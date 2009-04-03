Бросило ли НАТО Украину?

Вокруг неприглашения Украины на начавшийся сегодня саммит НАТО поднялся такой шум, как будто Украине не предоставили членство в Альянсе.

Саммит для избранных



Пожалуй, самым скандальным в этом плане было заявление лидера Партии регионов Виктора Януковича. Он уверен, что Украина не была приглашена на встречу натовцев во Франции и Германии благодаря усилиям его политической силы. По его словам, Партия регионов всегда настаивала на том, что «втягивание Украины в НАТО наперекор воле народа – это не только неправильная, но и вредная политика и для государства, и для международного содружества». «Следует подчеркнуть, что такая позиция Партии регионов, поддержанная миллионами граждан Украины, нашла свой отклик. Многие политики на Западе поняли – это правильно, когда украинский народ сам определяет свою судьбу и свой путь», – говорится в заявлении Януковича.



Помнится, в Партии регионов уже выступали с похожими заявлениями. Год назад после саммита НАТО в Бухаресте, на котором Украине не дали ПДЧ, представительница регионалов Анна Герман с традиционным словесным колоритом заявила: «Хорошо было бы праздновать бухарестское решение и под звуки «Марсельезы», и под «Deutschland, Deutschland über alles».



Европейские дипломаты, с которыми приходилось тогда общаться «Главреду», были в некотором смятении по поводу заявлений оппозиционерки. «Нам очень неприятно, когда Партия регионов связывает свою деятельность с позицией нашей страны», - возмущался дипломат одной из стран, под песню которой готова была плясать г-жа Герман.



В принципе, ничего необычного в поведении этой партии нет: любая политическая сила стремится увеличить свой рейтинг на всяком событии, даже если его ход от нее и не зависит. «Все-таки опасно сотрудничать со страной, в которой есть политики, готовые обвинить тебя во всех смертных грехах. Опять скажут, что мы их куда-то втягиваем. Пускай сами разбираются со своими проблемами, а нас нечего в них впутывать», - приблизительно такой могла бы быть логика некоторых стран-членов НАТО, решивших в прошлом году не предоставлять Украине ПДЧ.



Если бы в НАТО хотели бы «втянуть» куда-то Украину, то давно бы это сделали. И не помогла бы ни Партия регионов с воздушными шариками, ни Россия с ее имперскими воплями. В мире нет ни одной организации, более мощной в политическом и военном смысле, чем НАТО. Не Альянс в 2002 году заявил о своем желании присоединить к себе нашу страну, а Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с Президентом Леонидом Кучмы принял решение начать путь, конечная цель которого – полноправное членство в Альянсе. (Где тогда был Виктор Федорович?)



Почему же НАТО не пригласило Украину на свой юбилейный саммит, который проходит во Франции и Германии? Причина одна – это мероприятие проходит в семейном формате. На саммите присутствуют только страны, входящие в организацию. Можно было бы предположить, что Украину не пригласили из-за того, что страна утратила доверие на Западе… Можно было бы в очередной раз обвинить украинских дипломатов во внешнеполитическом провале… Но эти обвинения могли бы иметь место, если бы на саммите присутствовали представители других стран.



Нас уже не приглашали



И нынешний саммит не является исключением. Украина не принимала участия в Парижском саммите 1997 года, в Римском – в 2002 году, в Рижском – в 2006 году. В этих случаях еще можно было говорить о каких-то внешнеполитических просчетах, но не сейчас.



В мае 1997 года в Париже состоялся саммит между НАТО и Россией. Украина по идее оказалась за бортом интереса Альянса. Но в том же году в июле состоялся новый саммит НАТО – в Мадриде, на котором была подписана Хартия о стратегическом партнерстве Альянса и Украины. Россию тогда на встречу не пригласили. Можно ли, таким образом, считать 1997 год проигрышным в отношениях Украины и НАТО?



Римский саммит НАТО в 2002 году стал поворотным во внешней политике Украины и России, хоть украинская сторона на нем и не была представлена. Начало 2002 года – период необычно теплых отношений между Россией и НАТО. После терактов 11 сентября 2001 году Москва заявила о своем желании войти в авангард стран, борющихся с терроризмом. Наметилось существенное сближение позиций России и США. Как итог – на Римском саммите был создан Совет Россия-НАТО, который предусматривал существенное углубление отношений между Москвой и Альянсом. Но Украина тогда пошла на опережение. Римский саммит состоялся 28 мая 2002 года. А 23 мая 2002 года Украина заявила о своем желании присоединиться к НАТО. В Альянсе не ожидали такого поворота событий, представители НАТО в первые дни даже не знали, как комментировать решение официального Киева. И, как ни странно, тогда промолчала Россия. Собственно, было бы странно, если бы Москва выступала против интеграции Украины в организацию, с которой она сама активно сотрудничала. «Украина это – суверенное государство и вправе принимать решения, которые считает целесообразными», - так прокомментировал тогда решение украинцев министр иностранных дел России Игорь Иванов.



Рижский саммит 2006 года можно было также считать внешнеполитическим проигрышем Украине. И, возможно, он таковым и был. Но по вине одного человека. В Риге Украину могли реально пригласить к ПДЧ. Но премьер-министр страны Виктор Янукович в нарушение договоренностей с Президентом Виктором Ющенко заявил, что вопрос вступления страны в НАТО не стоит на повестке дня Украины. Натовцам ничего другого не оставалось, как просто не пригласить представителей страны на саммит. А зачем? Чтобы сказать – вам с нами не по дороге, тогда и нам с вами не по пути?



Цели поставлены, задачи ясны



Есть ли отличие между нынешним неприглашением Украины на саммит и предыдущими неучастиями в натовских встречах? Есть. И дело даже не в том, что НАТО решило отпраздновать свой юбилей в узком кругу. Дело в том, что в отношениях Киева и Брюсселя и так все предельно ясно. Украина интегрируется в НАТО – и эта интеграция закреплена законодательно. Во время прошлогоднего Бухарестского саммита Альянс гарантировал, что Украина станет членом НАТО, как только будет сама к этому готова. В декабре прошлого года стороны договорились, что Украина будет продвигаться в НАТО, выполняя ежегодный национальный план. В МИДе утверждают, что его представят уже в ближайшее время.



Была ли необходимость проводить сейчас встречу на высшем уровне между Украиной и НАТО? Вряд ли. Или у Партии регионов другое мнение?