Ющенко-Президент против Ющенко-оппозиционера?

Презентация Виктором Ющенко своего проекта Основного Закона во время позавчерашнего послания Верховной Раде можно оценивать по-разному. Кто-то считает, что Президент стремился сделать первый ход в конституционной игре – а именно она имеет все шансы стать главной темой политической жизни Украины в ближайшем будущем. Кто-то утверждает, что это – «лебединая песня» Президента, его последняя стратегическая инициатива перед неизбежным уходом с поста. Другие советуют не обращать внимания на инициативы главы государства: мол, шансов на прохождение парламентского горнила они все равно не имеют. Однако интереснее всего было бы представить, как оценил бы отдельные президентские инициативы сам Виктор Ющенко будь он не обитателем серого здания на Банковой, а обычным народным депутатом. Ну, положим, не так уж и обычным, а лидером крупнейшей оппозиционной парламентской фракции, потенциальным победителем президентских выборов. Такое исследование – отнюдь не фантастика. Ведь ситуация, сложившаяся в украинском политикуме сейчас, до боли напоминает ту, которую мы могли наблюдать шесть с хвостиком лет назад. Напомним, после оглушительного поражения на парламентских выборах-2002 провластного блока «За единую Украину», на Банковой решили поменять правила политической игры, и в своем обращении по случаю Дня Независимости Президент Леонид Кучма дал старт дискуссии на тему конституционных изменений. А спустя полгода, 5 марта 2003 года, внес в Раду собственный проект обновленного Основного Закона. Зарегистрирован этот документ в аппарате парламента был под номером 3207. Сразу заметим, что концептуально, идеологически тот проект авторства Кучмы (Медведчука) и документ, внесенный на этой неделе в Раду Виктором Ющенко, абсолютно различаются между собой. Проект Кучмы предусматривал усиление полномочий парламента и Кабмина, а также и относительное ослабление института Президента (поговаривали, что сам Леонид Данилович не прочь поработать премьером при Конституции своего авторства). Проект Ющенко, напротив, усиливает роль Президента в системе власти. Однако нас в данном случае интересуют примечательные детали, повторяющиеся в обоих этих законопроектах. Во-первых, это введение в Украине двухпалатного парламента. Во-вторых – предложение императивной роли референдума в процессе законотворчества (иными словами, законы, принятые на референдуме, должны вступать в силу без любого одобрения парламентом). Можно вспомнить и о третьей общей черте конституционных наработок Виктора Ющенко и Леонида Кучмы: предложение предоставлять бывшим Президентам место в верхней палате парламента. Однако предыдущий глава государства в последний момент отказался вносить эту норму в итоговый документ – о том, что намерение обеспечить себе пожизненное место в Палате регионов (так должна была называться верхняя палата) журналисты узнали лишь со слов тогдашнего постпреда Президента в парламенте Александра Задорожнего. Так или иначе, в марте 2003-го парламент поставили перед фактом: его разделят на две палаты и лишат монополии на законодательную деятельность. Эта перспектива дала старт горячей политической дискуссии, активнейшее участие в которой принимал и лидер фракции «Наша Украина» Виктор Ющенко. Ющенко против своих предложений-2009 Уже на тот момент у Виктора Андреевича была своя история «взаимоотношений с двухпалатностью». Дело в том, что именно Ющенко занимал пост премьер-министра Украины в апреле 2000 года, когда украинский народ в ходе референдума (естественно - по своей же инициативе) однозначно высказался в пользу двухпалатного парламента. Ход организации и проведения референдума тогда, в 2000-м, Виктор Андреевич не комментировал: это была не его игра. Да и сложно представить, что премьер-министр Виктор Ющенко при Президенте Леониде Кучме вдруг заявил бы о том, что народная инициатива на самом деле – это проект тогдашнего фаворита главы государства Александра Волкова, а результаты того волеизъявления сфальсифицированы… Другое дело – год 2003-й. 6 марта 2003 года, когда проект Конституции авторства Леонида Кучмы оказывается на руках народных депутатов, Виктор Ющенко оценивает довольно критично. «Что есть сомнительного в этих предложениях? Первое – тема двухпалатного парламента. Можно дискутировать, но мы действительно – унитарная страна, мы – не монархия, на мой взгляд, мы – не федерация», – говорит он о предложении ввести в Украине двухпалатность. Предложение принимать законы или тем более Конституцию референдумом Ющенко не нравится еще больше: «Как бы акутальна ни была политическая или конституционная реформа в Украине, она должна проводиться исключительно в процедуре, предусмотренной в Конституции Украины. Хватит ревизировать Конституцию! Мы знаем, как проводились референдумы, и чтобы не было случаев, когда по вопросам голосовало 102% по тем или иным инициативам». Уже спустя месяц в стенах парламента Ющенко выступает со своеобразным бенефисом на тему предложенных Леонидом Кучмой конституционных инициатив. 9 апреля 2003 года в Верховной Раде проводятся парламентские слушания по вопросам путей и направлений политической реформы, и спич лидера «Нашей Украины» становится одним из ярчайших моментов этого собрания. «У вас, уважаемые мои друзья и коллеги, не возникает вопрос: почему политическую реформу предлагает украинская власть, которую поддерживают 6 процентов украинцев, причем, за 18 месяцев до своей отставки? Почему политическую реформу горячо поддерживают силы, проигравшие выборы?» – вопрошал тогда зал Виктор Ющенко. «Мы категорически против проведения референдума по вопросам политической реформы, потому что опять будет фальсификация, запугивание на работе, подмена бюллетеней, протоколов, «мертвые души» и 102 процента голосования за поддержку инициатив Президента», – оценивает Ющенко инициативу Кучмы по поводу придания большей роли референдумам. «Мы с удивлением потом утром узнаем, что народ якобы проголосовал за верхнюю палату парламента не то лордов, не то масонов или шевалье или чего-то другого», – «добавляет» нынешний Президент двухпалатному парламенту. Впервые на этих парламентских слушаниях Виктор Ющенко под аплодисменты сессионного зала использует в адрес инициаторов политреформы идиому, которая не будет сходить с его уст аж до победы на президентских выборах: «Если в вашем публичном доме не идут дела, не кровати нужно переставлять, а менять кадры!» Еще через два месяца, в начале июня 2003 года Виктор Андреевич обозначает свою позицию по вопросам референдума и политреформы еще раз: в опросе, проведенном газетой «Зеркало недели». «По моему глубокому убеждению, непопулярная власть не имеет морального права на столь масштабные и радикальные реформы… Все инициативы сверху сегодня вызывают естественное подозрение. И в первую очередь инициатива о смещении сроков выборов (речь идет об инициативе Леонида Кучмы проводить президентские, парламентские и местные выборы в один год – Ред.), о референдуме и о двухпалатном парламенте. Во имя чего это предлагается? ... В чем государственная, политическая и экономическая целесообразность подобных инициатив? Вероятно, ответов на эти вопросы у авторов «реформы» нет. И все это затевается с единственной целью: вновь посеять смуту в политической среде, в очередной раз наэлектризовать ситуацию в парламенте. Ни я, ни моя фракция не поддержим идею о смещении сроков выборов, как и идею о двухпалатном парламенте или инициативу о референдуме прямого действия», – как бы подводит итог несколькомесячному обсуждению инициатив Леонида Кучмы Виктор Ющенко. В конце концов, сопротивление оппозиционных политиков и, не в последнюю очередь, последовательная позиция лидера крупнейшей оппозиционной фракции «Наша Украина» Виктора Ющенко принесли свои плоды, и Леонид Кучма отозвал свой проект из Верховной Рады. В следующей версии проекта конституционных изменений, поданном представителями власти, места для наиболее одиозных тезисов – о двухпалатности парламента и референдуме прямого действия места не нашлось, а «конституционная дискуссия» перешла в другое русло. Новое время Ющенко Но лишь до поры, до времени, точнее до июня 2007 года. Тогда Виктор Ющенко – уже Президент – вскоре после окончания масштабнейшего политического кризиса, который имел все шансы обернуться реализацией «силового варианта», и достижения политической договоренности о проведении в сентябре 2007 года досрочных парламентских выборов, неожиданно вновь поднимает тему двухпалатности парламента. На торжественном собрании, посвященном годовщине принятия Конституции Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости возобновления конституционной дискуссии и пообещал «в ближайшее время» представить вниманию общественности «концептуальные основы новой редакции Конституции Украины». Вкратце описывая еще не озвученные предложения по усовершенствованию Основного Закона, Виктор Ющенко кратко заметил: «Не исключаю целесообразности вернуться к теме формирования в Украине двухпалатного парламента. Это позволит усилить представительство регионов в законодательном органе и повысить ответственность и качество законотворения». Объяснений того, почему глава государства вдруг ни с того, ни с сего отошел от декларируемых им еще несколько лет назад принципов, не последовало. Зато очень показательным стало сделанное в этот же день заявление замглавы Секретариата Президента Игоря Пукшина о том, что законопроект об изменениях в Конституцию будет принят без участия парламента – исключительно в результате проведения всенародного референдума. Впрочем, в 2007 году тема новой Конституции Банковой не развивалась – во время избирательной кампании было как-то не дого, а потом от этого вопроса отвлекал длинный и тяжелый процесс формирования коалиции, избрания премьера, выбора министров... Новое дыхание конституционному процессу придала программная статья Президента, опубликованная «Зеркалом недели» на его день рождения, 23 февраля 2008 года. В ней Ющенко возвращается к теме референдума прямого действия в форме «народной законодательной инициативы» и «народного вето». Теперь Виктор Андреевич уже не вспоминает о том, как в 2000 году власть «рисовала» 102 процента поддержки президентских инициатив – он называет эти сомнительные с точки зрения демократической теории власти формы прямого народовластия средством «активного привлечения граждан к принятию наиболее важных государственных решений». Касается в этой статье Виктор Ющенко и темы двухпалатности: он называет дискуссию об оптимальном количестве палат украинского парламента одним из «основных направлений конституционной повестки дня». В качестве продолжения сей дискуссии (которая, правду говоря, закончилась, так и не начавшись), очевидно, стоит рассматривать следующее обращение Президента к этой теме. На традиционной «большой» пресс-конференции 24 апреля прошлого года Ющенко заявляет: «Как версию я даю, потому что у кого-то может сложиться впечатление, что это – моя позиция, для этого (эффективной работы – Ред.) нам нужно иметь двухпалатный парламент. Нижняя палата – с утра до вечера продуцируйте законы для нации, формируйте правительство, несите адекватную политическую ответственность. Верхняя палата – давайте контрольные функции, суперзаконы, нужные нации, в частности, закон о бюджете». Тема двухпалатности украинского парламента, как следует из воспоминаний членов созданного Президентом Национального конституционного совета была одной из обсуждаемых. Впрочем, в проекте концепции нового Основного Закона, наработанной НКС, парламент в итоге оказался таки однопалатным... Предложения же Виктора Ющенко относительно народной законодательной инициативы (в том числе и конституционной) Совет учел. Впрочем, после презентации концепции новой Конституции НКС, по сути, канул в Лету. Однако, поговаривают, именно его наработки Виктор Ющенко учитывал при подготовке презентованной на этой неделе собственной редакции Основного Закона. Однако «обкатку» концептуальных положений новой Конституции Ющенко провел за полторы недели до своего прихода в парламент. 20 марта в интервью «5 каналу» Президент впервые не просто выносит на очередной раунд суда общественности тему двухпалатности, но и заявляет о себе как об убежденном стороннике двухпалатности. «Мы должны ставить вопрос о верхней палате украинского парламента. Палата, которая дала бы ответ на первый самый деликатный вопрос, который хотели иметь люди – это представительство территории, представительство региона... Я убежден, что каждая территория хотела бы знать, что у нее есть три депутата, представленные в верхней палате, представляющие территорию, и через них территория может проводить контакт с верхней властью... Верхняя палата – это не просто орган представительства. Это тот орган, который дает стабильность институтам государства, не входящим в компетенцию нижней палаты...» – рассуждает о необходимости ввести в Украине двухпалатность Ющенко. Наконец, финальным аккордом в эволюции Ющенко от неприятия двухпалатности и референдумов прямого действия до горячей их поддержки становится позавчерашнее послание и подкрепляющий его проект новой Конституции, в которой таки находится место этим двум инициативам...

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