Молдаване вышли на стихийную революцию

Информация из Молдовы идет довольно противоречивая. Информагентства сообщают, что в столкновениях с полицией пострадали как минимум 30 человек. Ходят слухи о гибели митингующих, но пока они не получили официального подтверждения.



Участники стихийной акции требуют пересчета голосов на парламентских выборах. Часть демонстрантов прорвалась на первый этаж молдавского парламента. Мебель выбрасывали из окон, поджигали ее.



Входы в здание администрации президента были забаррикадированы. Сообщается о том, что спецназ применяет пожарные брандспойты для обороны от нападающих.



Генпрокуратура Молдовы уже назвала действия демонстрантов в Кишиневе «незаконными и непозволительными» и потребовала возбудить уголовные дела против организаторов акции.



Председатель Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Влад Филат призвал участников демонстрации отказаться от агрессии и приостановить акцию протеста. «Мы добьемся аннулирования результатов выборов и проведения поистине демократических выборов», - сказал Филат.



По официальным итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов, победу на них одержали коммунисты, набрав 50% голосов и получив парламентское большинство.

Чем может закончиться эта акция? С этим вопросом «Главред» обратился к экспертам в Кишиневе.





Оазу Нантой, политолог: «Молодое поколение – против коммунистов»



Эту ситуацию никто не может контролировать. Я увидел и вчера вечером, и особенно сегодня утром десятки тысяч молодых людей, которые протестуют против фальсификации парламентских выборов. Лозунги их очень просты: долой коммунистов! К сожалению, ситуацию не взяла под контроль ни одна оппозиционная партия. Пытаются мелькать различные политические лидеры, но они не пытаются поддержать митингующих. То, что происходит в парламенте и президентуре, говорит о том, что или провокаторы хорошо поработали, или ситуацию действительно никто не контролирует. Конечно, ситуация выглядит чрезвычайно противоречиво. Вывод может быть только один – в Молдове появилось молодое поколение, и политика, которую проводила Компартия на протяжении последних трех лет по узурпации власти и подавлению политических свобод, привела к накоплению протестного потенциала. Сейчас этот протестный потенциал выплеснулся.





Аркадий Барбарошие, Институт общественных политик: «Коммунисты еще больше ужесточат свою политику»



Никто из политиков не смог на себя взять ответственность стать во главе протестов для того, чтобы превратить стихийную акцию в организованный протест. Если этого не случится, то, скорее всего, Воронин применит силу. Потом он, очевидно, обвинит оппозицию в организации протестов. Этим самым он использует протесты против самой оппозиции.



Если же оппозиции не удастся взять контроль над протестами и перевести их в более-менее мирное русло, то можно ожидать, что коммунисты еще больше ужесточат свою политику по ущемлению политических свобод в стране.