляду в парламенті, почитайте програму дій Радикальної партії, подивіться мої виступи у ЗМІ, проаналізуйте мою діяльність у міжнародних відносинах. І ви побачити мене справжнього.

андре: Прокоментуйте відносини Росії та України на даному етапі. Чи справді вони знаходяться напередодні «газової війни»? Як, на ваш погляд, варто було б поводитися владі в цій ситуації?

Олег Ляшко: Україна сплачує за російський газ захмарні ціни. Від цього страждають як підприємства, так і громадяни. Тому Радикальна партія зробить усе, щоб розірвати ці антиукраїнські угоди. Ми переконані, що мільярди треба платити не за російський газ, а інвестувати у вітчизняну економіку.

андре: Чи були на урочистому відкритті нової парламентської сесії? Що думаєте про виступ Президента і завдання, поставлені ним перед парламентарями?

Олег Ляшко: На відкритті сесії був. Щодо виступу Президента: розмов багато – діла мало.

Поля: Вашу сторінку на Фейсбуці ви ведете самі, чи доручаєте цю справу помічникам?

Олег Ляшко: Свою сторінку на Фейсбук я веду сам – цю важливу справу я не доручаю нікому.

Костянтин: Пане Олеже, вітаю! Що, як вважаєте, (які теми, ідеї, постаті) на сьогоднішній день здатні об’єднати українців сходу і заходу? Можливо, це об’єднання здебільшого залежить від вас, політиків? Адже саме ви піднімаєте найбільш дратівливі та «роз’єднавчі» теми, коли вам це вигідно... Навіщо це робити?

Олег Ляшко: Національної єдності ми досягнемо тільки тоді, коли в Україні буде високий рівень життя людей, і громадяни хотітимуть тут жити, а не їхати за кордон у пошуках кращої долі.

Єдність України залежить від кожного з нас.

patriot: Олeг, добрый дeнь. В нaшeй стрaнe нe выполняeтся прогрaмa по лeчeнию и профилактикe тубeркулезa. Мы, родствeники осуждeнных, которыe зaболeли в мeстaх лишeния свободы, и проходящих лeчeниe в колонии 61 города Хeрсона. Больныe люди нe получaют лeчeния ужe большe двух мeсяцeв. Кто можeт, просит у родственников, чтобы покупaли нa свободe, a кто нe можeт? Администрaция говорит, что нeт финaнсировaния. Олeг, вы можeтe прокомментировaть эту ситуaцию. Сколько бюджeтных дeнeг было зaложeно нa прогрaмму лeчeния и профилaктики тубeркулезa в этом году, и кaк они используются?

Олег Ляшко: Сьогодні влада тратить мільярди на власне утримання, на правоохоронні органи, натомість – копійки на медицину, освіту, культуру. Через те люди, аби полікуватися, виносять останнє з хати. Радикальна партія пропонує вдесятеро збільшити видатки на медичну галузь за рахунок скорочення чиновницького апарату.

винница: Пане Олеже, дякуємо Вам за увагу до нашої області та допомогу з паями. Після замаху на Вас у Вінниці до нас приїзжали Ваші однопартійці, вислухали наші проблеми з паями, за які нам не платять гроші, а якщо і дають, то 200 кг полови. Вони закликали нас розірвати договори оренди і пообіцяли знайти нам інвестора. То одразу, на другий день, нашого орендаря визвали в область, а він розрахувався за борги і втричі підняв плату за паї, низький Вам уклін.

Олег Ляшко: Дорогі вінничани, дякую вам за підтримку. Я намагаюся допомагати всім, хто до мене звертається.

небайдужий: Дякуємо вам що допомогли зняти негідника голову РДА в Гайвороні, як Вам це вдалось? Невже Президент почав прислухатися до опозиції? Чи влада боїться Радикальну партію?

Олег Ляшко: Шевченко вчив нас: «Борітеся – поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за воля і сила святая...»

Чи боїться влада Радикальну партію? Звичайно, бо ми допомагаємо народу україни здихатися цієї влади.

шаргород: Привіт Вам із Вінничини, з села джурин Шаргород, дякуємо Вам, що змусили владу платити нам гроші за паї, вони ще й підняли ціну з 200 кг до 600 кг, це хоч щось! Коли приїдете до нас? Ми Вас всі чекаємо з хлібом-сілью! І допожіть нам, щоб районну лікарню не закрили!

Олег Ляшко: Оскільки село – майбутнє України, і родючі українські чорноземи крутіше арабської нафти, саме тому я категорично проти продажу землі. Крім того, ми пропонуємо встановити орендну плату 10%. І живими грошима, а не половою, яку кури не їдять.

natali_vinn: Я не з запитанням – швидше з подякую! Дякую Вам, пане Олеже, що не залишились байдужим до хворого вінничанина, допомогли, підтримали у скрутну хвилину, не дозволили йому боротись з бідою наодинці... Знаю, що не він перший, не він останній! Хай береже Вас Господь! З нетерпінням чекаємо знову Вашого приїзду!

Олег Ляшко: Наталі, щиро Вам дякую.

Ігор Дніпропетровськ: Олег, відкіля бабло на дорогостоячу рекламну кампанію?

Олег Ляшко: Ігоре, в Україні багато небайдужих людей, яким набридло жити так, як ми сьогодні живемо. От вони мене й підтримують. Ми піднімемо Україну з колін.

Kristlna: Когда будете в Луганске?

Олег Ляшко: Скоро приїду – чекайте. Щиро вітаю луганчан з наступаючим Днем міста! На жаль, нинішня регіоналівська влада довела це чудове місто до ручки, але ми радикально змінимо ситуацію.

Анатолий: Партия радикальна в чем? Национализме, коммунизме, пофигизме или изменизме?

Олег Ляшко: Анатолію, ми пропонуємо такі радикальні дії: ротація еліт, відродження національного виробництва, розвиток сільського господарства, обмеження імпорту, скорочення кількості чиновників та правоохоронців, зниження податків, дешеві кредити для бізнесу та придбання житла для молоді, скорочення вдвічі депутатів Верховної і місцевих рад.

Вольво: Пане Олеже, хто б що не говорив, а реальна опозиція на сьогодні – це Тимошенко. Чому тоді Ви переступили цю реальність?

Олег Ляшко: Реальна опозиція – це люди в селах, які готові з вилами виносити цю владу. Де була ця, названа Вами, «реальна» опозиція, коли вчора влада в парламенті вчинила пенсійний геноцид над мільйонами українських громадян? Чому один я захищав україців? То хто з нас опозиція?

Kristlna: Сегодня месяц, как прошел съезд. Как дела с юстицией?

Олег Ляшко: Сподіваюся, все буде добре. Хоча Партія регіонів робить усе, щоб зашкодити завершенню реєстрації Радикальної партії. Але я знаю, що ми все одно переможемо.

павел: Здравствуйте, Олег Валерьевич! У нас в областном центре в Виннице открылась ваша гражданская приемная, я туда обращался за помощью и советом. Меня там приняли, помогли, за что спасибо в первую очередь. Планируете ли еще открывать приемные в районных центрах? Я с Погребища, мне ехать не тяжело в Винницу, а вот пенсионерам и другим – проблематично. А таких людей у нас много, которые имеют много проблем.

Олег Ляшко: Друже, підтримувати простих людей – мій головний обов’язок перед Богом і перед Україною. Сподіваюся, з часом ми відкриємо громадські приймальні не тільки в райцентрах, а й у кожному селі.

Ростик: Доброго дня! Які нові закони ви хочете внести до Конституції, коли пройдете вибори?

Олег Ляшко: Ми приймемо ті закони, які дозволять кожній українській сім’ї мати роботу, зарплату, житло, гідні умови життя і впевненість у завтрішньому дні.

АнтонДубишин: Доброго дня, шановний Олег Валерійович. Пише Вам Антон Дубішин з Фейсбука. Мені потрібна Ваша допомога. Просто у нас в центрі «Милосердя», про який я Вам розповідав, виникли труднощі. У нашого начальства виникли труднощі з фінансами і видачею зарплатні. Тому вони почали скорочувати наших вихователів. Вже скоротили одного вихователя і ще одного скоро скоротять. Нам потрібно, щоб хтось проплачував для вихователів зарплатню, або відправляв на банківський рахунок, якщо це можливо. Зарплатня складає 1750 гривень на одного вихователя в місяць і 3500 гривень на двох в місяць. Я розумію, що ми з Вами тільки недавно познайомилися, але якщо це можливо, то, будь ласка, допоможіть нам!!! З повагою, Антон.

Олег Ляшко: У начальства завжди немає грошей на простих людей. Тому зверніться до мене – я зроблю все, щоб допомогти. Контакти на моєму сайті liashko.ua.

Пантелей: Олег Валерьевич, так что там, потерпевших вкладчиков, инвалидов, пенсионеров, кредитных союзов Украины похоронили по Могилеву, или как? А то я этот вопрос пани Ганне Герман задавал, так не понравился вопрос-то, сняли. Наши Донецкие потерпевшие пенсионеры тоже хотели задать гаранту вопрос, так их задержали. Спасибо.

Олег Ляшко: Я неодноразово вимагав від уряду Азарова відновити в бюджеті виплати вкладникам, чорнобильцям, інвалідам, дітям війни та іншим соціально незахищеним категоріям громадян. Але влада жирує за рахунок знедолених людей. Тому, щоб соціальні права українців виконувалися, потрібно поміняти владу, треба гнати в шию всіх тих, хто за 20 років розвалив країну.

Дорогі читачі, щиро дякую за цікаві питання! :) Хто не встиг спитати - пишіть мені на Фейсбук. Щастя всім!

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