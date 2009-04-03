«Регионы» на Донбассе слабеют

Тема возможных досрочных парламентских выборов в Украине в последнее время стала муссироваться все активнее. Особенно явно эта возможность замаячила перед депутатами, когда они приняли решение о дате президентских выборов: вполне возможно, что ответным шагом главы государства станет показательный разгон парламента.



В Донбассе об этом заговорили и того раньше. Еще на прошлой неделе Партия регионов, готовясь к своему митингу, заявила, что ее цель – перевыборы ВР, причем чем скорее тем лучше. Затем эту идею горячо поддержали депутаты ряда местных советов Донетчины, высказавшие свое одобрение на специально созванных внеочередных сессиях. В итоге все последние дни возможность досрочного переизбрания ВР в Донецкой области продолжают обсуждать все, кому не лень. Правда, при этом главные спикеры по этой теме почему-то ничуть не считаются с тем, что население шахтерского края пока что не проявляет бурного стремления погружаться в парламентскую избирательную кампанию и бодро шагать на избирательные участки.



Политика кризиса



Еще три-четыре года назад практически каждый "пересичный" гражданин Донецкой области мог в любое время дня и ночи без запинки перечислить имена всех власть предержащих в стране, охотно высказать свое мнение о них, и вдобавок поделиться с любым желающим замысловатой политической аналитикой собственного сочинения по поводу происходящих в стране событий.



Сегодня слово "политика" применительно к Донбассу - пустой звук. Как максимум оно употребляется в сочетании "экономическая политика", как минимум - не звучит вообще. Местные эксперты утверждают, что жители шахтерского края так сильно устали от политических баталий и так сильно раздражены промахами и просчетами ключевых политиков страны, что на избирательные участки их уже не заманишь никакими коврижками. Оно и не мудрено - от 90 до 95% жителей области, по данным различных социологических служб шахтерского края, озабочены проблемами кризиса, и им просто не до политики. Например, по данным исследования Донецкого информационно-аналитического центра, прямое влияние кризиса на себе ощутили 93,4% дончан: 10% из них были уволены, 19,2% работают неполный рабочий день, 17,6% отправлены в неоплачиваемые отпуска, а 30,6% потеряли в заработной плате. При этом 90,6% жителей области живут в условиях экономии.



На этом фоне совершенно не удивительным выглядит то, что примерно половина дончан (если быть точным - 47%) готова участвовать в акциях протеста. Однако все политологи и социологи в один голос уверяют: эти акции протеста привлекут граждан только в том случае, если они будут социальными, политические же митинги вызовут большей частью отторжение и негатив. В итоге все больше дончан заявляют, что на политические митинги станут ходить только в случае, если им за это заплатят.



Яркий пример - уже упомянутый митинг Партии регионов, который собрал около 20 тыс. человек, однако нетрудно проследить, что большинство граждан, пришедших на это мероприятие сознательно, шли протестовать против кризиса и неумелой политики власти, а вовсе не затем, чтобы на свежем воздухе два часа надрывать горло криками "Вперед за Януковича!". Подтверждают этот факт все те же цифры: по данным руководителя социологической службы Центра политологических исследований Кирилла Черкашина, сегодня 60% дончан абсолютно уверены, что ни одна политическая сила интересы украинцев не отстаивает и отстоять просто не способна.



Впрочем, в Донецке поговаривают, что и Партия регионов не больно-то ждала от дончан стремления пойти на баррикады за своего лидера: многие донбассовцы убеждены, что "регионалы" этим митингом скорее просто прощупывали почву и подсчитывали ресурсы в "своем" регионе.



"Мы возьмем все"



Как показывает практика, "прощупыванием" донецкой почвы сегодня озабочены не только "регионалы". В условиях непреходящей возможности досрочных парламентских выборов "Главред" поинтересовался у руководителей различных политических сил, насколько они готовы к этому событию, и как именно намерены бороться за симпатии на Донетчине. Результаты "опроса" получились в чем-то неожиданными, а в чем-то даже комичными. Судите сами.



Заместитель главы Донецкой областной организации Партии регионов, председатель областного совета Анатолий Близнюк сходу заявил "Главреду", что Партия регионов в ходе выборов "рассчитывает на все". Имелось в виду, что на выборах донецкие "регионалы" все также надеются "взять" свои 70%, а то и 100%. "Мы рассчитываем на все. Это вас устраивает?" - кипятится Близнюк. Робкие попытки привести данные социологии, которая свидетельствует о снижении рейтинга ПР на ее вотчине, он отметает напрочь: "Это те, которые этого хотят, так говорят. А корреспонденты вот таким образом вокруг этого ковыряются. Это тоже попытка что-то горяченькое найти. Так вы не ищите там, где его нет. Рейтинг Партия регионов в Донбассе не теряла, а наоборот набирает - так же, как во всей Украине. В конечном итоге люди понимают, что в любом доме, не говоря уже о стране, должен быть хозяин. А то, что сегодня делается, это работает принцип - я сегодня, как слон в посудной лавке. Не будет этого. Народ сам определится, когда придет время, когда будут выборы. Должен работать закон, а не чьи-то эмоции или амбиции", - эмоционально заключил глава облсовета. Впрочем, на вопросе о методах "набора рейтинга" эмоции зама главы ПР тут же стихают. Если не считать упомянутого митинга, то Партия регионов уже давно не была замечена ни в каких массовых мероприятиях, которые привлекли бы дончан, не говоря уж о банальной политической рекламе. На это, к слову, жалуются даже сами сотрудники местных ячеек ПР - мол, в партийном руководстве все сидят сложа руки, а действовать начинают только перед выборами, вот и получаются казусы с результатами.



Однако пока "регионалы" не намерены изобретать велосипед в виде удачных политтехнологий: они предлагают дончанам старые, добрые инициативы. "Решать проблемы местного самоуправления… Мы говорили, что должен быть второй этап конституционной реформы, мы говорили, что русский язык - второй государственный, и в этой идеологии мы работали и будем работать", - утверждает Анатолий Близнюк.



Похожий настрой царит и в лагере донецких единоцентристов. Лидер Донецкого областного отделения партии "Единый центр" Андрей Амбросенок не может четко ответить на вопрос, что нового и оригинального «ЕЦ» готов предложить Донецку, но при этом бодр и жизнерадостен - говорит, что в Донецкой области у его политической силы и так все хорошо. "Мы уже участвуем в выборах. В Донецкой области постоянно проходят какие-то местные выборы. Поэтому я не думаю, что те выборы, о которых говорит Партия регионов и другие политические силы, для нас будут какой-то неожиданностью", - отметил он. По словам Амбросенка, "Единому центру" в свое время так понравилось побеждать в Тернополе, что и в Донецке он намерен не отставать от однопартийцев. При таких стремлениях партия тоже "рассчитывает на большее", но программой-минимум все же устанавливает 3% симпатий дончан.



Что же касается методов завоевания этих симпатий, то тут "ЕЦ" пошел дальше Партии регионов, и, как только в местных рекламных агентствах упали цены на наружную рекламу, тут же наводнил рынок донецких билбордов изображением Андрея Амбросенка. В итоге даже в центре Донецка еще до сих пор можно встретить проникновенное поздравления лидера ДОО "ЕЦ" с Новым годом или трепетное послание к прекрасной половине Донецка, приуроченное к 8 марта. "Я думаю, что покорять дончан уже не нужно, потому что люди уже устали от того, что их кто-то покоряет. Необходима четкая программа, четкие позиции, особенно связанные с экономикой", - считает сам Андрей Абмросенок. Правда, с четкой программой, как уже было сказано, пока не все ясно: "Единый центр" сейчас очень серьезно муссирует две вещи, которые мы разработали. Первая - план развития страны. Второе - избирательный кодекс. Сейчас мы уже общаемся с людьми, ездим по городам, встречаемся с трудовыми коллективами, предлагаем те программы, которые разработаны, доносим их в массы", - отмечает лидер ЕЦ", не поясняя, что же конкретно "вносится в массы".



"Очень, очень, очень"



На лучшее надеется и Донецкая ячейка БЮТ, "партийное строительство" которой, по словам ее лидера Валерия Карпенко, идет ударными темпами, чтобы на выборах блок не ударил в грязь лицом. Традиционно БЮТ отказывается называть ожидаемый результат на каких бы то ни было выборах, но думает, что будет "больше, чем раньше" (а раньше было, напомним, 3,92%). Средством же привлечения благосклонности дончан бело-сердечные избрали, похоже, "метод от противного": "Мы планомерно будем сейчас просто раскрывать, какая власть действует в Донбассе, что она принесла народу. Власть в Донбассе не менялась со времен советской власти - Кравчука и Кучмы, и тому подобное. Наша задача сейчас - не массовые акции, а разъяснить людям, кто есть кто, чтобы они видели, что эти тарифы, что этот уровень жизни, который падает, зависит прежде всего от местной власти, от Партии регионов", - немного сумбурно рассказывает Карпенко секреты предвыборных технологий донецких «бютовцев». Правда при этом не поясняет, каким образом блок намерен просвещать дончан относительно злого умысла "регионалов". Ведь мало того, что у БЮТ сегодня нет никаких действительно рейтинговых средств массовой информации в Донбассе, а на его митинги сходится обычно всего несколько десятков человек, так еще и самих сторонников этой силы в шахтерском регионе - раз-два и обчелся. "Нас мало. Всего 7 тысяч", - грустно делится с "Главредом" Валерий Карпенко.



Еще меньше бурной деятельности обнаруживает донецкая организация Блока Владимира Литвина, лидер которой Игорь Аровин признается, что никаких громких акций их политическая сила точно не планирует. Для БЛ это вполне традиционно - блок и прежде не отличался особой заметностью в области, иногда "забывая" сообщить дончанам даже о таком знаменательном событии, как визит в регион Владимира Литвина. Впрочем, у донецких партийцев свое оправдание - мол, сердца дончан покоряет "взвешенный подход" Владимира Михайловича, и нужды в размахивании флагами и ярких лозунгах просто нет. "Конечно, партия готова к выборам. Это безусловно. Кадры у нас взвешенные, уравновешенные, подобранные во всех городах и районах Донецкой области. Люди нормальные возглавляют районные и городские организации. А громкие акции - это не наш путь", - отмечает Аровин. По его словам, эта "взвешенность" должна на выборах принести Блоку Литвина по программе минимум 3%, а по программе максимум "чем больше, тем лучше". "Много мы не возьмем. Но до 5%... это было бы очень, очень, очень правильно", - реалистично заключает он.



Аналогичный результат "грозит" и Коммунистической партии Украины, которая в Донецке пока что имеет весьма стабильный электорат: именно он в количестве нескольких тысяч человек (от 2 до 5) периодически собирается на донецких площадях послушать песни вроде "Идет война народная" и с завидной регулярностью объявляет импичмент президенту. Более того, коммунисты весьма выросли в глазах старшего поколения Донетчины после того, как инициировали установку памятника Герою СССР, генералу Ватутину, что благосклонно восприняли донецкие власти. Поэтому можно прогнозировать, что если вдруг в Украине действительно случатся досрочные парламентские выборы, КПУ может рассчитывать на результат в 5-6%. Хотя самим донецким коммунистам кажется, что они достойны и 10-15%.



Учитывая это, можно утверждать, что известный афоризм В.И. Ленина, гласящий, что никто в мире не сможет скомпрометировать коммунистов, если они сами этого не сделают, к КПУ в Донецке сегодня не относится. Однако при этом он прекрасно подходит другой политической силе - "Народному союзу "Наша Украина", которому удалось дискредитировать себя просто мастерски. Бесконечные скандалы внутри партийной ячейки, мучительные многочасовые перевыборы лидеров, задержки зарплаты, драки и ссоры на съездах - вот оно непростое прошлое донецкого НСНУ, которое, похоже, собирается стать его будущим. Никаких публичных мероприятий у НСНУ в Донецке, разумеется, нет. Более того, он в свое время сделал все возможное, чтобы отбить у донецкой прессы интерес к его официальным мероприятиям - съездам и конференциям. На последнюю из них журналистов не пускали чуть ли не с кулаками, поэтому сегодня даже не все в Донецке знают, кто возглавляет местную ячейку партии.



"Наша Украина", как партия не активна вообще, потому что в партии объективно сложился кризис, в том числе и финансовый, который не позволяет исполкому партийную работать в полную мощь. То есть там, где люди еще работают, все, скорее, сводится к приему граждан. Никаких акций не проводится последние полгода", - поясняет ситуацию глава Донецкой областной организации молодежного союза НСНУ Андрей Фищук. По его словам, проблемы политической силы связаны еще и с избранием новых руководителей - там, мол, не то, чтобы есть конфликт, но недоразумения между структурами организации присутствует регулярно. Поэтому Фищук обещает скорую ротацию в руководстве организации, но не думает, что НСНУ удастся на выборах улучшить свой прежний результат (1,4% - "Главред"). Так что единственная надежда ДОО НСНУ - то, что выборы все-таки не состоятся.



От любви до ненависти



Впрочем, даже если начало новой парламентской кампании объявят на завтра, при таких настроениях практически у всех политических сил шансов очень мало. Сегодня донецкие социологи склонны говорить о новом явлении в шахтерском регионе - трансформации симпатии к определенным политическим силам в недоверие (68,6%) или даже в ненависть (18%) ко всем. В итоге в политических настроениях граждан уже давно лидирует новая категория - антирейтинг. По данным доктора философских наук, профессора кафедры социологии Донецкого государственного университета управления Николая Гаврилова, еще в феврале 63% дончан поставили деятельности правительства по пятибалльной твердую "двойку". Сегодня цифры куда выше. При этом 58% высказывают персональную антипатию президенту, а 44% - премьер-министру. Досталось и "главному оппозиционеру": по данным Гаврилова, Виктора Януковича сегодня не любит целых 12% жителей шахтерского края. При этом Партия регионов в целом Донбассу нужна всего на 40%, а в качестве лидеров этой политической силы дончане склонны называть вовсе не Януковича, а, скажем, Николая Азарова или Рината Ахметова.



"Оценки плохие, но не кризисные. Ситуацию нельзя называть революционной", - убежден профессор Гаврилов. По его словам, дончане хоть и открыто недолюбливают весь состав украинского политикума и жаждут перемен, однако к новым Майданам все-таки не готовы. В своем политическом рвении донбассовцы сегодня крайне пассивны: максимум, чем они могут отомстить нерадивым политикам, - это не пойти на выборы (сегодня такой шаг намерены предпринять примерно 24%) или проголосовать против всех (10-12%).



На этом фоне вызывает интерес рейтинг симпатий. Даже ДИАЦ, прежде считавшийся очень лояльным к «бело-голубому» лагерю, не мог не указать: больше всего положительных оценок своей работы от дончан сегодня получает… Арсений Яценюк (32,9%). При этом Виктор Янукович, ранее пользовавшийся безраздельной любовью, – даже не второй. На втором месте, как ни странно - Владимир Литвин (25,8%), и уж затем с 24,5% следует главный "регионал". За ним с небольшим отрывом (23,6%) идет Юлия Тимошенко, а замыкает пятерку лидер КПУ Петр Симоненко с 19% симпатий. Рейтинг Виктора Ющенко на этом фоне смотрится несколько жалко - всего 7,1%.



Такие данные для дончан не новы: в регионе день ото дня крепнет мнение, что Украине необходимо появление качественно новой общенациональной политической силы - за это высказываются 62%. Еще 47,7% добавляют, что, вероятнее всего, будут голосовать за "новичков", ну а в эту роль, по их мнению, лучше всех вписывается именно Арсений Яценюк, который, может быть, и не успел себя в Донецке зарекомендовать слишком уж хорошо, однако, что важно, не зарекомендовал себя плохо. В отличие от многих своих соперников.



Впрочем, эксперты подчеркивают, что сбрасывать с избирательных счетов Партию регионов в Донбассе было бы ошибочным. Да, конечно, "регионалы" изрядно потеряли в рейтинге, однако не могут считаться политическими лузерами в шахтерском регионе. С одной стороны, дончане достаточно консервативны и не привыкли легко менять свои симпатии, с другой же, мотивом голосования за ПР может стать то, что донбассовцы, по крайней мере, знают, чего от нее ожидать.



Так что в целом, несмотря на то, что Партия регионов в Донбассе уже не так монолитна, как прежде, другим политическим силам придется изрядно потрудиться, чтобы откусить ее кусок электорального пирога. Пока что своими ошибками ПР уже создала для своих соперников примерно 40%-ное «поле для маневра», и, при умелом подходе, на нем может «попастись» практически каждый. Правда, как подчеркивает глава Донецкого отделения Комитета избирателей Украины Сергей Ткаченко, в этом деле стоит изрядно поторопиться: если "умные" не будут активными, их места займут те, кто просто не пожелал сидеть сложа руки и сумел вовремя встряхнуть даже такой консервативный и медлительный регион, как Донбасс.