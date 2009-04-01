Владимир Вязивский: «Разговоры об объединении «Нашей Украины» с «ЕЦ» - выдумки политтехнологов»

Вчера состоялась встреча Президента Виктора Ющенко с президиумом политсовета партии НСНУ.

Результатом встречи стало назначение нового руководителя исполкома партии: им, пока только с приставкой «исполняющий обязанности», стал заместитель главы Секретариата Президента Роман Безсмертный, который уже больше года не является членом партии.



По словам некоторых членов «Нашей Украины», на встрече также шла речь об очередном (третьем или четвертом за последние несколько лет) начале обновления в партии. Мол, Президент дал полтора месяца сроку, чтобы «опальных» «нашеукраинцев» исключили из партии и ее руководства. В результате в НСНУ должны измениться «антиЕЦевские» настроения, и уже через полтора месяца можно будет проводить объединительный съезд НСНУ и «Единого центра». Мол, именно с этой целью Безсмертного и поставили во главе исполкома партии.



В случае осуществления этого сценария многие пока еще верные Президенту партийцы уже обещают покинуть партию. Сам Безсмертный достижение таких договоренностей пока не комментирует. Особенно интересна его точка зрения в том контексте, что год назад Роман Петрович публично объявил о прекращении членства в НСНУ. Официально подтвердить эту информацию пока отказываются и остальные «нашеукраинцы», к которым обращался «Главред», но все ухудшающееся финансовое положение «Нашей Украины» заставляет поверить в самые невероятные сценарии.



О встрече Президента с президиумом политсовета партии НСНУ, а также о перспективах развития партии и интеграционных процессах с «Единым центром» «Главреду» рассказал депутат от НУНС, председатель Львовской областной организации партии Владимир Вязивский.



Господин Вязивский, вчера состоялась встреча председателя партии НУНС Виктора Ющенко с президиумом политсовета партии. О чем там шла речь?



Содержание этой встречи я могу только пересказать из рассказов моих коллег по партии.



Но ведь вы председатель Львовской областной организации партии, должны знать подробности этого события...



Да, действительно, меня на должность главы львовской «Нашей Украины» избрали в прошлую субботу.



Есть информация, что Президент говорил об очень жестких кадровых чистках в партии в целом, и в руководстве партии в частности. Все это будто бы должно делаться ради последующего безболезненного объединения с «Единым центром». Такой разговор имел место?



О чистках в партии на этой встрече речь не шла. Насколько я знаю, Президент выразил свою позицию по ряду региональных организаций, на самом ли деле в них есть партийное членство и функционируют ли эти организации на благо партии.



Раньше было решение политсовета партии по тем организациям, на которые действительно было определенное влияние со стороны государственных администраций. Например, в Херсонской области председатель нашей партии и глава администрации перешел в «ЕЦ». Соответственно, часть админзависимых людей в партии там тоже ушла из партии. Поэтому нам нужно было узнать, как мы реально стоим в таких областях. Но это было раньше.



Какие сейчас претензии и к каким областным организациям выдвигал Президент, мне сказать сложно. Могу говорить только о партии во Львовской области, которую имею честь возглавлять. У нас, слава Богу, все нормально, мы справляемся сами. Таких вещей, о которых говорят относительно состояния партии на центральном уровне в плане долгов у нас нет.



Во Львове партийцам зарплату дают вовремя?



Мы выдаем деньги в виде всевозможной материальной помощи, или каким-то другим образом. Но все работает, люди на месте работают. Мы справляемся. Я понимаю, что не все области имеют такой потенциал и возможность выживать, как Львовская. У нас и председатель совета, и уважаемый депутатский корпус. Вообще, у нас 9 тысяч членов партии, которые могут помочь не только членскими взносами, чтобы выжить.



Есть ли основания говорить, что партию специально «банкротят», чтобы потом объединить с «ЕЦ»?



Общаясь с коллегами из партии «ЕЦ», я не вижу у них такого большого стремления объединяться с НСНУ. По крайней мере, публично об этом речь не идет.



Вернемся к планам чисток в партии с тем, чтобы большинство в руководстве было лояльно к Президенту и планам объединения с «ЕЦ». Возможен ли такой сценарий?



Такую позицию Президент не высказывал.



В таком случае, как вы прокомментируете назначение Романа Безсмертного председателем политисполкома партии, якобы он и должен воплощать все эти планы в жизнь?



Согласно уставу партии только политсовет может по представлению председателя совета партии назначать председателя исполкома. По состоянию на сегодняшний день избранного председателя совета партии у нас нет. Поэтому, чтобы нормально организационно включиться в работу, вчера президиум решил исполняющим обязанности сейчас назначить Романа Безсмертного.



Может ли он начать проводить политику чисток?



Я должен встретиться с Романом Безсмертным и узнать, какое у него видение развития партии и подготовки к съезду НСНУ как у исполняющего обязанности руководителя исполкома. Мы знаем, что скоро президентские выборы, сегодня приняли решение об их проведении 25 октября. Мы ведь должны к этому быть готовы.



Может, Безсмертного, который даже не является членом партии, назначат полноценным руководителем исполкома партии?



Я не могу ручаться за все делегации, как они будут голосовать. Я знаю, что даже у меня во Львовской организации неоднозначное отношение к Роману Безсмертному. Я не знаю, как даже львовская делегация голосовала бы за Безсмертного. Лично я бы за него голосовал. Потому что я знаю Романа очень хорошо, он был руководителем избирательного штаба, и был руководителем штаба во Львовской области. Мы максимально конструктивно работали, и замечаний к нему как к руководителю не было.



Когда можно ожидать долгожданного съезда партии?



Учитывая сегодняшнее решение Верховной Рады о президентских выборах, мы должны скоро планировать и наш съезд. Уверен, что наша политическая сила не будет стоять в стороне.



Говорят, что этот съезд блокируется, потому что в партии есть две противоборствующих силы. Одна хочет исключить Президента из партии, другая, соответственно, хочет исключить из партии первую сторону. Именно это служит причиной затягивания со съездом?



Не слышал серьезных заявлений по исключению Виктора Ющенко из партии. Это больше похоже на первоапрельскую шутку. Если серьезно, роботу в партии нужно активизировать. С тем и обращалась Львовская организация, когда проводила свою конференцию.



Вы видите перспективу для партии? Хоть во Львове, по вашим словам, все в порядке, но в Киеве уже говорят о катастрофической нехватке финансирования.



Я не знаю точную сумму долгов. Думаю, что это по силам решить.



Можно ли ожидать, что на следующем съезде партии исключат опальных «нашеукраинцев», в частности, и председателя киевской организации Николая Мартыненко?



По поводу исключения некоторых членов партии, наверное, вопрос будет стоять. Если люди нарушают устав партии, то независимо от должности, председатель ли он организации, по поводу них нужно принимать соответствующие решения.



Вы можете исключить, что на съезде НСНУ будет принято решение об объединении с «ЕЦ»?



Зная настроения во Львовской организации, мы на это не пойдем. На последнем этапе съезда пункт об объединении убрали с повестки дня. Наша организация свою позицию не изменила.



Допустим, делегаты съезда партии будут назначены так, что объединение с «ЕЦ» состоится. Уйдете ли вы из партии и как поступит львовская организация?



Я бы не хотел гадать на кофейной гуще. Еще нет ни гущи, ни кофе. Я не вижу стремления со стороны «ЕЦ» с нами объединяться. Кто-то от имени НСНУ говорит о подобных планах. Но я такого желания не вижу. Разговоры об объединении «Нашей Украины» с «ЕЦ» - выдумки политтехнологов. В разговорах с коллегами, которые вчера были на встрече с Президентом, я не слышал о подобном желании Президента.



Как будет вести себя группа «За Украину» в случае объединительных процессов?



Повторяю, все это - выдумки политтехнологов. Об этом нет смысла говорить.



Тогда спрогнозируйте, когда состоится съезд партии, который расставит все точки над «і»?



Выборы начинаются за 120 дней до дня голосования. Выборы 25 октября, в таком случае самым лучшим временем для съезда был бы май. Решение еще будет. Однако это уже будет съезд, а не третий этап предыдущего. Уже прошло три месяца после второго этапа того съезда, а согласно уставу после этого срока съезд автоматически закрылся.