От субботы до субботы. Трансформация Януковича и «фронтовой» призыв

10 сентября 2011, 14:55

Виктор Янукович перестал испытывать пиетет по отношению к руководству России. Сергей Тигипко надеется возглавить Партию регионов, а соратники гарантируют Юлии Тимошенко постоянное место во главе оппозиции. А есть еще Арсений Яценюк, проведший результативный депутатский призыв во «Фронт змин»…

Трансформация недели – Виктор Янукович. Украинский Президент, так и не сумевший пообщаться со своим российским коллегой на саммите СНГ в Душанбе, решил отказаться от дипломатических реверансов в двусторонних отношениях. Один совет Дмитрию Медведеву не пользоваться в заявлениях клише многого стоит. Резкое изменение поведения Януковича, показавшего, что он не собирается быть наместником Кремля в Малороссии, озадачило российское руководство и заставило задуматься многих украинцев, далеко не восхищающихся главой государства. Прогнозировать исход газового конфликта сегодня никто не рискнет, но от официального Киева потребуется немалое напряжение усилий. И финансовых – чтобы рассчитываться с «Газпромом» за поставки постоянно дорожающего газа, и дипломатических – для получения поддержки от Европейского Союза в противостоянии с Россией. Задача, прямо скажем, не из простых.  

Тандем недели – Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Российская властная пара, переживавшая не лучшие времена, воссоединилась ради энергетического противостояния с Украиной. Премьер Владимир Путин, комментируя запуск газопровода NordStream, заметил, что новая труба лишает Украину статуса эксклюзивного транзитера российского газа. Со своей стороны Дмитрий Медведев в интервью Euronews назвал «пропагандой чистой воды» утверждение украинского руководства, что Украина платит за российский газ дороже европейских государств. Медведев не забыл подчеркнуть, что в одностороннем порядке разорвать газовые договоренности нельзя. При этом МИД России категорически отвергает предложение Еврокомиссии провести сторонний аудит газовых контрактов Украины и России, подписанных в январе 2009 года.

Освобождение недели – Игорь Диденко. Бывший первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко получил условный приговор по делу об изъятии принадлежавшего RosUkrEnergo газа. Одни говорят, что его спасло своевременное покаяние и показания против Тимошенко, другие намекают на стремление власти не отвлекаться от «охоты» на Тимошенко.

Заверение недели – обещания Александра Турчинова и Натальи Королевской. На фоне приближающегося к завершению судебного процесса над Юлией Тимошенко (она ожидает вынесения приговора 15-16 сентября) ее соратники утверждают, что лидер «Батькивщины» останется вождем оппозиции при любом приговоре Печерского суда. Особенно усердствуют в демонстрации лояльности Юлии Владимировне Александр Турчинов и Наталья Королевская, которых информированные источники называют реальными претендентами на политическое наследство Тимошенко.

Призыв недели – пополнение «Фронта змин». Арсений Яценюк, по утверждению социологов занимающий третье место в рейтинге популярности политиков, начал процесс пополнения «фронтовых» рядов узнаваемыми персонажами. Яценюк зашел с козырей – заявление о приеме во «фронтовики» написал лидер фракции «НУНС» Николай Мартыненко и еще четверо парламентариев. На фоне разговоров о попытках отечественных олигархов прикупить себе немного «Фронта…» его лидер решил провести призыв новых лиц. За год до парламентских лидеров партия готовится стать более выпуклой.

Бестселлер недели – «Opportunity Ukraine». Изданная в Австрии под авторством Виктора Януковича книга обрастает скандалами со скоростью, более приличествующей долгожданным мемуарам звезды шоу-бизнеса. Критично настроенные по отношению к Януковичу журналисты продемонстрировали чудеса скорочтения на английском и уникальные навыки контент-анализа. Переводчик книги Константин Василькевич бросился на амбразуру общественного интереса с самоубийственным для карьеры признанием: дескать, это именно он повыкидывал из президентской рукописи большую часть ссылок на первоисточники, вследствие чего Президента обвинили в плагиате. А президентский советник Анна Герман высказала предположение, что противники Президента организовали международный заговор с целью дискредитации Виктора Федоровича. Истина, скорее всего, где-то рядом, и вряд ли она обрадует общественность. 

Надежда недели – Сергей Тигипко. Окончательно не оформивший политический брак «Сильной Украины» с Партией регионов вице-премьер уже не исключает для себя возможности встать у руля «регионалов». Помнится, совсем недавно Сергей Леонидович обещал «сильным» однопартийцам дискуссию о политическом будущем, но пока он рассматривает только собственные перспективы. Похоже, в своем желании удержаться в президентском кильватере Тигипко забывает не только о нормах политического приличия, но и о миллионах избирателей, реанимировавших его образ реформатора.

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