«Настоящий украинец»: не пойман – не вор

С ходу так хочется озвучить «оценочное суждение»: это почти что преступление, когда СМИ популяризируют такое явление в Украине, как «Посольство божье». Если мы даже и пишем о нем позитивно, негативно или нейтрально (если такое вообще может быть), мы все равно рекламируем его. Мол, люди, знайте, есть такая, как она себя называет, протестантская церковь, если что – заходите… С другой стороны, Конституция Украины гарантирует право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Хотя право и может быть ограничено в интересах охрані общественного порядка, здоровья и моральности населения или защиты прав и свобод других людей. И вот это вопрос?.. На сегодняшнюю пресс-конференцию по случаю пятнадцатой годовщины своей церкви старший пастор Сандей Аделаджа явился за десять минут до ее начала, прихватив с собой главу совета церкви госпожу Максимову и еще нескольких пастырей. Аделаджа медленно шел по залу, потом показательно остановился перекинуться парой словечками с кем-то из единомышленников. Затем этот необычайно улыбчивый человек уселся в свое кресло и терпеливо стал ждать начала пресс-конференции. Во время затяжной паузы, пожалуй, не улыбался только адвокат Андрей Федур, который, как известно, представляет интересы старшего пастора, против которого открыто уголовное дело (Сандей подозревается в организации махинаций, связанных с деятельностью финансовой пирамиды «King’s Capital»). Первым спикером оказался некий Анатолий Билоножко, епископ церкви. Он проповедовал, ой, извиняюсь, говорил, какое добро и свет несет эта церковь. Дословно это звучало так: «Мы стремимся насаждать принципы божьих заповедей, насаждать принципы морали и реально помогать людям»… Какое удачное слово «насаждать»! Почти что принуждать… Далее он рассказывал, как уже «реабилитированы около шести тысяч наркоманов, которые живые, которых можно показать, которых можно выставить»… Даже если не придираться к словам, все равно чувствуется странный настрой этих протестантов. И, конечно же, спикер не забыл о заботе о престарелых. Да, уж не хочется проводить параллели. В общем, оказывается, должно было пройти пятнадцать лет, чтобы люди поняли, что «посольство» «вносит позитив». Уже на второй минуте конференции разговор зашел о кристальной чистоте Сандея. «Я как епископ, как духовное лицо, могу заявить, что этот человек абсолютно ни в чем не виновен. Это все фальсификации. Это порядочный человек, и мы будем защищать его всегда и везде», – убеждал Билоножко. Рядом сидящая рыжеволосая и голубоглазая дама, Максимова, которую именно пастор научил любить свою землю и именно с «его помощью она стала матерью», тоже вступилась за пастора со знакомой «посольской» интонацией: «Он - настоящий украинец, потому что он любит нашу землю. Мы найдем тысячи людей, которые подтвердят, что он научил нас любить нашу землю. И «Посольство» - это никакая ни секта. И все, что мы слышим о пасторе, – это ложь, которая пишется в газетах, в Интернете». Хочется верить, никогда от скромности не умрет и сам Сандей: «Тень на наш праздник – это ложные обвинения, которые выдвинуты против меня. Это театр абсурда. Я ничего никогда в своей жизни не украл. Зачем мне красть, когда я способен работать, когда я уважаемый человек – встречаюсь с главами государств… Если есть два человека в этой стране, которых можно назвать праведниками, то я один из них». Адвокат Федур с расчетливым умом и холодным сердцем сказал журналистам, что, по его мнению, и с правовой точки зрения, это обвинение несостоятельно. «У меня нет ни малейшего сомнения, что защитой это обвинение будет опровергнуто и уголовное дело никогда не закончится обвинительным приговором суда, – с уверенностью заявил тот. –Другой вопрос – почему у нас организовываются такие уголовные дела? Там, по большому счету, еще конь не валялся, но уже везде говорят, какой конкретный человек привлекается к уголовной ответственности. Но это нарушение действующего законодательства Украины. Но в любом случае я для себя определил перспективу дела: если о том или ином деле я услышал из уст чиновника, то стопроцентно такое дело закончится ничем». Сам Сандей настаивает, что его церковь и паства пострадали от мошенников. И он не раз предупреждал, чтобы прихожане его церкви не принимали участия в сомнительных аферах. «Мои люди потеряли деньги, моя церковь потеряла деньги… Получается, я сам у себя украл? Я хочу заявить, что никакого отношения к созданию, управлению и финансированию этой компании не имею. Да, я знаю одного учредителя, который ходил ко мне в церковь…», – говорил Аделаджа. Причем слово «церковь» звучит из уст пастора как «секта». Что ж поделать, трудности произношения… Также пастор сказал о некоторых досадных расхождениях во взглядах с Обамой (касательно абортов и геев), о том, что хочет видеть на праздновании Виктора Ющенко и Виктора Януковича, о расовой дискриминации и о президенте Бараке Обаме, первом чернокожем главе американского государства, как о примере для Украины. Федур же гарантировал, что пастор не нарушит подписку о невыезде, что Сандей собирается в Украине окончательно «очистить свое доброе имя» И, как полагается на пресс-конференции звезды или популярной личности, вопросов журналистов было много, а времени – мало. Сандей снова неторопливо шел между журналистами, отвечая кратко на вопросы. Выйдя на улицу, он прямо на обочине дороги сел в машину марки Toyota с надписью: «Он освободил меня от наркотиков, освободит и тебя, звони…». А вот Rolls-Royce, который, как можно было бы предположить, принадлежит пастору, так и остался стоять у дверей Украинского дома…