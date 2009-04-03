«Регионалы» собрали Майдан

Обещанные Партией регионов акции протеста, которые должны были собрать 50 тысяч человек, состоялись, правда, людей на митинг собралось в три раза меньше обещанного. Как мы помним, Партия регионов в прошлую пятницу уже проводила в Киеве акцию протеста под лозунгом «Кризис – стоп, власть - в отставку». Тогда затея явно провалилась, и на майдан Незалежности собрались максимум 2-3 тысячи протестующих. «Регионалы» сделали соответствующие выводы и решили провести через неделю более удачный римейк. Благо нынешняя неделя в парламенте была пленарная, а посему «регионалы» смогли привлечь к себе и своим акциям протеста внимание путем блокирования трибуны. И вчера, и сегодня главным посылом блокирующих парламентскую трибуну «регионалов» было – это артподготовка перед протестами на Майдане. К сегодняшним акциям протеста «регионалы» подошли со всей ответственностью. Как уже ранее писал «Главред», в их среде всю неделю гуляли сметы, расценки и количество предполагаемых «гостей столицы». Более того, по словам источников, в рамках подготовки к митингу на заседании фракции Партии регионов в среду даже собирали деньги, депутаты скидывались, кто сколько может. С самого утра в Киев начали съезжаться автобусы с людьми из всех регионов Украины. Точками сбора для протестующих были выбраны Кабинет Министров и Верховная Рада. К десяти часам утра несколькотысячная толпа уже пикетировала Кабмин и заблокированный парламент. Причем улица Грушевского уже была перекрыта. Еще вчера вечером у здания парламента «регионалы» соорудили сцену. Именно с нее сегодня все утро депутаты из Партии регионов произносили речи для своих сторонников. В перерывах между спичами политиков со сцены звучали «шедевры» украинской эстрады – гимны Партии регионов, положенные на мелодии песен «Водограй» и «Червона рута». К слову, сегодня в Киев съехались люди со всей Украины, можно даже сказать, что представителей западных и центральных областей было больше – украинский язык доминировал среди митингующих. Правда, интереса к происходящему на «малой сцене» у людей было мало. Кто ел свои домашние пирожки, кто чистил вареные яйца, а кто просто сидел на асфальте, считая часы до окончания «рабочего дня». Погода на улице выдалась не по весеннему жаркая, а посему протестующим было не очень комфортно. Правда, этот нюанс руководство учло и выдало людям несколько сотен ящиков минеральной воды «Миргородская» и «Сорочинская». А на ящике с минеральной водой еще и на асфальте сидеть удобно… Вообще, если не учитывать наличия флагов и плакатов Партии регионов у митингующих, людям было не до политики и политиков. Хотя из мегафонов и звучали антиправительственные и антибютовские лозунги, люди особой озабоченности по этому поводу не проявляли. Так как улица Грушевского была перекрыта, многие депутаты вынуждены были пробираться к парламенту пешком. Интереснее всего было наблюдать за бютовцем Александром Абдуллиным, который в футболке с надписью «Я люблю БЮТ» пробрался сквозь всю толпу митингующих, даже не услышав ни одного обидного слова. Хедлайнером выступлений возле парламента была Анна Греман. В своей речи она поведала митингующим, что «когда мы пойдем святить пасхи, вопрос Тимошенко и Ющенко будет решен». Потом она пообещала, что осенью эти люди окончательно уйдут из власти – «Мы все решим к Пасхе, а исполним запланированное к осени». К слову, сама Тимошенко получила от Анны Николаевны интереснейшее сравнение - «женщина с рулем на голове». Около полудня митингующим поступила команда выдвигаться на майдан Незалежности. Протестанты у Кабмина объединились в одну колонну с коллегами у Верховной Рады и отправились через Европейскую площадь на Майдан. Там, по плану, должны были происходить главные протестные баталии и выступление Виктора Януковича. Так как в колоннах протестующих молодежи было немало, то и скучать там не приходилось. Особенно бурно проводили время фанаты харьковского «Металлиста». В фирменных клубных шарфах и с «боевыми» барабанами они провозглашали свои речевки, заменяя название любимого клуба именем Виктора Януковича или названием Партии регионов. Пользовался популярностью и старый добрый хит «Ча-ча-ча, ча-ча-ча, мы за Януковича! Ходовой также была речевка – «За Родину, за Януковича!». А на Майдане уже все бурлило. С центральной сцены доносилась музыка и записанные речи известных «регионалов», рассказывающих о заоблачных достижениях правительства Виктора Януковича. С голубого экрана Сергей Левочкин рассказывал народу, что «Каждый день из глубин его знаний приходят новые решения». Улицу Крещатик от Европейской площади до майдана Незалежности не перекрыли, а потому митингующие очень медленно просачивались по тротуару на Майдан. Но ждать, пока на место пришли все, не стали, и чтобы не терять времени, политики повели свои речи со сцены на полупустую площадь. Интересный момент: несколько торговцев вышли поторговать леденцами-петушками на Крещатик. Один из них все пытался продать проходящим митингующим свои леденцы, но никто ничего так и не брал. Тогда он со злобой выпалил шедевральную фразу: «Хоть бы кто купил, что это за протесты, никто ничего не покупает, вот в Помаранчевую революцию ох как еще брали!» Пока политики выступали, у некоторых митингующих были свои хлопоты – люди, которые контролировали доставку протестантов, подсчитывали количество прибывших. Вообще, народ подходил на место протеста группами. У каждой группы был свой руководитель, который и приводил куда надо свою «фалангу». Там к ним подходил «смотрящий» и решал все вопросы. Показательным был подслушанный разговор одного «сотника». В беседе по мобильному он поведал начальству, что «у меня по плану 500 человек. 300 из них реальные, а 200 будут мертвыми душами. Реальным дам по 25, так что рассчитывай прибыль». Не знаем, то ли годовщина Николая Гоголя, то ли просто терминология «Мертвых душ» актуальна сама по себе, но именно такими терминами сегодня общались организаторы людей «на Киев». К слову, технологии работы таких «сотников» в последнее время немного усовершенствовались. Пытаясь пресечь разворовывание выданных для оплаты митинга денег, начальство вымогает от «сотников» видео и фотоотчеты о приведенных отрядах. Правда, и этот момент обойти несложно. Если в твоей «фаланге» не хватает нескольких десятков человек, просишь соседа одолжить «души», дабы сделать отчетную фотосессию. Несколько слов о расценках сегодняшних акций протеста. Самыми низкооплачиваемыми считаются привезенные из сел и райцентров. Им, кроме оплаты дороги и минералки, организаторы платили по 25-30 гривен за акцию. Погода хорошая, подогреваться алкоголем не нужно, а продержаться они могут и на своих харчах. Были люди и более «дорогие», молодежи и людям из крупных городов давали от 40 до 50 гривен. По словам одного знакомого «сотника», который уже не один год занимается организацией «протестующих» для всех политических сил страны, сегодня купленными были около 2/3 митингующих. Сам он, как и многие другие его коллеги, весь митинг провел на возвышении возле гостиницы «Украина», откуда было удобнее всего контролировать наличие вверенных им групп протестующих на Майдане. К слову, акции протеста для этих людей - более чем выгодное мероприятие. Ведь они на каждом протестующем зарабатывают минимум десять гривен, что уж говорить о суммах, полученных от «мертвых душ». Конечно, сравнить эти суммы с докризисными, когда на протестующих выделяли в разы большие деньги, нельзя. Но что поделаешь - кризис. Кстати, о кризисе. Напряженка с деньгами на митинг сказывалась даже на ситуации с атрибутикой. Флаги раздавали под запись, и нормальной картиной была ситуация, когда два или три «сотника» пытались выяснить, кто же потерял свой флаг, и кто за него должен заплатить. А Майдан все больше заполнялся. Ближе к 13 часам все подступы к сцене уже были забиты протестующими, правда, задние фланги пустовали. Именно там было лучше всего видно «структуру протестующих», ведь каждая «фаланга» митингующих стояла несколько обособленно от соседних. Картина была немного похожа на военный парад 9 мая. И все же главное происходило на сцене. Первым слово взял Нестор Шуфрич, который на чем свет стоит раскритиковал и правительство, и Президента. Закончил он свое выступление призывом сказать «Нет!» власти. Правда, призыв услышан не был, и в толпе послышалось лишь ленивое и одинокое «нет». Дальше со сцены вещали многие «регионалы», начиная от Сергея Кушнарева, брата Евгения Кушнарева, и заканчивая Александром Кузьмуком. Все они в своих выступлениях рассказывали о реальном положении людей в регионах, о массовых увольнениях, безработице, тотальном сокращении пищевых норм в армии, школах, детских садах и больницах. Конечно, во всем происходящем винили правительство, о « мировом экономическом кризисе» никто не упоминал. О том, что владельцами большинства предприятий, сокращающих своих рабочих на востоке Украины, являются члены Партии регионов также умалчивали. Со слов выступающих можно было однозначно понять, что как только нынешняя власть уйдет, то все социальные проблемы исчезнут. Анна Герман так и сказала: «Вместе с этой властью уйдет и безработица». Отдельно стоит отметить выступление одной региональной активистки из Одессы, которая предложила «снять с Тимошенко косу, обкрутить вокруг шеи и сделать что нужно». Запомнился и Юрий Бойко, который чуть ли не единственным из всех выступающих пытался завести толпу скандировать «Янукович», но этого у него так и не получилось. Люди на происходящее на сцене почти не реагировали. Правда, активными были первые ряды, которые более эмоционально поддерживали выступающих. Апогеем сегодняшнего дня было появление на сцене Виктора Януковича. Приглашение его к слову немного оживило народ, который даже покричал «Ура»! Правда, и тут не обошлось без казуса. Частично движение по Крещатику было перекрыто. Но участок от Европейской площади к повороту на Михайловскую был открыт, и там собралась немалая тягучка. Водители вели себя мирно и не мешали митингующим, но как только на сцену вышел Янукович, они изо всех сил нажали на клаксоны. Первые пять минут выступления Януковича так и остались неуслышанными из-за поднявшегося на Майдане шума клаксонов. Но часть десятиминутной речи Виктора Федоровича все-таки удалось услышать: «Чем быстрее уйдет эта власть, тем быстрее заработает наша экономика. Но давайте дадим власти последний шанс. 14 апреля правительство пообещало представить свою антикризисную программу. Мы подождем, временно прекратим протесты, если они представят что-то стоящее, то мы подставим им свое плечо. Но мы ведь в такое не верим! А 14 апреля мы посмотрим на их инициативу и решим, что дальше делать, и угадайте, что я вам тогда скажу» - сообщил Янукович. Тяжело было понять, что это и все, что хотел сказать народу Янукович. Еще труднее было поверить, что весь этот протест собирался для того, чтобы сообщить о еще одном шансе для правительства. Видно, не поняли происходящего и митингующие, которые даже не выдали положенный заряд оваций после выступления Виктора Федоровича. Поговорив о бедственном положении народа, Виктор Федорович сошел со сцены, сел в свой «Merсedes» и отправился восвояси. Немного прояснил ситуацию Вадим Колесниченко, который вел все сегодняшнее действие и зачитал резолюцию митинга, в которой главным требованием митингующих было проведение досрочных парламентских и президентских выборов. Если вспомнить слова Анны Герман, то, по плану, произойти это должно где-то осенью. На этом митинг объявили закрытым, люди стали разбредаться по Киеву, у большинства из них было несколько часов свободного времени, ведь вечером им еще предстоит возвращаться домой. Но не станет сюрпризом, если по всем телеканалам вечером покажут красочную картинку переполненного майдана Незалежности и скажут, что митинг действительно вышел 50-тысячным, а люди на него пришли по зову собственного сердца.