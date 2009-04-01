Первоапрельская шутка Верховной Рады

Еще неделю назад украинские политики дебатировали о дате проведения президентских выборов – 27 декабря 2009 года или 17 января 2010. В Конституции Украины записано, что президентские выборы проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий президента Украины, поэтому одни эксперты считали календарные годы президентства – в этом случае выборы как будто должны были состояться 27 декабря. Другие – годы фактического управления страной, по такой логике выборы должны были бы состояться 17 января 2010 года. Но сегодня депутаты нашли свой, третий путь – назначили президентские выборы на 25 октября 2009 года. Но все по порядку. С самого утра в парламенте заговорили о необходимости определиться с датой президентских выборов. Мол, завтра Партия регионов заблокирует работу парламента, и назначить президентские выборы уже физически не будет возможности, так как то ли парламент распустят, то ли просто не уложатся в сроки. Впрочем, если бы все упиралось в планы завтрашнего блокирования трибуны «регионалами», то логично, если бы сама Партия регионов с назначением президентских выборов не спешила, поскольку это стало бы одним из ее козырей в торгах при заблокированном парламенте. Казалось, что только нынешняя коалиция будет всеми правдами и неправдами проталкивать назначение даты президентских выборов. Но вышло совсем не так. После выступлений от фракций в начале парламентского заседания Владимир Литвин объявил о намерении взять получасовой перерыв, чтобы определиться с планами по поводу президентских выборов. Однако лидер «бютовцев» Иван Криленко попросил спикера этого не делать: мол, мы все можем решить прямо здесь, если только сейчас поставить на голосование рассмотрение назначения президентских выборов. В этот момент к региональному первому вице-спикеру Александру Лавриновичу подошли Александр Ефремов и Михаил Чечетов. После минутного совещания они дали отмашку своим голосовать. И как раз вовремя: они успели поддержать это предложение. Правда, регионалы еще попытались попросить взять перерыв, чтобы согласовать, за какую дату голосовать, но поезд уже ушел... Владимир Литвин дал всем высказаться по поводу даты президентских выборов. От НУНС на трибуну вышел Александр Омельченко, который вместо позиции фракции произнес решение комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, – назначить выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. Зал сначала был шокирован, но после нескольких секунд молчания взорвался аплодисментами. Дальше от профильного комитета вышел еще и Геннадий Москаль, который объяснил юридическую позицию: мол, когда Виктор Ющенко стал Президентом, то действующей была норма Конституции о выборах в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Как известно, закон обратного действия не имеет, поэтому к Виктору Ющенко нужно применять норму Конституции 1996 года. Эту позицию комитета в своих выступлениях поддержали руководители всех фракций. Но шум поднял лидер группы «За Украину» Вячеслав Кириленко. По его словам, Литвин лишает голоса его группу в таком важном вопросе. К тому же, в парламенте нет представителя Президента, который бы мог объяснить позицию главы государства относительно президентских выборов. Но на это Литвин ответил, что «у Президента есть постоянный представитель в парламенте, который должен быть в Верховной Раде постоянно». На этих словах зал взорвался хохотом. Потом Кириленко все же дали слово, и он назвал антиконституционным план назначения выборов на 25 октября. Отличилась сегодня и Анна Герман. «Я вам расскажу такую маленькую притчу» - начала Анна Николаевна с трибуны - «Идет Господь со Святым Петром, и заблудилися. А вокруг, знаете, такая оранжевая осень, не видно. И смотрят: под грушкой лежит парень, красивый такой, высокий, чернявый. Они его просят: „Покажи нам дорогу”. А парень так, не вставая, ногой показывает: „Вон туда”. Идут они дальше. Дальше не знают, как идти. А там девушка в ручье белье стирает. Они и ее спросили: „Как идти?” Она оставила белье, побежала, показала. И говорит Святой Петр: „Господи, как мы ее отблагодарим?” А Господь говорит: „Знаешь, мы ей дадим того, что под грушкой лежит, потому что без нее он пропадет”. Вот 5 лет они мучались вместе. Теперь нужно того, кто под грушкой, вернуть под грушку и дать той девушке достойную пару, чтобы они могли хорошо руководить этой страной. Давайте сделаем это 25 октября нынешнего года». Зал просто покатился от смеха, правда, не все до конца поняли, кого имели в виду под девушкой, то ли Украину, то ли Юлию Владимировну... После такой эмоциональной артподготовки Верховная Рада 401 голосом таки назначила выборы президента на 25 октября. Не поддержала эту инициативу только часть НУНС. Причем Вячеслав Кириленко во время голосования пробежался по всем членам «За Украину» с просьбой все-таки не голосовать за эту дату. Однако решение было принято, а дальше дело политиков – соглашаться с ним или нет. Президент уже успел сообщить, что намерен оспаривать эту дату выборов в КС. Более того, на рассмотрении в Конституционном суде уже несколько месяцев находится представление о толкования даты президентских выборов. Поэтому нас еще ждет эпопея с президентскими выборами в КС. Тем не менее, сами депутаты признают, что сегодняшнее решение было в большей степени политическим, и Президент должен был с ним согласиться, дабы не заставлять людей думать о выборах в Рождественские праздники. Но самое интересное - что же на самом деле заставило парламентариев договориться о единой позиции в отношении даты президентских выборов. Первое, о чем говорили политики, – депутаты испугались роспуска парламента. В Конституции прописан запрет Президенту распускать парламент за полгода до президентских выборов. Получается, что при условии выборов 25 октября парламент приобретает иммунитет с 25 апреля. Но до этого времени выборы назначить еще могут, если КС признает, что коалиции нет уже с осени. Соответствующее дело в КС есть, и решение по нему ожидается со дня на день. Однако даже в ситуации, если парламент распустят на днях, депутаты смогут сорвать избирательный процесс – главное для них дотянуть до 25 апреля, а потом Президент обновить свой указ уже не сможет. Другая возможная причина сегодняшнего голосования – БЮТ и Партия регионов пришли к компромиссу, как «регионалам» достойно избежать необходимости блокировать парламент. Блокада Верховной Рады была обещана публично, но теперь она выглядела бы просто смешно. После того как у Виктора Ющенко фактически отобрали несколько месяцев президентства, «регионалы» одержали моральное право не блокировать Раду: избирателям уже есть что предъявить. Поэтому после «президентского компромисса» «регионалы» отказались от идеи блокирования законодательного органа, поскольку делать это уже просто нет смысла – распустить парламент за месячную недееспособность Президент права не имеет. Конечно, столь неожиданный компромисс БЮТ с Партией регионов - не просто однодневная договоренность. Скорее всего, у этой договоренности несколько измерений, и желание избежать роспуска парламента - только часть плана. Возможно, в этом пакете есть какие-то кадровые вопросы или еще какие-нибудь актуальные договоренности, о которых мы узнаем позже.