Павел Жебривский: «Если бы Ющенко предложил проект Конституции три года назад, то доверие к нему не упало бы так, как сегодня»

Предложить свое видение стратегии развития Украины – долг главы государства, за выполнение которого Виктор Ющенко взялся, возможно, и несколько поздновато. И пусть вероятность принятия президентского проекта на данный момент минимальна – не исключено, что Президент решится на нестандартный шаг, проведя свой проект в обход Верховной Рады, а Украина получит Конституцию, принятую в ходе всенародного референдума...



-- «Создание парламентской республики приведет к ослаблению Украины как государства»



1 апреля, аккурат перед тем, как Партия регионов заблокировала парламент, Рада вдруг назначил президентские выборы на октябрь. Отчего это вопрос возник так внезапно? Почему депутатам настолько принципиально приблизить день выборов не на год или два, а на какие-то три месяца?



Это решение политико-психологическое, но никак не юридически обоснованное. Мягко говоря, оно не совсем отвечает Конституции.



Это решение было спровоцировано запуском механизма назначения досрочных парламентских выборов. Один из сценариев предполагал, что со 2 апреля Партия регионов заблокирует трибуну, и с этого дня начнется тридцатидневный срок неработающей Верховной Рады, по окончанию которого, приблизительно 2-3 мая, Президент получит право роспуска парламента.



Назначение выборов на 25 октября было ответом на эту игру. Ведь норма Конституции предусматривает, что за шесть месяцев до выборов, то есть с 25 апреля, глава государства не имеет права объявлять о досрочном прекращении полномочий депутатов Верховной Рады.



Понимая, что решение парламента не совсем конституционное, Президент оспаривает его в Конституционном суде. Но пока Конституционный суд представит свои выводы, пройдет два-три месяца и наступит срок, когда Президент уже не сможет объявить о роспуске парламента, отталкиваясь от даты выборов 17 января 2010 года.



То есть просто идет речь о несколько циничной политической игре. 1 апреля парламент ответил на вставшие перед ним угрозы, потому что, собственно, сегодня никто не готов к досрочным парламентским выборам.



В том числе и Президент. Зачем ему эти выборы?



Не знаю. Возможно, выборы выгодны тем, с кем общается Президент, кто в фаворе у Президента.



Вы имеете в виду «Единый центр»?



Я сказал то, что я сказал. (смеется) Выборы выгодно проводить, пока есть «свой» Президент, «свои» губернаторы и главы районных администраций. Это можно использовать как серьезный шанс.



То есть, скажем так, выборы в Тернополе в этом контексте можно рассматривать как полигон для испытания технологий перед парламентскими выборами?



Именно так. Дело ведь в том, что у того же БЮТ рейтинг существенно упал, и дай Бог, чтобы они в случае досрочных выборов набрали хоть две трети того, что имеют в Верховной Раде сегодня. Думаю, что и Партия регионов уменьшила бы свое представительство.



Появились бы новые политические силы. А если проанализировать, кто реально мог бы пройти, то мы увидим такой «коктейль Молотова», что нынешний состав Верховной Рады покажется обществу цветочками. Ягодки в следующем парламенте будут уже волчьими...



Поэтому, подытоживая, во-первых, депутаты не очень хотят роспуска парламента, а во-вторых, настроение такое: играть – так играть.



Ключевая роль в плане назначения досрочных выборов, насколько я понимаю, отводилась «регионалам». Но в то же время они проголосовали за выборы 25 октября в полном составе. Получается, они сами перечеркнули свои же планы?



Партия регионов неоднородна. Одна ее часть играет политическую игру с Банковой, другая часть – с БЮТ, с Тимошенко. Когда до 31 марта разрабатывался сценарий досрочных выборов парламента, модератором этой игры была та часть, которая больше общается с Банковой. Но под воздействием выступления Президента в Верховной Раде, некоторых его трендов, в частности, относительно новой модели устройства Украины, которое не понравились многим в Партии регионов, та часть, которая играла с Банковой, остановилась. И началась игра той части «регионалов», которая работает с Блоком Юлии Тимошенко.



То есть сам Президент ослабил ту группу в Партии регионов, которая была к нему лояльно настроена?



Думаю, что да. И именно под воздействием этого 1 апреля состоялось голосование за перенесение президентских выборов.



Но почему «регионалы» ведут себя настолько аморфно? Ведь создается впечатление, что им абсолютно все равно, с кем сотрудничать, с Банковой или с Тимошенко. То есть сначала они принимают стратегическое решение о тридцатидневной блокаде Рады, а на следующий день голосуют за дату президентских выборов, перечеркивая свои же предыдущие планы... И за каждое из этих решений отдается сто процентов голосов. Как вы для себя это объясняете?



Для руководства Партии регионов нет вечных врагов, нет вечных друзей, а есть вечный интерес. И в чем они увидят большую вероятность реализации своего интереса, то они и будут делать.



Еще раз повторяю, Партия регионов сегодня неоднородна. Одна ее часть готова сотрудничать с Президентом, другая часть спит и видит сотрудничество с БЮТ. И позиция всей партии по каждому конкретному вопросу формируется в зависимости от того, что их больше усилит – сотрудничество с Президентом или сотрудничество с Тимошенко.



А поскольку Партия регионов централизованная политическая сила, то понятно, что когда решение о поддержке какой-то позиции принимается, то эту игру выбирают все. И тут ничего личного, чистый бизнес. (смеется)



Сегодня мы много говорим об отсутствии идеологических партий, и это – живой пример того. Сегодня не идеология играет ключевую роль в деятельности Партии регионов, не идеология является решающей для поведения «регионалов», а интерес ее ключевых игроков. Бизнес-интерес и в том числе возможность прихода к власти, чтобы использовать эту власть в интересах бизнеса. И не даром последнее решение по «Днепроэнерго» усилило позиции тех, кто выступает за сотрудничество с БЮТ.



Поэтому в ближайшее время можно ждать углубления сотрудничества БЮТ с Партией регионов?



Уже 1 апреля после голосования за постановление о дате президентских выборов у Партии регионов и части БЮТ было желание проголосовать за создание временной специальной комиссии по вопросам изменений к Конституции. И, как мы можем догадаться, речь идет вовсе не о президентском проекте Основного Закона. Я не исключаю того, что в ближайшее время может быть проголосовано создание этой ВСК.



Вы имеете в виду, что эта ВСК внесет в Раду проект Конституции, наработанный в прошлом году, в котором, в частности, предусматривается перенесение выборов Президента в парламент?



Да.



Но ведь депутаты уже назначили дату выборов. Как теперь можно вернуться к идее выборов Президента в Верховной Раде? Речь идет об отмене постановления от 1 апреля?



Да, дата выборов назначена на 25 октября – президента и изберут 25 октября, но не всенародным голосованием, а в парламенте. Попытки реванша некоторых политических сил до сих пор предпринимаются, и теперь они поданный Президентом мяч хотят разыграть на своей стороне поля и попытаться подготовиться к принятию своей Конституции. Потому что реально БЮТ и Партия регионов имеют больше трехсот голосов, и они могут реально это сделать.



А чем вам, собственно, не нравится Конституция, которую предложат БЮТ и Партия регионов? Парламентская республика нормально функционирует во многих демократических странах Европы, и, возможно, в выборах Президента в парламенте и нет ничего страшного?



Потому что БЮТ и Партия регионов выписывают ее под себя, под нынешнее состояние политикума. Они уже сегодня хотят договориться о том, кто будет премьером, кто – Президентом и так далее. Это – не правила игры, по которым будет жить страна, независимо от того, кто у власти, а кто в оппозиции. Конституцию нельзя выписывать под политический момент, потому что она не будет работать. Придут другие, и посмотрят на все по-новому. Модель управления государством должна быть спродуцирована не под нынешние рейтинги политических сил.



Вопрос нужно решать на другом уровне. Ключевая проблема для Украины – это отсутствие понимания, кто за что отвечает, у кого какие полномочия, и у кого какая ответственность. И есть несколько механизмов решения этого вопроса.



Первый – это создание чисто парламентской республики. По моему глубокому убеждению, это путь в никуда, это приведет к ослаблению Украины как государства. Отсутствие централизованной власти приведет к тому, что необходимые государству ключевые реформы не будут проведены. Потому это совершенно исключено.



Я – сторонник противоположного варианта, президентской республики, когда Президент становится еще и главой правительства, возглавляет вертикаль исполнительной власти, усиливается роль парламента, и эти три слона, на которых держится государство, не топчутся друг другу по ногам. Я сторонник такой модели государства, по крайней мере до тех пор, пока мы не проведем судебную, земельную, реформу системы здравоохранения, реформу жилищно-коммунального хозяйства, пенсионную реформу. Ведь эти реформы при парламентской республике провести будет невозможно!



-- «Модель, предложенная Президентом, всерьез устраняет этот дуализм власти»



Давайте в таком случае вернемся к игре Президента. Говорят, что признаком начала новой игры Банковой стали последние кадровые назначения Игоря Попова в Секретариат Президента и Дмитрия Выдрина в СНБО – то есть в команду Президента подтягиваются два политолога, которые, скажем так, специализируются на избирательных кампаниях. Действительно ли за этими кадровыми решениями просматривается какая-то новая стратегия поведения Банковой?



Всякая имеющая своего лидера команда должна играть на достижение определенной цели. Если поставлена цель – победить в президентской кампании, выиграть парламентские выборы - то под эту задачу в команду подбираются игроки. И понятно, что такие кадры подбираются. Если бы у Банковой не было амбиций по поводу президентской кампании, парламентской кампании, эти назначения, безусловно, не состоялись бы.



И осуждать назначавших этих людей вряд ли можно – их позиция абсолютно верна, они идут в правильном направлении. Им поставили задачу – президентские, парламентские выборы, и игроки подбираются под реализацию этой задачи.



Другое дело, что вопросы могут возникать к кое-кому из вновь назначенных, в связи с тем, как они выстраивают свое политическое будущее. Не изменяют ли они этим своим взглядам, не предпринимают ли конъюнктурные шаги – такие вопросы, конечно, возникают.



Много вопросов и в связи с посланием Президента, произнесенным им 31 марта. Даже поверхностное ознакомление с презентованным им проектом Конституции убеждает, что нынешняя Верховная Рада за него не проголосует, не только 300 голосами, в этом виде ему не собрать и 226 голосов в свою поддержку. Почему Президент подал в парламент проект, у которого наверняка нет шансов на принятие?



В принципе, Президент мог бы выступить с другим посланием к депутатам: дать характеристику текущей позиции, рассказать о своем видении развития событий, как ситуация будет развиваться, по его мнению, дальше. Виктор Ющенко выбрал несколько другую линию.



Понятно, если сегодня взглянуть на политическую ситуацию, перспектив для принятия этой Конституции вроде бы нет. Но если бы Президент не задекларировал свое видение развития государства – это, по-видимому, было бы не совсем правильное выступление Президента в Верховной Раде. Даже осознавая, что вероятность принятия его проекта нынешним составом Рады, мягко говоря, иллюзорна, он высказал свое видение развития событий в государстве и развития самого государства.



Сегодня только ленивый не говорит о дуализме власти, о том, что этот дуализм мешает развитию государства, и ставит даже вопрос о самом существовании суверенного, соборного, независимого государства.



И если Президент действительно Президент, то он должен был в этот срок своего правления – будет следующей или нет, это уже другой вопрос, – последним своим обращением к парламенту дать ответ на этот вопрос. Потому что даже выход из кризиса сегодня менее стратегическая задача, нежели нормирование отношений внутри власти, устранение дуализма во власти и формирование целостного видения того, как государство будет управляться.



А вы не считаете, что в проекте Конституции, который предложил Президент, дуализм на самом деле сохраняется, хоть, возможно, и в не настолько явной форме, как в настоящий момент?



Да, есть некоторые моменты... У меня тоже есть много замечаний, и, скажем, свое видение того, что должно быть в Конституции. Но в этом проекте решается ключевая на сегодняшний день проблематика – наложение друг на друга полномочий Президента и правительства.



А как вы относитесь к предложенной Виктором Ющенко двухпалатности парламента? «Наша Украина», членом которой вы были с момента ее создания, последовательно выступала против этого...



Да, и в 2002-м, и в 2003-м, и в 2004 году «Наша Украина» категорически выступала против двухпалатного парламента, мотивируя это опасностью федерализации Украины. На этом моменте в течение последних дней акцентировали внимание многие политики. У меня тоже есть по этому поводу предостережения.



Но что закладывалось Президентом в двухпалатный парламент? Сегодня Верховная Рада занимается законодательной работой, назначает судей Конституционного суда, членов ЦИК, Генпрокурора и так далее – то есть у нее фактически и распорядительные функции, и законодательные. Разделение этих функций парламента, на мой взгляд, позитивно.



Поэтому, возможно, идея о двухпалатном парламенте имеет право на существование, это не обязательно означает федерализм, хотя угроза такая есть. Потому, безусловно, прежде чем эту Конституцию примет Верховная Рада или она будет принята на референдуме, нужно будет провести административно-территориальную и бюджетную реформы, ввести соответствующие переходные положения. Без таких моментов, как самоуправление территориальных громад и установления отношений центрального бюджета напрямую с обществом, а не через передатчиков – областные и районные советы, – мы можем усугубить федеральные и децентрализующие тенденции.



Вспоминая о позиции «Нашей Украины» и Виктора Ющенко многолетней давности, я напомню, что в марте 2003 года свой проект конституционных изменений подал в парламент Леонид Кучма. В нем тоже предусматривалась двухпалатность парламента, прямое действие референдума и даже (в предыдущем варианте проекта) пожизненное место в сенате для Президента...



Кстати, я думаю, что вот как раз этого записывать не нужно было. По моему мнению, в этом заключается проигрыш Президента.



Это серьезная дискредитация намерений.



Абсолютно. То есть, пожалуйста, друг, если хочешь в сенат, иди, избирайся от территории и представляй интересы своей области. А наследовать звание сенатора или становиться сенатором по должности... От этого немного попахивает себялюбием: что бы такого для себя хорошего сделать. Я считаю, что тот, кто помогал писать Конституцию, сделав такой «экивок», сослужил Президенту медвежью услугу. Этот нюанс дискредитирует все позитивное, что есть в настоящем документе.



Так или иначе, но во время парламентских слушаний, на которых обсуждался проект Конституции авторства Кучмы, в апреле 2003 года, Ющенко выступил с речью, в которой четко расписал, почему он – против именно такой конституционной реформы. И первый его аргумент заключался в том, что политическую реформу не имеет право инициировать власть, которая имеет рейтинг в 8% и которой остается восемнадцать месяцев до конца полномочий...



Безусловно, это вопрос, по которому бьют, и бьют справедливо. Сегодня Ющенко достаточно сложно говорить теми лозунгами, которые он сокрушал еще шесть лет назад. И в этом проблема.



Но в чем суть предложений Виктора Ющенко? Президент, понимая ключевой на сегодняшний день вызов дуализма украинской власти, предлагает собственный алгоритм решения этой проблемы. И модель, предложенная Президентом, всерьез устраняет этот дуализм власти.



В последние дни только ленивый не критиковал президентский проект Конституции, и я считаю, что это неправильно. Я считаю, что на базе этого проекта нужна серьезная дискуссия. У меня есть серьезные замечания к проекту Конституции, предложенному Президентом, в том числе и по ключевым вопросам, но я как депутат, как субъект законодательной инициативы и как субъект конституционного процесса, готов дискутировать на тему этого проекта.



Как вы думаете, почему Президент подал свой проект изменений к Конституции только на пятом году правления?



Дело в том, что сегодня стать лидером села, лидером района, области или государства за очень короткий срок порой можно: для этого есть телевизор, Интернет, гречка, в конце концов, и все такое. Но если мы говорим об эффективном лидере, то он должен иметь серьезную команду с собственными наработками, которая придет к власти со своими программами, с ответами на все актуальные вызовы.



Сегодня наша проблема заключается в том, что ни один из кандидатов, которые претендуют на пост Президента, не идет на выборы с такой позицией. Можно сказать, что эта проблема возникает потому, что независимой Украине скоро всего лишь восемнадцать лет будет, у нас нет политической преемственности, нет политических традиций, нет устоявшихся команд. Партии, как фантомы, вспыхивают и гаснут. Команды, как фантомы, организуются, потом разъединяются, разбиваются.



Собственно, в том числе и в этом заключается проблема уменьшения степени доверия людей к Президенту. Если бы Виктор Андреевич предложил этот проект Конституции три года назад, то понятно, что доверие к нему со стороны населения не упало бы так, как сегодня.



Повышает ли подача Виктором Ющенко своего проекта Конституции его шансы в ходе президентской кампании? Даже не думал ли он о предстоящих выборах при этом?



Мне трудно сказать, о чем он думал. Но мне, как человеку, который занимается политикой уже довольно долгое время, кажется, что любой ход, любая работа увеличивает шансы.



Да, Ющенко мог просто выйти на трибуну Верховной Рады, безлико выступить и рассказать, что происходит, кто виноват, возможно, даже сказать, что делать, но при этом не затронуть стратегические проблемы. Но этим бы он продемонстрировал более слабую позицию, чем внесением даже дискуссионного варианта Конституции. То есть, безусловно, это, как и для любого политика, сильный шаг.



Станет ли конституционная дискуссия одной из основных тем предстоящей президентской кампании?



К сожалению, глядя на основных игроков, которые собираются баллотироваться на пост Президента, я вижу, что темы для серьезных дискуссий никто не вносит. Как и недавно во время киевской кампании, все рассказывают, какие они хорошие, умные, сильные, классные, как они умеют, знают и сделают, а как они собираются преодолевать существующие проблемы, что они для этого сделают – никто об этом не говорит.



То есть, к сожалению, сегодня концепцию кампании все строят на противопоставлении. На конструктиве, к сожалению, президентская кампания строиться не будет.



И мы возвращаемся, опять же, к тому, что проблемы типа того, что проект Конституции подается Президентом только на последнем году правления, начинаются с того, что основные кандидаты в Президенты не подходят концептуально к решению вопросов, которые станут актуальными, когда кто-либо из них станет Президентом.



-- Если игра с перенесением президентских выборов в парламент начнется, то Ющенко удастся ее сломать



Как вы думаете, когда, в конечном итоге, состоятся выборы Президента Украины?



Пока мне кажется, что выборы все-таки состоятся 17 января следующего года. И они будут всенародными.



Как бы кто не хотел изменить Конституцию, допустим, чтобы избирать Президента в парламенте, в этом нет общественного запроса. И я убежден, что Ющенко, как и любой Президент на его месте, использовал бы это для того, чтобы сломать игру по перенесению избрания Президента в парламенте. Я уверен, что если такая игра начнется, то Президенту удастся ее сломать.



Вы считаете внесение БЮТ и Партией регионов своего проекта Конституции неминуемым?



Я думаю, да. Думаю, что в ближайшее время мы это получим.



И в этом случае Президент вынесет свой проект Конституции на референдум?



А почему бы и нет?



Как минимум потому, что это неконституционно.



Да, в принципе, это неконституционно. Ведь мы понимаем, что большинство людей в нашей стране выступают за то, чтобы Президента избирал народ, чтобы были прямые президентские выборы. Если же две политических силы разыграют комбинацию для того, чтобы перевести выборы Президента в парламент, то этот вопрос можно будет вынести на референдум. В конце концов, у нас в Конституции записано, что главным источником власти является украинский народ.



Но в Украине уже был один референдум, 16 апреля 2000 года...



Да, но опять же, вопрос заключается в том, каким этот референдум будет. Одно дело – если таким, как в 2000 году, когда на него сгоняли всех подряд и никто не понимал, за что он голосует.



Но может быть и совсем иначе. Знаете, это как два Майдана сравнивать: тот, настоящий, который был в 2004 году, и «бело-голубой» в 2007 году. Если на первом Майдане у людей их вера была видна на лицах, в глазах, то на второй людей привезли, еще и немножко денег заплатили.



Так же можно и референдум провести. Если люди будут делать свой выбор осознанно, будут готовы отстаивать свой выбор, если наберется критическая масса людей, готовых отстаивать свой выбор, то никакая Верховная Рада не сможет проигнорировать их настроения.



Но апеллирование Президента к референдуму все равно выглядит не очень законно. Законный путь – это если бы Ющенко убедил 151 депутата в том, что предложенные Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов изменения повернут ситуацию в Украине к худшему.



Это достаточно трудно сделать в нынешнем составе парламента, почти невозможно. Но у Президента есть право обратиться к народу.



Однако закон о референдуме отводит всенародному волеизъявлению фактически консультативную роль.



Да. Но третий тур президентских выборов тоже был не совсем конституционным, это было больше политическим решением. Но это политическое решение было принято не в угоду каким-то политическим силам, а в угоду настроениям большинства украинского общества! Это – две разных вещи!



А уверен ли Президент, что у него есть такой ресурс, чтобы обратиться к народу и убедить его поддержать свою позицию? Или он ждет, что народ пойдет за ним исключительно потому, что он хочет сам избирать себе Президента?



Я не знаю, в чем убежден Президент и на что он рассчитывает, но я уверен, что этот общественный запрос уже есть. Ему не нужно людей убеждать, люди сами в этом убеждены, и его миссия будет заключаться только в том, чтобы позволить людям конституционно выразить свое отношение к таким основополагающим вещам, как форма государственного строя. Потому что если Партия регионов и БЮТ осуществят свои планы, то они фактически изменят конституционный строй государства.



А если Партия регионов и БЮТ проигнорируют результаты этого референдума, то допускаете ли вы повторение событий 2004 года? Может ли дойти до еще одного Майдана?



Я не верю в Майданы. Для того, чтобы такое народное движение, такое просветление еще раз наступило, думаю, что должно пройти еще не одно десятилетие.



Но сейчас вы говорите фактически теми же словами: об общественном запросе, о движении людей против того, что у них отнимают право избирать Президента, без их согласия меняют конституционный строй государства...



Но вы слышите, что я сказал: конституционно! А конституционно – это референдум. Сегодня хочешь - не хочешь, но политики не могут не прислушиваться к настроениям 70-80 процентов людей. Потому что они зависимы! Потому что выборы все равно будут!



Ну, и будут: следующие очередные парламентские выборы запланированы на 2012 год. А до тех пор...



Не думаю, что следующие выборы состоятся в 2012 году. Те, кто сейчас говорят, что они уже списали со счетов Президента, глубоко ошибаются. У Президента довольно много конституционных полномочий, чтобы сломать игру думающим, что они держат в руках жар-птицу. Если бы они могли эту жар-птицу удержать, то давно бы ее поджарили.



-- В рядах «Нашей Украины» не было модераторов объединения с «Единым центром»



Давайте тогда поговорим о «Нашей Украине».



Мне не хочется говорить о «Нашей Украине». После того как я вышел из ее состава, я дал себе слово, что о партии плохого говорить не буду. А говорить что-то очень хорошее... Нечего.



Тогда просто оцените ситуацию в партии. На днях свое заседание провел президиум политсовета партии при участии Президента, Романа Безсмертного назначили исполняющим обязанности председателя исполкома НСНУ. Оцените последствия этих шагов для партии. Могут ли эти шаги вывести «Нашу Украину» из предреанимационного состояния?



Я могу сказать единственное: я всегда был убежден, что партию должен возглавлять Президент Виктор Ющенко. Что Президент должен возглавить партию для того, чтобы объединить все национал-демократические силы в единую партию правоцентристского направления, которая будет исповедовать либеральную идеологию в области экономики, бороться за построение гражданского общества, и за национал-демократическое развитие страны. Это, кстати, те постулаты, на которых построена партия «Украинская платформа», лидером которой я являюсь.



Как раз под Ющенко, под такую философию в 2005 году, в 2006-м, и даже еще в 2007 году можно было создать единую партию. Но все нужно делать вовремя. Сегодня, если Виктор Ющенко возглавит партию, это его только ослабит.



Потому что Рух сегодня дрейфует в сторону БЮТ, неугодных оттуда вычистили, УНП занимает срединную позицию, «Вперед, Украина!» встала фактически на сторону БЮТ... Объединять уже, собственно, некого. Все нужно делать вовремя.



Можно ли в связи с назначением Верховной Радой даты президентских выборов считать планы Банковой о роспуске парламента до начала президентской кампании сорванными?



Не факт, что они сорваны, потому что есть еще Конституционный суд, который должен на этой неделе дать разъяснения по поводу легитимности нынешней коалиции. Если Конституционный суд решит, что коалиции нет, то Президент имеет право объявить досрочные выборы в Верховную Раду.



Может ли Президент возобновить действие своего приостановленного указа о роспуске парламента от 7 октября прошлого года?



Нет, не может, потому что по состоянию на сегодняшний день парламентское большинство де-юре все-таки есть.



Можно ли связывать назначение Романа Безсмертного на должность исполняющего обязанности председателя исполкома «Нашей Украины» с тем, что Банковая «подгребает» имеющиеся в ее распоряжении ресурсы в преддверие выборов?



Мы уже говорили, что исполнители подбираются под конкретные задачи. Безусловно, Роман Безсмертный сильный игрок, и он в какой-то степени усилит структуру «Нашей Украины». Насколько ему это удастся, – это уже другой вопрос.



Известно, что лидеры «Нашей Украины» на местах выступают против объединения с «Единым центром». Если досрочные выборы Верховной Рады все-таки будут назначены, то как Банковая подойдет к кампании: единым избирательным блоком или двумя колоннами: отдельно «Единый центр», отдельно «Наша Украина»?



Как мне кажется, они должны были бы идти единой колонной – Блоком Ющенко. А кто в этот блок вошел бы…



Я понимаю так, что если бы было расписано, какое место кому предоставлено в списке, то многие из сегодня заявляющих о принципиальной невозможности объединения с «ЕЦ», молчали бы по этому поводу. Просто серьезно над этим нужно работать всем.



Дело в том, что серьезных реализаторов идеи объединения с тем же «Единым центром», ключевых игроков, которые работали бы на это объединение, модераторов этого процесса в рядах «Нашей Украины» не было. Со стороны Банковой модераторы были серьезные, а со стороны «Нашей Украины» их не было совсем. Возможно, именно с этой точки зрения стоит рассматривать назначение Романа Безсмертного.



Но, в любом случае, если бы досрочные выборы состоялись, то, по моему глубокому убеждению, был бы сформирован Блок Ющенко.



Под какую коалицию он бы строился? Очевидно, в качестве партнера рассматривалась бы Партия регионов?



Я думаю, если досрочные парламентские выборы все же состоятся, то ни одна политическая сила не будет говорить о том, с кем конкретно они будут создавать коалицию в следующем парламенте.



То есть лозунгов типа «Мы пойдем в демократическую коалицию, и ни в какую другую», уже не будет?



Я уверен, что с подобными лозунгами не пойдет ни Партия регионов, ни БЮТ, ни Блок Ющенко. Ни одна политическая сила не станет заранее ограничивать себя в отношении переговорного процесса по созданию коалиции.



И, опять же, почему это возможно? Потому что идеологических партий в Украине нет. Если бы они были, они бы формировали коалицию с учетом общих позиций по идеологии, по внешнему вектору развития, по внутреннему вектору развития государства, и они бы объединялись на этой базе. А если таких идеологических убеждений нет…



Собственно, потому я убежден, что если бы сегодня состоялись досрочные выборы, то ни одна политическая сила не ограничивала бы себя будущими коалиционными договоренностями. Взаимная критика будет, но критика достаточно лояльная. Путей для отступления себе никто отрезать не станет.