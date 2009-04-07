Джеймс Шерр: Будет ошибкой, если Обама встретится два раза с Медведевым и ни разу – с Ющенко

Сначала в Лондоне состоялся саммит Большой двадцатки, на котором лидеры двадцати стран пытались найти выход из глобального финансового и экономического кризиса. После этого многие из его гостей переехали в Страсбург и Кель, где на сугубо семейном празднике страны-члены НАТО избрали нового генсека. Им стал премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Несмотря на обширное европейское турне американского президента Барака Обамы, в нем не нашлось времени для встречи с его украинским коллегой Виктором Ющенко. Злые языки срезу же усмотрели в этом признаки того, что Украина для США не так важна, как, к примеру, Россия, с президентом которой Обама все же нашел время встретиться в Лондоне. Про основные сигналы прошедшей недели и новую внешнеполитическую обстановку в Европе «Главред» пообщался с руководителем программ по России и Евразии Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймсом Шерром



Саммит глав двадцати государств в Лондоне был полон надежд. Какие у вас впечатления от этого события и оправдаются ли эти надежды?



Давайте сначала посмотрим, как на это отреагируют рынки. Кроме того, давайте поймем следующее – несмотря на то, что реальные разногласия между странами остаются, все на саммите поняли важность успеха. Не удивительно, что те, кто прогнозировал плохие результаты саммита, оказались неправы. Что касается антикризисного пакета, о котором говорили на саммите, то кто-то должен его внедрить. Перед тем, как делать какие-либо выводы, думаю, необходимо посмотреть, что из этого, при двадцати разных странах с разными экономиками и разным политическим давлением, будет внедрено. Мы не должны переоценивать эффект саммита на перспективы глобального восстановления.



На этом саммите президент Барак Обама встретился с Президентом Дмитрием Медведевым. А вот планов встретиться с Президентом Ющенко у Обамы пока нет. Является ли это неким политическим знаком того, что Украина уже не на повестке дня у США?



Очевидно, Ющенко не был на саммите Большой двадцатки и на юбилейном саммите НАТО ввиду решения не приглашать стран-партнеров. Но если Президент Обама два раза встретится с президентом Медведевым — на саммите Большой двадцатки и на июльском саммите в Москве — и при этом ни разу не проведет даже символической встречи с Президентом Ющенко — это будет ошибкой, так как это может быть воспринято в качестве сигнала. Следует отметить, что на встрече с Президентом Медведевым президент Обама четко сказал, что США не признает сферы особых влияний России на постсоветском пространстве и рассматривает соседей России как суверенные государства. Интересно то, что эта разнице во мнениях была частично, хотя и не полностью, отображена в коммюнике. 11 параграф этого коммюнике четко гласит «у нас нет согласия в отношении причин и последовательности военных действий в августе прошлого года». Но в коммюнике нет ничего, что бы говорило о том, что также нет согласия и в отношении прав стран по соседству с Россией. По моему мнению, это также ошибка, так как это может подтолкнуть не только украинцев, но и россиян, к мнению, что теперь Украина больше не привлекает столько внимания, сколько она привлекала при администрации Буша и Клинтона. Было бы лучше, если бы Обама повторил традиционную формулировку: США не выбирают между хорошими отношениями с Россией и хорошими отношениями с Украиной. Здесь, быть может, Президент Обама забыл о том, что он прекрасно знает: жесты и символы имеют в политике кардинальное значение.



В начале этого года, когда Барак Обама только принял присягу Президента, многие комментаторы говорили о том, что пройдет несколько месяцев, прежде чем новая американская администрация пересмотрит и консолидирует свою внешнюю политику. Уже можно говорить о внешней политике администрации Барака Обамы?



США еще в переходном периоде в двух отношениях. Во-первых, хотя большинство команды по национальной безопасности уже назначено, назначенные люди не являются ранее существовавшей группой, которая работала как команда. Таким образом, они между собой еще не вполне согласовали моменты согласия и разногласия. Во-вторых, основной озабоченностью Президента является экономика, как на глобальном, так и особенно на национальном уровне. Более того, когда речь заходит о внешней политике, его основными приоритетами являются, во-первых, Афганистан, а во-вторых, Иран.



А дальше – все остальное?



А дальше - все остальное. Но это означает, что он рассматривает остальное не как менее важное, а как менее неотложное. Например, если была бы в Грузии вторая война или же в Крыму произошел переворот, то, несмотря на эти приоритеты, Грузия и Украина внезапно стали бы неотложными. Всегда необходимо различать важность проблемы и ее неотложность. Таким самым образом, отношения США с Великобританией и Канадой так же важны, но им ничего не угрожает, поэтому никто об этом не задумывается.



Первоначальные шаги этого Президента, в том числе и встреча с Президентом Медведевым, демонстрируют больше заботы, мышления и взвешивания, чем это могли многие предположить на таком раннем этапе. Обама успешно подтолкнул Медведева к тому, чтобы упомянуть в коммюнике Иран по названию. Он артикулировал разногласия с Россией касательно Грузии и других ее соседей. Американской стороне также удалось упомянуть важность проблем вокруг ПРО не только для России и США, но и для союзников и партнеров. Обаме, более того, удалось получить от россиян подтверждение важности ОБСЕ, которую и Путин и Медведев последнее время сильно критиковали, и Совета Россия-НАТО.



Что касается инициативы Медведева, которую тот высказал летом 2008 года, по поводу новой архитектуры безопасности, то про нее говорят приятно, но неточно, без конкретной поддержки. Если Президент Медведев стремился к признанию необходимости создания новой системы безопасности, то ему сделать это не удалось. Американцы не попались в эту ловушку. Принимая во внимание насущные приоритеты этой администрации и ее неопытность, Обама, по моему убеждению, пока что ведет себя особенно осторожно и грамотно.



США предложили России «перезагрузить» их двухсторонние отношения. Конечно же, тут не достаточно будет сказать друг другу «давайте жить дружно». Какие уступки Белый Дом может предложить Кремлю, принимая во внимание то, что ПРО и расширение НАТО, которые так беспокоят россиян, остаются приоритетами внешней политики США?



Решение дать новый старт отношениям в принципе не подразумевает уступок и не должно их подразумевать на практике. Один из знаков этого отразилось между строк в письме, которое Обама отправил Медведеву в марте. В нем Обама намекнул, что в обмен на сотрудничество России по Ирану США откажутся от ПРО в Европе. Это, по мнению Вашингтона и по моему собственному мнению, назвать уступкой нельзя. Главной целью размещения ракет в Европе является обеспечение безопасности на время, когда Иран может иметь баллистические ракеты с ядерными снарядами. Если российское сотрудничество принудит Иран пересмотреть свою политику, тогда необходимость в ПРО уменьшится или исчезнет. Я боюсь, что этот курс событий маловероятен и что, во всяком случае, иранская ядерная программа будет продолжаться. Но предложение Обамы принципиально и чисто — в отличие от сделки за счет других государств — скажем, взамен на сотрудничество по Ирану и Афганистану, США признали бы сферу «привилегированных интересов» России в бывшем советском пространстве.



Скажется ли американо-российская «перезагрузка» на отношении России к Украине?



Пока неизвестно. Действия России по отношению к Украине будут зависеть от комплекса факторов, а не только от риторики и политики США. Я сомневаюсь, что Медведев мог уйти с первой встречи с Обамой, ощущая, что США дали России «зеленый свет» к укреплению особых прав по отношению к своим постсоветским соседям. Но это не достаточно, чтобы гарантировать, что подход России к соседям будет разумным и ответственным. Без конкретных мер со стороны США — и самого Запада — в уменьшении уязвимости и укрепления самоуверенности Украины и других стран, мы рискуем ростом опасений и поспешных, неблагоразумных акции в этой части мира, как мы уже увидели между Грузией и Россией летом 2008 года.



Из-за глобального финансового кризиса экономический национализм, похоже, преобладает. Можно ли сказать, что в этой связи Восточная Европа, и в частности, Украина будут отброшены на периферию внешней политики Запада?



Всегда остается риск того, что так случится. Но примите во внимание и готовность МВФ предоставить свою помощь и январскую инициативу ЕС оказать поддержку украинской ГТС. Эти решения застали россиян врасплох. Недружественная реакция со стороны России в этой связи к Украине четко показывает, что ключевой целью России является не энергетическая безопасность Европы, а углубление зависимости Украины и контроль России над украинским энергетический сектором. Этот шаг наводит на мысль о том, что в ЕС наконец-то есть критическая масса людей, которые мыслят про Украину стратегически, понимают ее значение, и которые на практике пытаются больше де-факто интегрировать Украину в Европу. Россия, наверное, будет сопротивляться при помощи своих энергетических партнеров в Европе, и рано предсказать, во что это выльется.



Часто вспоминают о том, что поскольку России не нравится евроатлантическая интеграция Украины, Киеву следует сосредоточиться на интеграции в ЕС, а свое стремление в НАТО отложить в сторону. Можно ли сказать, что после недавней брюссельской конференции по украинской ГТС и негодовании России по этому поводу, формула «больше ЕС, меньше НАТО» не подходит Украине?



Интеграция в ЕС и в НАТО не исключает друг друга. Тем не менее, для прогресса европейской интеграции в этом должны быть одинаково заинтересованы и ЕС, и Украина. Несколько лет назад трудно было говорить о том, что ЕС активно подходит к Украине. Думаю, сегодня окружающая обстановка является более позитивной. И последние соглашения по энергетическому сектору свидетельствует о том. Следует добавить, что спокойствие России по поводу будущей интеграции и даже членства Украины в ЕС на практике всегда основывалось на уверенности в том, что ЕС никогда не предоставит Украине такую перспективу. Реакция на декларацию по ГТС демонстрирует то, как только такая перспектива появится, Россия будет почти так же вражески настроена по поводу интеграции Украины в ЕС, как она сейчас настроена по поводу интеграции Украины в НАТО.



Украина начинает входить в период предвыборной президентской гонки. По вашему мнению, в этой связи будут ли первые лица других государств избегать встреч с украинскими лидерами до конца этого года?



ЕС и США имеют большую дилемму – отсутствие эффективного партнера в Украине, на которого можно положиться, чтобы реагировать на основные вызовы страны и то же самое сделать с поддержкой страны. Принимая во внимание сложную внутриполитическую ситуацию в Украине, для европейского или евроатлантического сообщества очень трудно определить практические пути укрепления Украины без того, чтобы вовлекать себя в эти политические споры. Эти споры, как известно украинцам, являются не просто спорами между личностями. Они имеют глубоко опасный, порочный и пагубный эффект на все ключевые институции страны. Вся Европа понимает, что, несмотря на волнующие амбиции России по отношению к Украине, самой большой угрозой для собственных стремлений Украины является сама Украина.