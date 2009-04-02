Обама говорит Ющенко «нет!»

Украинская власть на разных уровнях уже обращалась к американцам с просьбой организовать встречу Виктора Ющенко с Бараком Обамой. Посол США в Украине Вильям Тейлор рассказал недавно в интервью журналу «Главред» о том, что вопрос встречи двух лидеров поднимали украинские дипломаты, а также представители Секретариата Президента. Логика этих настояний украинской стороны понятна. В период, когда в прессе все чаще пишут о мягкой международной изоляции Виктора Ющенко, было бы крайне важно показать: никакой изоляции не существует, посмотрите, суперзанятый Барак Обама нашел в своем графике время для встречи с украинским коллегой. Таким образом убили бы двух зайцев. С одной стороны, Виктор Андреевич прорубил бы окно на запад, сумев искупаться в лучах нынешней славы Барака Обамы. С другой – эта встреча продемонстрировала бы, что в отношениях Украины и США не предвидится никаких изменений, Киев остается в числе приоритетов внешней политики. Но этого не случилось. Посол США в интервью «Главреду» признался, что встреча Ющенко и Обамы может состояться разве что в рамках международных встреч – например, во время заседаний Генассамблеи ООН в сентябре. Но захочет ли хозяин Белого дома встречаться с Виктором Андреевичем с учетом определенных внутриукраинских обстоятельств? Американцы (в отличие от россиян) всегда достаточно осторожно относились к тому, чтобы любые их шаги в двусторонних отношениях не трактовались бы как вмешательство во внутренние дела. Фактически табуирована тема визитов американского руководства во время избирательных кампаний в Украине. Да, американские дипломаты признаются, что Джордж Буш не приехал в Киев сразу после Оранжевой революции, поскольку весной 2006 года должны были состояться парламентские выборы. Потом ему мешали постоянные парламентские, правительственные кризисы в Украине... Визит стал возможен только в апреле прошлого года – в период относительного внутриполитического затишья. С учетом того, что предвыборная президентская кампания в Украине уже в полном разгаре (особенно после последнего решения Верховной Рады о назначении даты президентских выборов), не может быть сомнений – время для приезда Обамы не самое лучшее. Конечно, Барак Обама мог бы встретиться не только с Виктором Ющенко, но и со всеми важнейшими игроками внутренней политики, потенциальными кандидатами в президенты. Но не многовато ли их для одного американского президента? Ведь придется встретиться и с Юлией Тимошенко, и с Виктором Януковичем, и с Владимиром Литвином... Не обидятся ли Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, и тем более Петр Симоненко, если лидер США не захочет увидеться с ними? Впрочем, не только предвыборная кампания может воспрепятствовать встрече. Американские политики в частных беседах не скрывают своего скептического отношения к нынешним позициям Виктора Ющенко. «А что он сейчас в стране решает? Поддерживают ли его избиратели? Он ведь абсолютно не популярен. Зачем Обаме с ним встречаться?» - приходилось слышать «Главреду» от представителей американской власти. Президентов, которые уже мало на что влияют в последний год своей работы, американцы называют «хромыми утками». Возможно, именно таким сегодня выглядит и Виктор Ющенко для американцев. Россияне между тем не скрывают своего увлечения новым этапом потепления в отношениях со Штатами. Встреча Обамы и Медведева в Лондоне длилась на полчаса дольше запланированного. На ней преимущественно шла речь о вопросе разоружения, но российские СМИ твердили одно: отношения Москвы и Вашингона удалось «перегрузить». Уже в июле американский лидер собирается посетить Москву. «Потому что в июле – теплее, чем в январе», - шутил Обама на совместной пресс-конференции с Медведевым. Он сразу же объяснил, что теплее станут отношения двух стран. «Спасибо!» - поблагодарил всех Обама на русском языке. Потом он объяснил, что изучает русский язык... Украина на этом фоне изрядно проигрывает россиянам. Украинское руководство, конечно, могло бы доказать, что оно надежный партнер Соединенных Штатов. Но поверят ли в Вашингтоне? Можно, конечно, теперь ждать, чем закончится это потепление между США и Россией. В последний раз Буш и Путин говорили о дружбе двух народов в конце 2001 года – после терактов 11 сентября. Но продолжалось это недолго. Дружба прекратилась, как только США стали готовиться к войне в Ираке... Потом Украина снова стала интересна Штатам. «Главред» поинтересовался у экспертов: когда закончится дружба Медведева и Обамы, а также когда может состояться встреча президентов Украины и США? Юрий Щербак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (1994-1998 годы): «Не нужно мечтать о встрече Обамы с Ющенко»



{1-} Потепление в отношениях России и США продлится год-два, не больше. Сейчас у Москвы и Вашингтона есть немало вопросов, вызывающих взаимный интерес. Первое – это ядерное разоружение, о чем говорит Барак Обама. Второе – сотрудничество в отношении Афганистана и Ирана. Третье – система противоракетной обороны. Теперь начнутся переговоры, будут создаваться какие-то комиссии, делегации и так далее. Это продлится год-два. После того как американская сторона увидит, в чем россияне идут на уступки, а в чем они непоколебимы, начнется новая эра отношений России и США – реалистическая. Я не скажу, что это будет повторение холодной войны, этого не случится. Будет просто более прагматичный подход. США и Россия начали сотрудничать под лозунгом «перезагрузки» - это означает сотрудничество с чистого листа, когда обе стороны постараются высказываться крайне осторожно, деликатно. Но долго это не продлится.



Я бы не сказал, что это потепление между США и Россией благоприятно для Украины. В настоящий момент существуют очень серьезные противоречия между Москвой и Киевом. Москва не отступит от своей жесткой линии. Она попытается перетянуть на свою сторону Барака Обаму. Не думаю, что администрация США всецело на это пойдет, но какой-то период неясности в этих отношениях и определенный период отодвигания Украины из приоритетных направлений американской политики произойдет. Вряд ли стоит думать, что за счет Украины будут заключены какие-то сделки между США и Россией (как подозревают многие политики в Украине ). Но я только что вернулся с конференции в Брюсселе, где европейские политологи признавались: они получили от Обамы сигналы о том, что Украина не будет в сфере интересов так, как это было во времена Буша. Поэтому мы теперь будем существовать в серой зоне безопасности. Даже в плане российско-американских переговоров.



Ни о каких встречах Обамы и Ющенко не нужно мечтать, об этом не может быть и речи. Обама, который только что стал президентом, у которого длинный список проблемных вопросов, просто не будет иметь такой возможности. Обама не будет сейчас заниматься Украиной, ее нет в повестке дня. Поэтому все эти вопросы украинско-американских отношений откладываются. С другой стороны, американские эксперты говорят, что республиканцы в лице Джона Маккейна, который хоть и проиграл президентские выборы, но остается очень заметной фигурой в Капитолии, станут давить на администрацию, чтобы она не сдавала интересы Украины. Республиканцы будут в оппозиции к любым жестам со стороны демократов по нанесению вреда украинским интересам и по утихомириванию российских посягательств на украинский суверенитет.



Олег Бондаренко, директор Российско-украинского информационного центра: «Медведев и Обама не могут не подружиться»



{2-} Отношения между Россией и США в период президентства Джорджа Буша были довольно плохими. В этом отношении надежды в связи с приходом Обамы связаны с тем, что он ничего плохого не сделал, и, мы надеемся, не сделает. Он – адекватный, современный политик, понимающий вызовы.



Тут важен возрастной момент. Обама и Медведев – сравнительно молодые президенты, им по 40 с чем-то лет - это другое поколение, воспитанное в более спокойных реалиях, чем поколение Путина и Буша. Надеюсь, что это поможет им выстраивать адекватные отношения.



Не может не радовать дружелюбие Обамы: то, что он закрывает базу в Гуантанамо, то, что он выводит войска из Ирака. Радует его пацифизм. Если его пацифизм останется постоянной составляющей, то, возможно, теплый период отношений между Россией и США будет длиться весь период президентства Обамы. Для того чтобы он закончился, нужна новая войнушка. Будем надеяться, что новой войны не будет, потому что она никому сейчас не нужна.



Другое дело, что отношения Обамы с Медведевым будут выстраиваться постепенно, некоторое время они будут изучать друг друга, знакомиться с женами... Это, по-видимому, советская традиция, наш ментальный подход, но отношения между странами выстраиваются на уровне взаимоотношений лидеров. Момент личного расположения очень важен - давайте дождемся того момента, когда Медведев и Обама подружатся. А не подружиться, мне кажется, они не могут. Они похожи на двух новеньких в классе, когда новенькие встречаются, то они чисто психологически становятся друзьями. Медведев и Обама – новенькие президенты двух больших государств, они не могут не подружиться.



А украинское руководство неинтересно нынешней администрации США. Бушу оно могло быть интересным, потому что были определенные взаимоотношения, надежды, связанные с Оранжевой революцией. Администрация Буша делала ставку на Ющенко, а соответственно были и симпатии. Почему украинское руководство должно быть интересным сегодня Обаме? Если честно, я не вижу причин для подобного интереса. Американцы – системны. Они не станут спешить в своих отношениях с Украиной, они не будут спешить признаваться в вечной любви и преданности. Они дождутся выборов, посмотрят, кто на них победит, и начнут работать постепенно, без фанатизма.