Депутаты – за выборы в октябре!..

Решение депутатов провоцирует главу государства на новое противостояние с парламентом, поскольку Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы выборы прошли 17 января 2010 года. Каких последствий (как политических, так и юридических) следует ожидать от подобного шага парламента? Кому это выгодно? Что в ответ сможет противопоставить Виктор Ющенко? Насколько реальна возможность еще одного перенесения даты выборов или же срыва избирательного процесса?



С этими вопросами «Главред» и Центр политического консалтинга обратились к известным украинским политологам.



Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина:



{1-} Депутаты не превысили свои полномочия, они действовали согласно действующему законодательству. У нас не учли тот момент, что Президент Ющенко был избран по старой Конституции, в которой 103 статья гласила, что выборы Президента проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий президента Украины.



Думаю, если за это проголосовали больше депутатов, чем конституционное большинство, то в этом случае Президенту вряд ли будет целесообразно налагать на это решение вето, поскольку его преодолеют. А вот президентскому Секретариату теперь придется работать над тем, чтобы под выборы президента каким-то образом подогнать выборы в парламент.



Инициатива Президента о досрочных выборах в парламент была раньше, чем решение парламента, и сегодня она никуда не делась. Указ Президента о роспуске парламента не утратил силы, он просто приостановлен. И вопрос в том, когда Президент даст этому указу новый ход, и какие методы он изберет для того, чтобы снова подвести страну под парламентский кризис.



Кому сегодняшнее решение будет выгодно или невыгодно будет зависеть от того, будут ли парламентские и президентские выборы проводиться одновременно. Если такая возможность появится, то Президенту это решение тоже будет выгодно: проводить на выборах консолидированный ресурс при обострении экономической ситуации и снижении рейтингов некоторых оппонентов может быть выгодным и самому Ющенко. Воспользоваться сегодняшним решением может самый хваткий, взвешенный и не поддавшийсяся на провокации. Выгодно это практически всем.



Конституционный суд может аннулировать данное решение ВР. Там ситуация чрезвычайно интересна, и теперь все будет зависеть от той части КСУ, которая контролируется или ориентируется на Рината Ахметова. Это будет показателем того, поддерживает ли Ахметов в целом Президента или играет двойную игру. Какими бы мы не были циниками, но мы знаем, что в Украине закон – это дышло, и КСУ тоже порой принимает довольно странные решения, которые обжалованию уже не подлежат.



С другой стороны, я не думаю, что депутаты станут переголосовывать данное решение, снова меняя дату выборов президента. Разве что может быть какой-то компромисс, начат какой-то переговорный процесс, когда Президент, лидер оппозиции и глава правительства сядут за стол переговоров и определят какую-то дату, которая всех бы устраивала, – тогда вступил бы в действие принцип политической целесообразности.



Константин Матвиенко, директор корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»:

{2-}

Перенесение даты выборов Президента принципиально как с точки зрения избирательной кампании, так и с точки зрения легитимности следующего президента. Этот вопрос сегодня возник как реакция на вчерашнее выступление Президента в ВР, когда он попытался обозначить свою ориентацию на двухпалатный парламент, усиление президентской власти и определенное послабление законодательной ветви власти путем усложнения законодательного процесса в силу двухпалатности.



Сегодняшнее решение ВР – это рефлекторная реакция раздраженного животного на тот внешний раздражитель, которым вчера стало выступление Президента.



Наименее выгодно это решение украинскому обществу с точки зрения неуверенности и нелегитимности нынешней власти, а тех, кто выигрывает от этой ситуации, действительно не будет.



В КСУ может возникнуть ситуативное большинство судей, которые упразднят сегодняшнее решение ВР относительно перенесения даты выборов Президента. КСУ принимает ситуативные решения, поэтому текущий состав Суда может все – учитывая слабость Ющенко он может сейчас больше прислушиваться к мнению ПР и Тимошенко.



«Регионалам» перенесение президентских выборов на октябрь невыгодно, поскольку Тимошенко как прекрасный спринтер лучше ПР подготовится к кампании и эффективнее ее проведет.



Вадим Карасев, директор Института глобальных исследований:



{3-} Это решение принципиально по двум причинам... За полгода до президентских выборов Президент не имеет права распускать парламент. Поэтому те политические силы, которые не хотели бы роспуска парламента, а соответственно и изменения стартовых позиций основных кандидатов в президенты, как раз и лоббировали принятие этого постановления. Кроме того, время играет на одних и против других. Например, время сегодня работает не на Тимошенко и, возможно, не на Януковича. Поэтому им было бы выгодно приблизить дату президентских выборов. Тем более что ни импичмента, ни досрочных президентских выборов ждать от действующего Президента не реально. Поэтому перенесение выборов президента на октябрь - это некий полулегальный вариант досрочных выборов. Но вряд ли в этом заинтересован Арсений Яценюк, ведь чем дальше, тем больше у него шансов на укрепление рейтинга и на реальное соперничество с топовыми кандидатами на президентский пост. Поэтому электоральный календарь никогда не был нейтральным. Он всегда работал в пользу одних кандидатов и против других. Победили те, у которых есть большие фракции в парламенте. Впрочем, эта дата выборов не окончательная. Будет обжалование в Конституционном суде, который и скажет последнее слово. Думаю, КСУ внесет в дату выборов Президента свою лепту. Электоральный календарь хоть и имеет политический подтекст, но не может быть политизирован так, как это сделала ВР сегодня. Потому что выборы - это все-таки конституционные нормы, устанавливающиеся не согласно принципам политической целесообразности, а по несколько другим критериям. С 2006 года вступили в силу поправки к конституции, и согласно ныне действующей Конституции выборы президента должны быть назначены на 17 января 2010 года.



Юрий Якименко, директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова:



{4-} «Во-первых, следует отметить, что Верховная Рада действовала абсолютно в пределах своих полномочий на основании Конституции, принимая решение именно по сроку проведения президентских выборов. С другой стороны, сам срок, который определен этим постановлением, действительно может вызывать определенные вопросы с точки зрения правовой аргументации, поскольку 2 других варианта (декабрь 2009 года и январь 2010 года) основывались на положениях новой Конституции. Принятый же вариант апеллирует к положениям предыдущей редакции Конституции, на основании которой избирался президент. Поэтому именно это обстоятельство, по моему мнению, может стать предметом для правовой дискуссии и для обращения Президента в КС.

Что касается последующих сценариев развития, то, на мой взгляд, если последует обращение Президента в КС и соответствующее решение КС, то избирательный процесс будет происходить либо согласно принятому постановлению и срокам, которые предусмотрены законом «О выборах Президента», а это 120 дней от даты выборов, или нужно будет возвращаться к вопросу определения даты и корректировать определенные вещи.

Я считаю, что принятое решение больше политическое, но то, что за него проголосовало больше конституционного большинства Верховной Рады и представители всех фракций, также будет приниматься во внимание в будущих дискуссиях, если они возникнут по поводу этой даты».



Игорь Жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика»:



{5-} «Во-первых, понятно, что Президент не согласится с этой датой проведения выборов и обратится в Конституционный суд. Я думаю, только этот орган может окончательно легитимировать дату проведения выборов. Надеюсь, что если будет такое представление, КС в очень сжатые сроки примет решение, потому что если руководствоваться буквой закона, то нужно уже в мае начинать соответствующие процедуры по выдвижению кандидатов, образованию округов и тому подобное.

С другой стороны, на мой взгляд, политический процесс будет развиваться по двум параллельным вариантам: будет обращение в КС, но постепенно пойдет и процесс подготовки к выборам. Я думаю, нам не нужно рисковать и заводить ситуацию в тупик, потому что если мы пропустим какие-то сроки, то это может поставить под сомнение весь процесс проведения избирательной кампании. Не исключаю, что тогда активизируется вопрос проведения досрочных выборов в парламент. Я думаю, что некоторые силы с Банковой будут разыгрывать именно этот вариант, и не исключаю, что одновременно силами, близкими к главе государства, будет реализовываться процесс срыва этих выборов путем блокирования работы Центральной избирательной комиссии.

Давайте подождем официальной реакции Президента на этот шаг, чтобы мы поняли, как дальше будет развиваться ситуация».



Андрей Золотарев, директор центра «Третий сектор»:



{6-} «Во-первых, такое решение приведет к обострению политического противостояния и 100% президентская сторона прибегнет к определенным ответным шагам. Во-вторых, уже много говорили о том, что если выборы нельзя выиграть, то их можно сорвать. Поэтому остается большая вероятность срыва избирательного процесса. Кроме того, это голосование ведет к сценарию, который не исключает, что до проведения президентских выборов возникнет необходимость в проведении парламентских выборов. Понятно, что это будет за кутерьма в стране, если возникнет такая коллизия.

Поэтому, если говорить о государственных интересах, то лучше, если бы все шло так, как шло. Любые шаги, изменяющие политический алгоритм в стране на следующий 2010 год, приведут к политическому противостоянию, которое ни к чему, кроме обострения, не приведет».



Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества



{7-} «Следует отметить, что утвержденная дата выборов отличается от того предложения, которое вчера озвучивал Президент. Поэтому я жду, что будет представление в Конституционный суд со стороны Президента относительно даты проведения президентских выборов. Кроме того, вполне очевидно, что будет информационная кампания как с одной стороны, так и с другой, и создание новой конфликтной точки в политикуме, касающейся вопроса даты проведение президентских выборов.

Нормативно и юридически более обоснованным, с моей точки зрения, является предложение Президента. Однако здесь стоит говорить о наличии консолидированной политической воли политических игроков в Верховной Раде. Если Президент сумеет убедить КС в своей правоте, тогда парламент просто примет де-факто это решение. Если же КС затянет принятие решения по этому вопросу, то я думаю, что в таком случае сработает все же предложение ВР, а не Президента, и кампания начнется в срок, определенный постановлением ВР. То есть сейчас вопрос в том, удастся ли Президенту через КС решить этот вопрос, и если ВР создаст проблемы для работы КС, тогда сработает постановление парламента».



Олег Проценко, директор политических программ Центра политического консалтинга:

{8-} «Учитывая сегодняшнюю дату, можно досрочно объявить сегодняшнее решение парламента лучшей шуткой 2009 года.

Если же серьезно, то малейшее решение депутатов является симметричным ответом Виктору Ющенко: в послании к Верховной Раде Президент призывал к мораторию на получение политических дивидендов от предвыборной гонки, в ответ парламент хоть на три месяца, но все же нашел возможность укоротить властный статус Ющенко.

Обжалование постановления в Конституционном суде или перевод проблемы в любым другим методом в исключительно юридическую плоскость, делает дату 25 октября нереалистичной. В Украине уже давно отработана технология, по которой решением суда может быть заблокирован избирательный процесс. Например, ЦИК не будет иметь права предпринимать какие-либо действия по организации избирательного процесса. А это означает их срыв. То есть без предварительного согласия или, иными словами, политической воли всех игроков выборы не состоятся.

Мотивация нынешнего голосования очень проста. Партия регионов в свободном легком полете готова ко всевозможным сценариям, особенно к тем, в которых идет речь о смене нынешней власти. А Юлия Тимошенко, очевидно, хотела бы подводить итоги первого кризисного года на посту главы государства, а не в статусе премьера - кандидата в президенты».