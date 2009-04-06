Ганс-Ґерт Поттерінґ: «Знаю Ющенка і Тимошенко як серйозних і розсудливих політиків»

6 апреля 2009, 10:11

Президент Європейського парламенту Ганс-Ґерт Поттерінґ, напевно, не очікував, що під час його візиту до Києва можуть виникнути якісь труднощі. Але вони виникли.

Партія регіонів заблокувала роботу Верховної Ради, де сьогодні, 6 квітня, мав виступити європейський гість. Лише задля Поттерінґа регіонали погодились розблокувати парламентську трибуну.  «Главреду» вдалося взяти інтерв’ю у президента Європарламенту перед його візитом до Києва і перед нинішніми перипетіями у Верховній Раді. Але у своїх відповідях він дав чітко зрозуміти, хто страждає найбільше від постійних штормів в українській політиці

Із чим пов’язаний ваш нинішній візит до України? Що в ньому першочергове?
Я нещодавно зустрічався в Брюсселі зі своїм колегою – головою Верховної Ради Володимиром Литвиним і радо прийняв його запрошення приїхати до Києва. Мій теперішній візит є хорошою нагодою продовжити наше спілкування, а також обмінятись думками з іншими українськими лідерами – Президентом Віктором Ющенком та прем’єр-міністром Юлією Тимошенко – про стан наших відносин. Я також маю намір обговорити з ними, що і де необхідно зробити, аби зміцнити ці відносини. До Києва я їду як справжній друг України, який бажає вам добра.
Не секрет, що Європейський Союз та Україна є дуже важливими сусідами одне для одного, а наші відносини ґрунтуються на взаємоповазі та взаєморозумінні. Останнє розширення ЄС зміцнило комерційні та політичні зв’язки між нами та відкрило нові сфери співробітництва. Ми взаємозалежні та взаємопов’язані. Дозвольте лише нагадати, що невдовзі вступить у дію Східне партнерство. Ця важлива ініціатива не лише сприятиме нашим двостороннім інтересам, але й дасть значний поштовх для багатосторонньої співпраці в регіоні. У цьому контексті маю надію, що Україна з її територією, геополітичною та стратегічною вагою стане на чолі регіону.
Після прийняття нової законодавчої бази Європейського парламенту буде засновано нову Парламентську асамблею зі зв’язків з країнами на сході ЄС (EURONEAST), яка стане парламентським виміром Східного партнерства для багатостороннього діалогу та взаємообміну.
І врешті-решт Україна та ЄС зараз знаходяться в процесі переговорів щодо Угоди про асоціацію, що є першим подібним договором у вашому регіоні. Сподіваюсь, коли її буде погоджено та ратифіковано, це сприятиме не лише поглибленню економічних зв’язків через створення зони вільної торгівлі та запровадженню безвізового режиму, але й підштовхуватиме до тісної політичної співпраці.
Як ви оцінюєте спроби президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу та президента Європейської народної партії Вільфреда Мартенса примирити Президента Віктора Ющенка та прем’єр-міністра Юлію Тимошенко? Чи намагатиметесь і ви примирити українських лідерів під час свого візиту?
Бачите, я знаю і Президента Ющенка, і прем’єра Тимошенко як серйозних та розсудливих політиків, для яких інтереси держави є основними. Вони обоє дуже добре знають, що плідна співпраця у внутрішньополітичних питаннях є життєво необхідною для стабільності та процвітання. Саме цього ми від них і очікуємо.
Чи відображаються постійні конфлікти між Ющенком та Тимошенко на ставленні європарламентарів до України?
Розумієте, в демократичній системі певний рівень конфліктності чи – назвемо це іншим словом – «суперництва» між ключовими політичними фігурами є неминучою частиною політичної системи. Здорова боротьба політичних ідей може забезпечитити додану вартість. Проте коли це переростає у перманентну кризу та призводить до безвихідного стану, нормальне функціонування державних інститутів неможливе. А це вже небезпека. Конфлікти, які ведуть до втрати очевидних шансів, можуть призвести до розчарування населення та втрати довіри до політичних інститутів.
Президент Ніколя Саркозі вже тричі відмовив прийняти у себе Віктора Ющенка. Подейкують, що інші європейські чільники також намагаються уникати зустрічі з Ющенком. Ви як президент Європарламенту відчуваєте, що український Президент знаходиться в ЄС так би мовити у м’якій ізоляції?
У мене немає такого відчуття. За останні пару років, відколи мене було обрано президентом Європарламенту, я кілька разів зустрічався з Президентом Ющенком. І цього разу під час візиту до Києва я з нетерпінням очікую на зустріч із ним.
Чи правда, що Юлія Тимошенко зараз користується більшою підтримкою в ЄС, аніж Віктор Ющенко?
Роль ЄС не полягає у тому, щоб підтримувати одного лідера проти іншого. Чи підтримувати одного більше, аніж іншого, тим більше, якщо ці політики є топовими інституційними лідерами. Наша роль полягає у тому, щоб працювати зі своїми партнерами. Що ж до України, то ми без проблем співпрацюємо як з Президентом, так і з прем’єром, які є легітимними та демократично обраними представниками своєї країни.
Європарламент є фактично єдиним органом ЄС, який послідовно підтримує євроінтеграцію України. На вашу думку, чому не всі національні уряди Євросоюзу разом з Єврокомісією поділяють ентузіазм Європарламенту щодо інтеграції України до ЄС?
Я почав би з того, що Україна є важливим партнером ЄС. У Європарламенті ми пильно спостерігаємо за всім, що у вас відбувається, і дуже зацікавлені у зміцненні та розширенні наших відносин. ЄС визнає та цінує сильне європейське прагнення України, яке було чітко проголошене вашою владою після Помаранчевої революції.
Наразі прийняття нових членів до ЄС, окрім тих, з якими зараз про це ведуться переговори, не стоїть на порядку денному. Зараз на порядку денному – ратифікація Лісабонського договору. Саме цей новий договір, на який ми чекали майже десять років, є дуже важливим для можливості та успішності будь-якого розширення ЄС у майбутньому. У цьому переконані багато держав-членів ЄС, Єврокомісія і ми в Європарламенті.
Звісно, на Україну ще чекає довгий шлях перед приєднанням до ЄС. У такому разі чи можна сказати, що світова фінансова криза ще більше відкинула Україну від досягнення членства в Євросоюзі?
Світова фінансова та економічна криза вплинула на нас усіх. Тому нині це є нашим спільним найважливішим викликом. І на це спрямована наша основна увага. Зараз багато зусиль іде на те, щоб знайти для глобальної економіки якийсь вихід із кризи. Нещодавно лідери двадцяти країн зустрілись у Лондоні, щоб обговорити це та поглянути на можливі шляхи виходу з кризи. Оскільки вона зачепила нас усіх, то якомога швидший вихід із неї є нашим спільним інтересом, після досягнення якого ми зможемо більше уваги приділити питанням європейського порядку денного. У довготривалій перспективі одним із таких питань є розширення ЄС.
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