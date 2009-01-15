Рада делает шаг к импичменту

15 января 2009, 18:31

Сегодня у парламентариев выдался на удивление плодотворный рабочий день. Без сбоев и лишних проблем депутаты приняли свыше тридцати законов и постановлений.

Первым делом депутаты поздравили с днем рождения «регионала» Эдуарда Прутника, а тогда – решили показать народу, что у них есть совесть и отдыхать две межсессионные недели с 16 января по 3 февраля они не будут, ведь перед этим почти две недели расслаблялись на новогодних каникулах. Поэтому, чтобы продемонстрировать свое трудолюбие, приняли решение запланировать следующую неделю для работы в комитетах, а затем - неделю для работы с избирателями. Де-юре двухнедельного отпуска у них таки не будет, однако де-факто отдых депутатам гарантирован. Дальше народные избранники обратились к вопросу отчета временной следственной комиссии, которая расследовала деятельность Нацбанка. Немного поругав Владимира Стельмаха, депутаты решили продлить работу ВСК, чтобы уже наверняка найти нарушения председателя НБУ. К слову, председатель НБУ Владимир Стельмах от греха подальше пошел в отпуск, а следовательно, освободить его и так невозможно. Также парламент сегодня занялся вопросом вертолетов. Верховная Рада проголосовала за создание ВСК относительно расследования коррупционных деяний, связанных с передачей 16 военных вертолетов Ми-8 частной фирме. А еще депутаты пополнили судейский корпус Украины. Помня историю с судьей Зваричем, даже пытались вести дебаты, чтобы не допустить «недостойных» к высоким судейским должностям. А еще депутаты несколько раз укололи Президента. Сначала они демонстративно преодолели его вето на закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности 400 голосами. Потом – перенесли на неопределенный срок рассмотрение Закона о казачествах, внесенного Президентом в качестве неотложного. А под вечер еще и приняли 408 голосами во втором чтении закон о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины, необходимый, в частности, для проведения процедуры импичмента Президенту. Депутаты понимают, что этот документ также может быть заветирован Виктором Ющенко, однако, как его всем миром преодолевать, Верховная Рада сегодня уже показала... Ну что, Сергей Рафаилович, найдете, кто украл наши вертолеты? Александр Сергеевич, а так правильно заполняется заявление на сложение депутатских мандатов? Берешь десять яиц и сбиваешь, сбиваешь, сбиваешь.... Классик марксизма-ленинизма, 9 букв. Первая С... А она ему и говорит: «Я бєременна від Хосе»... А как там, в Одессе, газ есть? Я на трибуну не попрусь, у меня день рождения Что же ты раньше не сказал, дай поцелую в щечку Марина Ивановна, и что делать, вето же преодолевают? Как теперь на Банковую возвращаться? 27 минут до «Доктора Хаоса», а я не пропущу!!! Игорь Гелярович, приносите еще вето, мы и их преодолеем! Пропал наш казацкий закон... Прутнику на подарок от коалиции - по 20 гривен А если сейчас сразу пять прививок - поможет? Как же теперь «Шахтер» без Брандао? Он пойдет с трибуны – проверьте, на месте ли карточки Заграница нам поможет! Не стать ли мне мэром Киева?

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