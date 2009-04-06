Трудности перевода по-парламентски

Пережив показательные выступления по блокированию трибуны, Верховная Рада наконец немного поработала: заслушала выступление Президента Европарламента Ганса-Герта Поттеринга и приняла несколько постановлений. Визит Президента Европарламента стал удачным поводом для Партии регионов разблокировать Верховную Раду. Приурочив снятие блокады к выступлению главы авторитетного органа Европейского Союза на внеочередном заседании, «регионалы» вышли из потенциально нервозной ситуации с гордо поднятой головой. Выступление ЕСовского чиновника запланировали на 11 часов утра, поэтому когда в зал вошли почтенные европейские гости, парламент «аж кипел от работы» – депутаты друг за другом принимали решения о проведении выборов сельских голов. Такое впечатление, что никто тут ничего и не блокировал. Без лишних проволочек господин Поттеринг вышел на трибуну и поприветствовал депутатов на украинском языке. Этот жест вызвал аплодисменты парламентариев и вроде бы должен был настроить всех на позитив. Но уже первые фразы на английском языке смутили зал: Поттеринг заговорил о роли Оранжевой революции в развитии украинской демократии. Казалось, подобные слова должны были больше всего разозлить именно Партию регионов. Но открыто свое недовольство на эти пассажи европейского политика стали высказывать коммунисты. Екатерина Самойлик начала громко перебивать оратора и не соглашаться с его оценками Оранжевой революции. По залу пошел шепот, гудение в зале стало забивать выступление гостя. В этот момент Ганс-Герт Поттеринг прервал выступление и спросил у собравшихся, а главное – у Владимира Литвина: «В чем проблема, коллеги? Нет перевода?». Предложенный ответ понравился спикеру, и Поттерингу подсунули именно эту «отмазку». Коммунисты успокоились, и речь продолжилась. Дальше все пошло по плану: депутаты услышали рассказ о перспективах европейской интеграции в ЕС, о сотрудничестве в энергетической сфере и совместном преодолении экономического кризиса. Под конец Президент Европарламента затронул еще одну болезненную для Верховной Рады тему: резолюцию ЕС по осуждению преступлений фашизма и коммунизма. Этот пассаж тоже не понравился коммунистам, поэтому в зале снова начался шум. В отличие от них, секторы БЮТ и НУНС взорвались овациями. Екатерина Самойлик опять стала громко высказывать свое недовольство выступлением европейца, но на фоне аплодисментов оно потерялось. Поскольку у коммунистов не нашлось человека, который мог бы по-английски выразить свое недовольство, оратор, услышав еще одну «отмазку» о трудностях перевода, улыбнулся и продолжил выступление. Окончание спича прошло без эксцессов. «Бютовцы» и «нашеукраинцы» провожали оратора аплодисментами и стоя. В среде «регионалов» возникло замешательство: они как будто не знали, как им поступить. Несколько секунд они растерянно сидели, но потом друг за другом тоже встали и зааплодировали. Очевидно, заявления об Оранжевой революции и ее роли в истории Украины «регионалов» не оскорбили. Коммунисты же провели гостя сидя и без аплодисментов. Еще одна тема дня в Раде – досрочные президентские и парламентские выборы. Накануне возможность такого сценария подтвердил Президент, на этом же настаивает и Партия регионов. Масла в огонь сегодня подлил еще и бютовец Николай Томенко. Он вышел к прессе и рассказал, что по его мнению сценариев развития политической ситуации в Украине два – либо широкий консенсус вокруг антикризисной программы правительства, либо же досрочные выборы парламента и Президента. «Если 14 апреля консенсус по поводу правительственной программы достигнут не будет, то дальше нужно будет искать политический компромисс в отношении досрочных выборов» - заявил Томенко. Представителей Партии регионов приятно удивила такая позиция вице-спикера. Анна Герман сразу же заговорила чуть ли не о том, что БЮТ будет союзником «регионалов» в проведении досрочных парламентских выборов. При случае Александр Ефремов заверил, что за правительственную программу его партия голосовать не будет и ни на какие компромиссы не пойдет. Единственный логический выход – выборы. По мнению «регионалов», идеальной датой этих комбинированных выборов может стать 25 октября. Мол, президентские выборы уже на этот день назначены, осталось назначить еще и парламентские. Но как это сделать, «регионалы» пока объяснить так и не могут. У лидеров фракции БЮТ на эту ситуацию свое видение. «Николай Томенко выразил собственную позицию, поэтому БЮТ ни на какие досрочные парламентские выборы не пойдет» - говорил Андрей Кожемякин. С ним были солидарны остальные его коллеги, которые в один голос отвергали возможность проведения досрочных парламентских выборов, а позицию Томенко объясняли «разгулом демократии в БЮТ». В кулуарах же пошли слухи, что вице-спикер то ли работает на Банковую, то ли проводит зондирование под какую-то новую стратегию... Кстати, представители Блока Литвина как в официальных, так и частных беседах также категорически отрицали возможность проведения досрочных парламентских выборов, как 25 октября, так и в другой день. По мнению литвиновцев, все разговоры о досрочных выборах – это бесперспективные политические инсинуации Банковой и части Партии регионов. Мол, Президента «уламывают» издать незаконный указ о роспуске парламента, но этот сценарий нереальный. Путь со сложением полномочий депутатами из Партии регионов тоже называли не совсем реальным: кто же захочет начинать избирательную кампанию без депутатского иммунитета? Юридическую сторону вопроса о совмещении выборов в кулуарах объяснял «нашеукраинец» Роман Зварыч. По его мнению, одновременные президентские и парламентские выборы невозможны чисто с технологической точки зрения – правовых механизмов для этого просто нет для их назначения ни на 25 октября, ни на любой другой срок. Отрицал Роман Михайлович и возможность роспуска парламента в случае, если Конституционный суд вдруг признает, что коалиция должна была после своего создания выдвинуть кандидатуру нового премьера. «Как мы можем утверждать нового премьера, если у нас старый работает, а Конституция не обязывает увольнять премьера в случае изменения формата коалиции? Как мы можем назначить Тимошенко главой Кабмина, если она уже им работает? Чтобы ее уволить, 226 голосов может не набраться!» – доказывал Зварыч. Заодно Роман Зварыч рассказал и о результатах работы возглавляемой им комиссии, которая разбиралась с действиями СБУ во время событий с растаможиванием скандальных 11 млрд газа, принадлежавших «РосУкрЭнерго». По словам Зварыча, у комиссии уже есть предварительный отчет, целиком оправдывающий таможенников и представляющий доказательства служебного преступления следователей СБУ: «Когда мы передадим материалы в Генпрокуратуру, следователя СБУ Вячеслава Вергелеса могут привлечь к уголовной ответственности на основании собранных нами доказательств». Хотя сам Зварыч и признается, что в отношении Валерия Хорошковского или других высокопоставленных руководителей СБУ никакого криминала не нашли. Окончательный отчет комиссии планируется на последнюю неделю апреля, тогда и посмотрим, чем вся эта история закончится... Следующее заседание парламента состоится уже через неделю, до этого депутаты будут «работать» в комитетах. На вторник 14 апреля запланировано рассмотрение правительственной антикризисной программы, которую оппозиция уже обещает не поддерживать. Но и блокировать трибуну они не собираются. Получив в лице Президента единомышленника в вопросе проведения одновременных президентских и парламентских выборов, Партия регионов уже на следующей неделе может начать предпринимать реальные шаги для приближения этой перспективы.