Парламентский ПР

Трудно сказать, кто и когда впервые обозвал украинский парламент театром абсурда, но сейчас это определение как нельзя лучше подходит Верховной Раде. Еще вчера, после голосования за назначения даты президентских выборов на 25 октября 2009 года, парламентарии с облегчением вздохнули – слава Богу, теперь уж Партия регионов парламент блокировать не будет. Дескать, после этого распустить парламент Президенту будет тяжело, и в самом блокировании смысл теряется. Многие БЮТовцы, которые отвечают за силовые действия в парламенте, даже уверяли, что теперь блокирования не будет, и они к нему даже не готовятся. Но у Партии регионов по этому поводу были свои планы, и раз уж они обещали заблокировать трибуну, значит так тому и быть. «Регионалы» пришли в парламент с самого утра, пока представители других фракций еще мирно собирались на работу. Войдя в сессионный зал, они заблокировали трибуну и президиум, а стульчиками подперли спикерские двери. Весь сессионный зал они обклеили плакатами типа «Кризис – стоп, власть в отставку!». Место спикера уже традиционно для таких оказий занял депутат-«регионал» Алексей Журавко. В зал принесли сирены, громкоговорители и другие «депутатские атрибуты». В десять часов к журналистам вышел заместитель главы фракции Партии регионов Александр Ефремов и рассказал об условиях разблокирования трибуны – принятие антикризисных законов (правда, каких именно, он не сказал), внесение изменений в бюджет и проведение внеочередных парламентских и президентских выборов. Официально «регионалы» заговорили о том, что будут блокировать работу Верховной Рады на протяжении 30 дней, дабы у Президента появилась возможность распустить парламент и назначить досрочные выборы. В этой версии был хоть какой-то смысл, ведь сегодня даже бютовцы согласились с тем, что, начиная с 25 апреля, у парламента так и не появится иммунитет от президентского роспуска. Мол, в Конституции действительно идет речь о том, что Президент не может распустить парламент за полгода до сложения полномочий, а не за полгода до первого тура президентских выборов. В этом плане блокировать Раду до 2 мая появлялся хоть какой-то резон. Другие «регионалы» таки признавались, что вся затея с блокированием парламента имеет целью только поднять временный шумок, дабы создать более убедительный фон завтрашним «массовым акциям протеста» Партии регионов. А Раду Президент может распустить и так, руководствуясь тем, что в Верховной Раде нет коалиции. На этом фоне поговаривали о том, что уже в ближайший понедельник Конституционный суд должен вынести решение о том, что вновь сформированная коалиция должна заново назначать правительство. Этого сделано не было, соответственно, Виктор Ющенко сможет распустить парламент. Но и тут есть нюансы – по словам бютовцев, даже если КС постановит, что с созданием коалиции премьера надо было назначать заново, Президент должен будет подождать 60 дней, прежде чем распустить парламент. Именно столько дает Конституция для формирования Кабмина, а считать 60 дней со дня создания коалиции нельзя, ведь тогда еще не было разъяснения КС. В то же время, представители Блока Литвина выдвигали свою версию событий, мол, конечная цель всех этих блокирований состоит в стремлении Партии регионов пошантажировать БЮТ и выторговать более выгодные условия создания «широкой коалиции». Ведь все понимают, что денег на досрочные выборы парламент не выделит, избирательный процесс снова будет заблокирован в суде, а посему все происходящее – простая показуха, имеющая целью или создать фон завтрашним «региональным» акциям протеста, или же поторговаться с БЮТ. Пока депутаты в кулуарах спорили о том, чего же на самом деле хочет Партия регионов, как и кто сможет заблокировать проведение возможных внеочередных парламентских выборов, ситуация стала понемногу проясняться. После согласительного совета лидеров фракций в кулуарах парламента появилась «регионалка» Анна Герман, которая, к слову, сегодня была героиней дня. Она заявила журналистам, что «регионалы» согласились провести в понедельник внеочередное заседание Верховной Рады, дабы заслушать речь президента Европарламента Ганса-Герта Поттеринга. По ее словам, этот важный европейский чиновник в понедельник должен приехать в Киев, и не дать ему выступить было бы глупо. Более того, если сейчас не принять решения о его выступлении, то визит президента Европарламента в Украину может быть отменен. В этой ситуации важен тот момент, что «регионалы» уже согласились именно на проведение внеочередного заседания, а не внеочередной сессии парламента. Разница состоит в том, что в случае с внеочередной сессией, тридцатидневный срок блокирования парламента не прерывается, а если проводить просто внеочередное заседание, то отсчет 30-ти дней начинается сначала, и то с 14 апреля. То есть «регионалы» окончательно признали – им нужна только показуха перед завтрашними акциями протеста. Дальнейшие события только подтвердили это предположение. Дело в том, что еще с утра Александр Ефремов здорово повздорил с Владимиром Литвином в вопросе освещения телеканалом «Рада» событий в сессионном зале. Существует практика, что когда работа парламента блокируется, прямой трансляции по «Раде» из зала нет, а просто берутся синхроны из кулуаров. Ефремов же сегодня требовал от Литвина проведения такой трансляции, дабы все зрители могли насладиться и заблокированной трибуной, и прекрасными плакатами. Литвин на такой шаг, понятно, не пошел. Эта же история имела продолжение чуть позже. Понятно, когда ты хочешь показать общественности суровое блокирование парламента во имя блага граждан, то ты желаешь это блокирование показать всем и вся, причем в прямом эфире. Если главная цель блокирования – простой пиар, то надо подключать побольше каналов освещения, дабы вся Украина это увидела. «Регионалы» решили, что для убеждения оппонентов в необходимости принятия антикризисной стратегии мало того, что ситуацию в парламенте сняли все телеканалы и покажут это во всех выпусках новостей. Ближе к обеду Анна Герман собрала отряд «боевых» однопартийцев и быстро ретировалась из парламента. Среди журналистов пошел слух – пошли брать аппаратную телеканала «Рада», которая находится на Садовой, 3а, аккурат возле Верховной Рады. Журналисты доступа туда не имеют, так что всем пришлось ждать, чем же все закончится. И тут вещание «Рады» прекратилось, и на экране появилась Анна Герман в сопровождении четырех «регионалов», возле них стояла испуганная журналистка. Канал захвачен, - подумали журналисты. Но все оказалось не так серьезно – «регионалы» потребовали каждые полчаса показывать ситуацию в сессионном зале, с чем руководство канала и согласилось. Инцидент был исчерпан, правда, стало совершенно понятно, зачем все это блокирование затевалось. Кстати, возвращаясь к теме завтрашних акций протеста, - поговаривают, что на вчерашнем заседании фракции Партии регионов приключился интереснейший случай. Руководство попросило всех депутатов по возможности скинуться, кто чем может на пятничные акции протеста. Чуть ли не с ящиком для взносов ходили по рядам… После обеда депутаты окончательно разошлись, остались только дежурные «регионалы» возле трибуны. Дежурить они собираются чуть ли не всю ночь. Уходя, депутаты рассказывали, что завтра ситуация не изменится, и трибуна будет заблокирована, а работа может начаться разве что с 14 числа на следующей пленарной неделе. Именно тогда депутаты могут приступить к рассмотрению правительственной антикризисной программы, которую сегодня презентовал журналистам Иван Кириленко. Это, конечно, если до того времени Президент Верховную Раду не распустит. Тогда нас уже ожидает совсем другая история.