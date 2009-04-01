Президент поездил по Гоголевским местам

Президент возложил цветы к памятнику величайшему писателю, кроме того, на территории музея при участии Виктора Ющенко состоялась церемония высадки калиновых кустов. После завершения высадки калины В.Ющенко ознакомился с экспозицией заповедника-музея Николая Гоголя. Глава государства высоко оценил роль Николая Гоголя для украинской, русской и мировой литературы. «Именно Гоголь, наряду с Шевченко и Котляревским, разбудил Украину к новой жизни. Возможно, он и сам и не догадывался, какую мощную творческую силу нации возродил из прошлого. Но он сделал это для нас, своих потомков и продолжателей. Гоголь воскресил в народной памяти казачью славу, романтику Запорожской Сечи, борьбы за свободу и независимость Украины. Могучий образ Тараса Бульбы навеки стал олицетворением украинского героизма и мужества».