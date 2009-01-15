«Регионы» распускают Раду

Прошедший год показал: быть сильной и эффективной оппозицией Партия регионов так и не научилась. Ведь и правда, не считать же признаком силы надувание шариков под куполом Рады, а эффективности – способность договариваться о возвращении во власть со всеми идейными оппонентами одновременно, да так, что в результате от этих переговоров не остается ничего, кроме грез о том, как хорошо могло бы быть, если бы… Отчаявшись воевать в оппозиционных окопах, «регионалы» жаждут вернуться во власть. Тем более, что ситуация для этого складывается самая что ни на есть подходящая. Глобальный кризис тянет ко дну украинскую экономику, ситуацию усугубляет газовый конфликт с Россией, который даже не думает затухать. Действия правительства, не опирающегося на стойкое парламентское большинство, кажутся достаточными и адекватными отнюдь не всем жителям Украины. Поэтому и мысли о том, что такое правительство нужно поменять, будут приходить в их головы все чаще и чаще. Не удивительно, что на фоне довольно безрадостной ситуации в экономике политические дивиденды получает крупнейшая оппозиционная сила – Партия регионов. Последние социологические исследования показывают, что в случае проведения досрочных парламентских выборов за «бело-голубых» готова проголосовать едва ли не треть избирателей Украины. Антагонист «регионалов» – Блок Юлии Тимошенко – отстает с колоссальным отрывом, рассчитывая лишь на 17% голосов украинцев. Одним словом, если бы дело дошло до досрочных выборов, «регионалы» вполне могли бы, слегка поднапрягшись, показать результат, который позволил бы им сформировать парламентское большинство единолично! Радужную для «регионалов» картину омрачает один немаловажный факт – в ближайшее время проведение досрочных выборов Верховной Рады не предвидится. Но – коль выборы не идут к «Регионам», «Регионы» идут к выборам. Как стало известно «Главреду», в недрах штаба «бело-голубых» окончательно утверждена реализация не раз проговаривавшегося до того плана роспуска парламента. Иными словами, «регионалы» сдадут мандаты и воспользуются прецедентом, созданным в 2007 году представителями ныне провластного лагеря. В этом плане «регионалов» устраивает решительно все. Во-первых, для его реализации не нужно ни с кем договариваться, строить тактические альянсы и таким образом «подставлять» потенциальных союзников. «Регионалы» сами имеют в своем распоряжении необходимую треть депутатских штыков, которые, отказавшись от мест в Раде, подпишут ей смертный приговор. Во-вторых, этот сценарий подходит Партии регионов с точки зрения временных рамок своей реализации. Если начать собирать заявления о выходе из «региональной» фракции (которые повлекут за собой утрату депутатских мандатов) прямо сейчас, то начало кампании можно спрогнозировать на конец февраля – март, когда эксперты ожидают достижение пика кризисных явлений в украинской экономике. Антиправительственные настроения, считают «регионалы», соответственно, тоже будут максимальными – и на этой ноте можно будет провести всю кампанию… Дальше – сформировать третье правительство Януковича, по старой памяти назвать его «антикризисным» и первые полгодика все невзгоды, выпадающие на долю украинского народа, объяснять бездарной политикой «антинародного» Кабмина Тимошенко, а потом… Потом уже и кризис закончится… Скептики утверждают, что едва ли не главным препятствием для реализации сей задумки станет банальное нежелание многих «регионалов» расставаться с депутатской корочкой. Люди во фракции собрались солидные, некоторые – чего уж греха таить – немалые деньги за попадание в стены Рады платили. А гарантий, что всем им найдется место под солнцем, то есть, в списке на выборы-2009, само собой, никто не даст. Вот и имеется повод для размышлений: подчиниться «региональной» партдисциплине в расчете на место в парламенте седьмого созыва или попробовать навести мосты с той же Тимошенко, не потеряв место в шестом… Однако источники «Главреда» свидетельствуют: эта проблема решена, и абсолютное большинство «регионалов» уже подписали заветные заявления о выходе из фракции. Хранятся сии документы у первого замглавы фракции Александра Ефремова, якобы отвечавшего за реализацию этого плана. Сам Ефремов в разговоре с «Главредом» признал, что его партия всерьез рассматривает вариант сдачи депутатских мандатов. «Мы прекрасно понимаем, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации, не заменив бестолковое правительство, мы ничего не сделаем в плане остановки падения экономики нашего государства», – аргументировал Ефремов. На вопрос о том, насколько далеко зашла реализация этого плана, и правда ли, что в его сейфе уже лежат 150 необходимых заявлений, Александр Сергеевич заливисто рассмеялся: «Надо не 150, а 450 подписей». Логичный, казалось бы, вопрос – почему, имея, допустим, 150 заявлений, «регионалы» не предъявляют их прямо сейчас – имеет вполне четкий ответ. Дело в том, что в 2007 году народные депутаты пришли к чисто политическому выводу о том, что оставлять в законодательстве норму, согласно которой Раду, по сути, может распустить треть ее депутатов, – довольно опасно. И усложнили эту процедуру. Теперь написания заявлений о выходе из фракции от действующих нардепов недостаточно. От своих мандатов отказаться должны и люди из нижней части избирательного списка, пришедшие им на смену – после изменений в избирательное законодательство, принятых в 2007 году, просто «обнулить» списки силами съезда партии или блока нельзя. А вот что творится в головах «регионалов», попавших в третью, четвертую, а то и пятую сотню списка-2007, знает мало кто. И вовсе не факт, что все они как один, откликнутся на зов своего руководства и, только получив депутатские мандаты, сразу от них откажутся. Тем более что, поговаривают, обо всех прелестях депутатской жизни (с ее неприкосновенностью, льготами и очень неплохой как для кризисного времени зарплатой) потенциальным нардепам от «Регионов» уже давно рассказывают «бютовцы». Поэтому итог драмы под названием «Самая большая фракция парламента убивает Раду» пока не определен. Работа продолжается, причем всеми заинтересованными сторонами…