Партийная стройка Луценко

В преддверии возможных политических катаклизмов Юрий Луценко решил навести порядок в своем доме. Сегодня в его распоряжении имеется слишком много политических и общественных организаций (партия «Вперед, Украина!», группа «Народная самооборона» в парламенте и одноименное общественное движение, а также общественная организация «Антикриминальный выбор», возглавляемая братом главы МВД Сергеем Луценко), которые, вместе взятые, отнюдь не создают впечатления эффективной структуры, способной в случае начала любой кампании обеспечить приличный итоговый результат. Первым важным публичным шагом на этом пути стал съезд партии «Вперед, Украина!», состоявшийся в минувшую субботу в киевском Доме профсоюзов. Тут работа кипела еще до анонсированного начала работы: политсовет проводил встречу с делегатами съезда. Гости же съезда, среди которых особенно колоритно смотрелся народный депутат Геннадий Москаль, неспешно прогуливались по тротуару возле Дома профсоюзов. Он, как и Юрий Луценко, формально не являлся членом партии, но переживал за ее будущее больше, чем иные партийцы. Примерно вполдень к месту съезда подтянулся и сам Юрий Витальевич в сопровождении посла Грузии в Украине Григола Катамадзе. Министр немедленно поприветствовал Москаля и два, если так можно выразиться, милиционера начали громко обсуждать случившийся как раз накануне инцидент с задержанным ужгородскими таможенниками самолетом Виктора Балоги. «Сантехник превращается в туалетного утенка!» – радовался Луценко. Разговор коллег прервал другой депутат «самооборонец» Сергей Василенко. Он поздоровался с Луценко и Катамадзе и, улыбаясь, заметил: «Так вот кто у нас теперь вместо Жвании». Господин Катамадзе на шутку не отреагировал, а Луценко смутился: было заметно, что Катамадзе ему друг, но Жвания – дороже. Сам Давид Важаевич на съезде, к слову, не появился. Равно как не пришла и большая половина парламентской группы «Народная самооборона». С одной стороны, действительно, не все ее члены входят в партию «Вперед, Украина!», с другой – их неприход заставил вспомнить слухи о некоторых разногласиях, в последнее время наблюдающихся в среде «Самообороны»… Так или иначе, открыла съезд сорокаминутная программная речь Юрия Витальевича: «как человека неравнодушного, которому больно за то, что происходит, и к чему ситуация идет в нашей стране». После этих слов Луценко зал как-то затих, и на этом фоне выкрик Геннадия Москаля: «Апрельские тезисы!» прозвучал как выстрел. Улыбок в зале замечено не было. Начал министр внутренних дел из своей оценки экономического кризиса, ставшего, по его словам, следствием «кризиса либерального глобализма». На этих словах лидер партии Христианско-демократический союз Владимир Стретович, позиционирующий свою политсилу на правом идеологическом фланге, недовольно поморщился. Луценко тем временем продолжал: «Ситуация не была бы столь катастрофической, если бы украинские политики в ходе кризиса договорились на благо страны и людей… У нас не просто оппозиция торпедирует власть, у нас власть воюет сама с собой». «Президент, имеющий в правительстве почти половину министров, называет его популистским, бездарным, авантюрным, и требует, чтобы его министры оставались на местах. При этом любые шаги правительства – от внутренних проблем до внешних контактов – немедленно осуждаются и по мере сил блокируются, потому что «Юля – бяка!». Это – единственный лозунг, другой политики от Секретариата Президента я просто не вижу», – четко обозначил Луценко свою позицию в конфликте между Банковой и Кабмином. Посетовав на коррумпированность представителей президентской вертикали власти, деструктивность политики оппозиционеров и нарастание радикальных настроений в обществе и центробежных тенденций в государстве, Луценко снова кольнул Виктора Ющенко: «Где при этом гарант целостности государства? Там, где и были его предшественники – он пишет Конституцию». Ее президентский проект Юрий Витальевич оценил не слишком высоко, назвав «попыткой создать заповедник неприкосновенности псевдоэлиты, для подельников своего «закарпатского сантехника». Стало ясно: «Самооборона» в случае чего голосовать за него не будет. Закончив с констатирующей частью спича, Луценко предложил свой вариант того, что в такой ситуации нужно делать «Самообороне» вообще и рядовым ее членам в частности. «Я бы посоветовал первый шаг: выключить телевизор и половина кризиса закончится», – попробовал «улыбнуть» зал Юрий Витальевич. Зал отреагировал вяло и Луценко продолжил. Помимо довольно очевидных путей борьбы с кризисом вроде не отвлекаться на интриги, «не ляпать языком на бесконечных чернуха-шоу», работать, не беспокоясь о собственном рейтинге и проводить в жизнь необходимые в стране реформы – Луценко предложил и несколько довольно интересных наработок-новинок. «Следующий тезис – искать компромиссы с теми, кто думает, как мы, и работает профессионально», – провозгласил с трибуны съезда министр. «В каждой партии есть профессионалы и люди, преданные государству. Так же и среди самых лучших с нашей точки зрения политических союзников есть негодяи и халтурщики, которые, прикрываясь партбилетами, грабят страну… Время твердо заявить: все, кто готов работать, кто имеет независимость от партийной прописки и желание, должны получить такую возможность – и в парламенте, и в правительстве… Все, кто готов отбросить жупел об агрессивном блоке НАТО и кровожадной Москве, все, кто готов гривню или мешок гривен привезти в Украину, – все должны получить такую возможность», – пояснил свой тезис Луценко. Этот пассаж вполне можно было расшифровать как призыв Луценко сближаться с «конструктивной» частью Партии регионов, готовой к коалиционному воссоединению с БЮТ – слухи о возможности возобновления этого альянса активизировались на прошлой неделе, – но зал продолжал слушать Юрия Витальевича в полной тишине. Спустя несколько минут Луценко послал еще один сигнал о том, что его политсила вполне может поддержать мегакоалицию. Вспомнив о выборах Тернопольского облсовета – «зеркале украинского политического театра абсурда» – он немного пошутил: мол, в то, что Партия регионов действительно могла занять первое место в четырех районах области, могли поверить только Виктор Янукович да Анна Герман, но потом вдруг резко посерьезнел. «Тернополь – это не так смешно, как кому-то кажется! После тернопольских выборов я начал бояться любых украинских выборов по такому рецепту… Тернопольские выборы свидетельствуют о том, что в ходе президентских выборов мы можем получить не одного Президента, потому что один будет объявлен в судах, еще один – по решению ЦИК, а третий – заявит, что выборы не состоялись… Я не могу навязывать свое мнение, но я все больше склоняюсь к избранию Президента в парламенте. Это менее опасно для украинского государства!» – Луценко говорил с трибуны вещи, услышать которые из его уст еще несколько лет назад, когда перенести президентские выборы в парламент предлагали ближайшие соратники Леонида Кучмы, было невозможно. После таких признаний министра вовсе не станет сюрпризом, если его «Народная самооборона» не только поддержит коалицию Партии регионов и БЮТ в случае ее создания, но и проголосует за предложенную ею Конституцию, предусматривающую перенос президентских выборов в Раду… «Тем не менее, – между тем констатировал Луценко, – (досрочные. – Ред.) выборы могут состояться, как парламентские, так и президентские. Я прогнозирую, что парламентские выборы в этом году не состоятся. Но если они будут, то кто наши союзники?» Ответ на этот вопрос в свете перманентных общих голосований «самооборонцев» с Блоком Юлии Тимошенко не обещал стать неожиданным. Так оно и получилось: именно БЮТ Луценко назвал первейшим союзником «Самообороны» – из-за «государственнической позиции его лидера». Вторым союзником «Самообороны» было провозглашено движение Вячеслава Кириленко «За Украину!», и это тоже не удивительно. В свете перспектив вливания партии «Наша Украина» в балоговский «Единый центр» (а об этом говорят), возможно, что не все «кириленковцы» захотят пребывать в составе объединения, против создания которого боролись на протяжении последнего года. Самые ценные из этих кадров могут пригодиться и «Самообороне». Третьим союзником Луценко назвал «новое движение Яценюка», но это была, скорее, дань ожиданиям собравшимся в зале. Об этом свидетельствовал сам тон, взятый Юрий Витальевичем при описании перспектив этого объединения – он назвал Яценюка «кроликом, который называл всех вокруг себя козлами», но признал, что «он продуцирует много свежих идей». Однако союзники союзниками, но осознание того, что сотрудничество с «Самообороной» может оказаться неинтересным самим только что названным потенциальным партнерам – и в первую очередь, БЮТ, – Луценко провозгласил новый генеральный план перестройки «Самообороны». «Главная задача сегодняшнего съезда – положить начало самостоятельной, влиятельной, полноценной партии, готовой к выборам и самостоятельно, и в рамках приемлемого для нее объединения. Чтобы мы не думали «когда выборы?» и «с кем на выборы?», а четко знали – «Самооборона» готова в любой момент, как паровоз, стоящий на запасном пути. И я хотел бы, чтобы мы сегодня говорили не о расхлябанной повстанческой силе, исчерпавшей себя, а о полноценной, структурированной, мощной политической силе, объединяющей людей», – озвучил задание соратникам Юрий Луценко. К реализации этого задания партия перешла непосредственно после окончания речи своего неформального лидера. Пока Юрий Витальевич удалился на пресс-конференцию, уведя с собой львиную долю аккредитованных на съезде журналистов, делегаты съезда оперативно провели несколько интереснейших решений, свидетельствующих о том, что партия всерьез взялась за реформирование. Во-первых, партия оптимизировала свою внутреннюю управленческую структуру, изменив устав. Предыдущая его версия предусматривала крайние формы внутрипартийной демократии, когда, к примеру, любая первичка могла обратиться за решением своих проблем в центральный аппарат партии, минуя промежуточные звенья. Разумеется, что отсутствие четкой субординации в партийной вертикали в ходе любой избирательной кампании является неприемлемым, – считали делегаты съезда. «Работать по старому уставу просто невозможно!» – возмущался с трибуны съезда глава ровенской организации «Самообороны» Сергей Штурхецкий. Замена его на вариант, более подходящий под нынешние реалии, прошла без сучка, без задоринки. В продолжение оптимизации своей управленческой структуры партия назначила четырех из пяти партийных кураторов по географическим регионам страны, что в перспективе должно облегчить создание разветвленной структуры избирательных штабов. Наконец, в-третьих, партия приняла долгожданное решение о переименовании в «Народную самооборону». Именно этот бренд из всех имеющихся в распоряжении Юрия Луценко оказался наиболее «раскрученным» и, следовательно, перспективным в свете избирательных кампаний. По словам самого главы МВД, к тому времени уже вернувшегося в зал, этот шаг позволит объединить все имеющиеся в распоряжении «самооборонцев» ресурсы в единый кулак, при этом не утратив ни одного человека, сейчас занятых в структурах «Антикриминального выбора» и «Вперед, Украина!» Для того чтобы решение формально вступило в силу, низовые партийные организации должны провести его обсуждение на местах и в месячный срок прислать его протоколы в центральный аппарат. В этом моменте на галерке зала послышалось недовольное гудение: отдельные делегаты намекали президиуму, что в пасхально-первомайский период провести обсуждение на местах в оперативном порядке будет ой как сложно. Зал дружно загудел: такие трудности предвидели едва ли не все делегаты съезда. Однако Сергей Луценко со сцены предельно серьезно заявил: «Ситуация может сложиться так, что партийная печатка с надписью «Народной самообороны» может понадобиться нам в любой момент» и призвал товарищей по партии предельно ускорить процесс обсуждения на местах. Зал притих и согласился... На этом, в принципе, работу съезда можно было считать завершенной, но от него никто и не ждал большего. «Народная самооборона» продолжает оставаться персональным проектом Юрия Луценко, и он не возглавляет ее лишь в силу своего статуса министра-силовика. Поэтому вполне закономерно, что речь настоящего лидера «Самообороны» стала единственным запоминающимся моментом собрания, а призыв к съезду «учесть» изложенное Юрием Витальевичем видение политической обстановки – не более чем шуткой: кроме политической позиции персонально Луценко, «Самообороне» при формировании своей линии поведения пока что учитывать вообще нечего. В общем, субботним съездом своей политсилы Юрий Луценко может быть удовлетворен. «Народная самооборона», не проявлявшая видимой внепарламентской активности со времен кампании-2007, получила новый импульс к развитию, и только от нее самой зависит, как она им воспользуется. В частности, во что выльется перестройка партии в преддверии более чем реальной кампании к досрочным парламентским выборам. Сам же Юрий Луценко не только заявил о своей позиции по отношению к текущей политической ситуации – она предсказуемо оказалась крайне близкой к оценкам БЮТ, – но и очертил себе путь к отступлению в случае, если по каким-то причинам альянс с нынешними ближайшими союзниками не сложится. А вот есть ли путь для отступления у самой «Народной самообороны», если, опять же, по каким-то причинам, пойдет под откос карьера ее лидера, – вопрос еще тот. Впрочем, эта проблема актуальна не только для «Самообороны», но и для абсолютного большинства украинских политических партий, так что о ее решении «самооборонцы» не думают…