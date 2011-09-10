Нападение на первого заместителя министра обороны Украины: версии и подробности

Следственный отдел Шевченковского районного управления внутренних дел Киева возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения (ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Сегодня Владимир Николаевич находится в Центральном военном госпитале Минобороны. По данным врачей, у него открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Его состояние оценивают как средней степени тяжести, в условиях стационара он пробудет не менее двух недель.

Напомним, как ранее писал Главред, около половины девятого вечера двое неизвестных напали на 58-летнего генерала на лестничной площадке между вторым и третьим этажами Его избили, нанеся несколько ударов, в том числе чем-то тупым по голове, и отобрали портфель, в котором были два мобильных телефона, документы и деньги. Окровавленного Можаровского нашел офицер, вошедший в подъезд через несколько минут после него (в ведомственном доме по ул. Дегтяревской 26б живут семьи старшего и высшего офицерского состава воинских формирований). Офицер вызвал милицию и скорую помощь. Нападавшим удалось скрыться.

Один из соседей Владимира Можаровского рассказал, что чиновник выезжал из дома практически в одно и то же время — около 7 часов утра. «Я живу с ним в одном подъезде. Он выезжал рано утром и никогда не возвращался раньше половины девятого вечера»,— пояснил он. Заместитель министра пользовался автомобилем Volkswagen Passat с водителем. «Охраны у него не было, водитель сам забирал (утром на службу. – Ред.) и подвозил его к подъезду (вечером. – Ред.), генерал открывал дверь магнитным ключом (подъезд оборудован домофоном.— Ред.), заходил, после чего машина уезжала», – рассказывает сосед.

Еще один сосед полагает, что нападение на господина Можаровского было неслучайным, и что злоумышленники точно знали, когда и где его ждать. «Зная, что он не пользуется лифтом, поджидали между этажами. К нам в подъезд просто так не попадешь, значит, кто-то из своих навел? С другой стороны, хотели б грохнуть — грохнули бы. А так, скорее всего, припугнули. Впрочем, мы ж не знаем, что было в портфеле. У таких людей с собой бывают очень ценные бумаги...»

Неслучайность нападения косвенно подтверждают и свидетельства участковых милиционеров. По их словам, возле дома давно не было серьезных нарушений общественного порядка. «Тут неподалеку воинская часть, здание командования сухопутных войск и, самое главное,— Лукьяновский следственный изолятор»,— пояснили сотрудники милиции.

Генерал-полковник Владимир Можаровский поступил на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 1992 году. С 2000 по 2011 год занимал различные руководящие посты в Минобороны — был первым заместителем командующего сухопутными войсками, командующим объединенным оперативным командованием ВСУ, первым заместителем начальника Генштаба.

18 августа 2010 года назначен Первым заместителем министра обороны. На этой должности господин Можаровский среди прочего курирует вопросы стратегического планирования, военного и международного сотрудничества.

Товарищи Можаровского по службе не исключают, что нападавших интересовали документы, которые могли быть у замминистра.

«Если кого интересовали документы, то, выслеживая, они точно знали, когда и где их достать. Первый заместитель министра – человек влиятельный, правая рука Михаила Ежеля. Под его руководством – департаменты стратегического планирования по всем направлениям, международно–оборонного сотрудничества», – рассказал старший офицер центрального аппарата Минобороны газете «Сегодня».

Однако в Минобороны исключают, что в похищенном портфеле могли находиться важные документы. Режим секретности, обязательный для ведомства такого уровня, не позволяет выносить такие материалы из кабинета.

Экс-глава Минобороны, народный депутат Александр Кузьмук версию о секретах также отвергает. «У Можаровского были документы с заседания нашего профильного комитета (ВР. – Ред.) и небольшие карманные деньги», – сообщил он журналистам.

Еще одну версию выдвинул источник, пожелавший остаться неназванным: «Покушение на Можаровского – звонок-предупреждение от тех, кто хотел бы занять его должность. И звонок тревожный – в военном ведомстве давно уже не было подобных угроз».

В настоящее время идет следствие. Замначальника пресс-службы столичной милиции Владимир Дмитренко сообщил, что на место преступления выезжали сотрудники милиции. «Опрошены жильцы, устанавливаются обстоятельства происшествия, — говорит он. — Дал показания и потерпевший. Со слов жертвы составлены фотороботы преступников. Их ищут».

По материалам КоммерсантЪ.Украина, Сегодня, NEWSru

фото: КоммерсантЪ.Украина,