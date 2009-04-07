Как депутаты Киево-Печерскую лавру спасали

Ориентировку на местности провели, дабы выяснить, почему все чаще говорят, что киевскую Лавру могут исключить из перечня памятников ЮНЕСКО. А вместе с ней и Софию Киевскую, ведь в вышеупомянутом списке шедевров мирового значения они идут под одним номером. По мнению генерального директора Киево-Печерского заповедника Сергея Кролевца, который написал письмо главе комитета ВР Владимиру Яворивскому, уникальный объект, культурное наследие всего человечества, под угрозой. Масштабное строительство на территории Гостиного двора Нижней Лавры происходит с нарушениями действующего законодательства: 15 тысяч квадратных метров новостроек появились на территории Национального заповедника без каких-либо согласований с дирекцией и обширных научных исследований. Но главный предмет споров – недавняя передача Киевским городским советом уникальной церкви ХI-XII веков Спаса на Берестове от Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви Московского патриархата. Более того, на днях киевская мэрия отказался отменить по требованию Генпрокуратуры это решение. А между тем проведение богослужений в этом храме может окончательно разрушить фрески. В результате трехчасового совещания на свежем воздухе было решено: сделать все, чтобы передать заповедник в государственную собственность, подготовить законопроект о статусе памятников, которые входят в список ЮНЕСКО, и разработать план реконструкции, сохранения и развития киевской Лавры.