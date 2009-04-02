Блокирование Рады углубит экономический кризис?

Этим «регионалы» показали значительный дрейф от вчерашнего синхронного голосования вместе с остальным парламентом в отношении даты президентских выборов. Такой способ оппозиционного давления, как блокирование парламента, в последние годы стал настолько привычным, что уже никого особо не удивляет. А ввиду того, что сейчас на повестке дня парламента не стоят ни архиважные законопроекты, ни важные решения, сегодняшнее блокирование парламентской трибуны тоже не должно никого волновать. Настораживает единственное. Как утром объявила Юлия Тимошенко, МВФ во второй половине дня должен объявить свое решение о продолжении или очередной отсрочке сотрудничества МВФ с Украиной. Возможно, руководство МВФ еще раз посмотрит на внутриполитическую ситуацию в стране и решит подождать, пока и это микронапряжение утихнет. В конце концов, как эта акция ПР способна повлиять на экономику страны в целом, и не станет ли это очередным поводом для прыжков курсов валют? Это «Главред» выяснял у экспертов.



Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова



{1-} Сегодняшнее блокирование работы ВР не первое. Если бы у нас всякий раз, когда организовывалось блокирование, что-то происходило, то я уж и не знаю, где бы мы были. Мне кажется, что в этом контексте блокировки мало что значат. К этому уже привыкли. Опять же – экономические агенты намного умнее, чем политические.

Если говорить о среднесрочной многомесячной перспективе, то может быть целый ряд последствий. Тут я имею в виду не непосредственное блокирование, а то, что мало результативная работа ВР в целом исключает возможность успешных переговоров с МВФ. Во-первых, мы не получаем денег, а во-вторых – что даже важнее – в очередной раз демонстрируем миру, что мы не в состоянии друг с другом договориться и принимать более-менее согласованные решения. И в таком случае никакой инвестор сюда не придет и никто не будет возобновлять здесь деловую активность.

В таком случае нет внутренней активности и нет внешних ресурсов, экономика не работает, а гривня «летит» себе дальше. В прошлые годы благодаря разным партиям парламент в лучшем случае треть времени работал и принимал какие-то законы. Поэтому это не является чем-то таким, что нужно вынести в заголовок и сказать, что это последствия. А то, что есть в целом, – с или без блокирования – очень четкие или понятные последствия демонстрации слаженности во власти. То есть мы просто демонстрируем, что с нами лучше не иметь дела. Это происходит уже три последних года, потому, по моему мнению, говорить, что это что-то чрезвычайное, - неправильно. Тут есть факторы, намного сильнее. Можно блокировать, но действовать. Но если вместо этого мы слышим взаимные обвинения, то это уже проблема.



Виктор Небоженко, директор Социологической службы «Украинский барометр»



{2-} Это блокирование ВР не будет иметь никаких последствий для экономики Украины. Это начало избирательной кампании ПР. Чувствуется, что не вся ПР этим занимается. Это видно и по отсутствию массовости на так называемом «бело-голубом» Майдане на прошлой неделе. И теперь активна лишь та группа, которая имеет личные претензии к правительству и «Нефтегазу», а остальные группы партии выжидают. По большому счету, блокирование трибуны ничто по сравнению со вчерашним консолидированным решением по изменению даты президентских выборов. Теперь они три недели могут заниматься блокированием, имитировать бурную оппозиционную деятельность, а потом снова соберутся и нанесут мощный удар по Ющенко. То есть объективно – они имеют право повеселиться дня три-четыре. Что касается курса доллара, то лишь председатель НБУ Стальмах может его обвалить или – наоборот – укрепить. Но он ненавидит ВР так же, как и любой глава Нацбанка, который хочет быть независимым в своих действиях.



Вадим Карасев, директор Института глобальных исследований



{3-} Это блокирование может иметь только чисто политические и процедурные последствия. Если бы у правительства было большинство, которое уже имело голоса, закон и готово было его вот-вот принять, а ПР это заблокировала, тогда да, это действительно оттягивало бы новый раунд сотрудничества МВФ с Украиной, тормозило бы транш и тому подобное. Но у правительства нет большинства, чтобы обеспечить антикризисный пакет, который открывал бы дорогу новому траншу, который пошел бы на рекапитализацию банков. Поэтому, как ни странно, блокирование может помочь, ведь это еще более явно демонстрирует несостоятельность или возможности как нынешней коалиции, так и ВР в целом.

Поэтому, чтобы действительно начать новый раунд серьезной, системной политики, необходима новая или коалиционная композиция в парламенте, новая правительственная коалиция и новая кадровая композиция правительства, или новые выборы. Потому что сегодняшняя ситуация – это статус-кво, который является стагнацией. Это хуже всего, что может будет.

Поэтому блокирование может подтолкнуть к преодолению существующего правительственного кризиса, который был загнан в тупик только лишь блокированием парламентских выборов со стороны БЮТ. За последние месяцы в странах Европы четыре правительства ушли в отставку. Это принцип домино, которое обязательно докатится до Украины. Хотели преодолеть его с помощью досрочных выборов Президента, но это вопрос неразрешимый. Парадокс в том, что подталкивание к решению политического кризиса будет способствовать и новой антикризисной политике, и выходу из экономического кризиса.



Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований



{4-} Я считаю, что как и прошлые, нынешнее блокирование не будет иметь какого-то особого смысла. Ведь сегодня сложно говорить о том, что сейчас у ВР есть какие-то законопроекты, без принятия которых в настоящий момент страна пострадает. Я бы пока не говорил о существенном влиянии политической ситуации на экономическую ситуацию и, в частности, на обменный курс.