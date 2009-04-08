Политическая вилка для «президентов»

Если президентские и парламентские выборы будут назначены на один день – причем не суть важно, на 25 октября или на любую другую дату, - перед нелегким выбором окажемся не только мы, то есть украинские избиратели. Перед необходимостью выбирать окажутся и герои этой сказки, топовые политики. Причем сделать свой выбор им будет намного труднее, чем нам.



Заявления о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в один день, с которыми уже который год носится Партия регионов, приобрели совершенно иное звучание на исходе прошлой недели, когда требование «бело-голубых» ни с того, ни с сего поддержал Виктор Ющенко. Из «дежурного» требования оппозиции предложение идти на выборы всем и сразу превратилось во вполне вероятный вариант ближайшего политического будущего, в один из сценариев, осуществление которых можно и нужно просчитывать, если ты имеешь далеко идущие амбиции.



Тем более, если игра в одновременные выборы имеет собственные, достаточно специфические правила. Главное из которых прописано в 56 статье ныне действующего Закона о выборах президента Украины и звучит буквально так: «Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос об обращении в Верховный Суд Украины относительно отмены решения о регистрации кандидата в президенты в случае… регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины… если эти выборы проводятся одновременно с выборами президента».



Иными словами, если президентские и парламентские выборы в один день все же станут реальностью, все украинские топ-политики будут вынуждены решить, умные они или красивые. То есть президентом хотят стать или народным депутатом. Ибо в обеих кампаниях принять участие не получится.



Маленькое уточнение в общие правила знакомой для наших политиков игры в выборы способно сломать планы слишком многих «сильных мира сего»: проигрыш на президентских выборах оставит кандидата-неудачника вне парламента, причем, скорее всего, в оппозиции, а это в украинских условиях означает – на маргинесе политической жизни страны. Добавим к этому и отсутствие столь привычной депутатской неприкосновенности, и картина получится вовсе безрадостная.



Конечно, можно рассчитывать на то, что в парламенте наберется ситуативное большинство, которое отменит это положение закона. Но так же вероятно, что народные избранники ради своих лидеров решат пойти ва-банк и оставят это правило игры в силе. Не будем при этом забывать и про фактор Виктора Ющенко: даже если в Раде наберется 226 голосов за отмену сего положения, вовсе не факт, что глава государства этот закон подпишет, а преодоление президентского вето – это задача на порядок сложнее…



И в самом деле, наивно думать, что на Банковой не отдают себе отчет в том, что шансы Виктора Андреевича переизбраться на пост президента – минимальны. Другое дело, если бы он возглавил избирательный блок своего имени и попробовал бы мобилизовать электорат, еще не до конца разочаровавшийся в лидере Оранжевой революции. Заявив при этом, например, что свою президентскую миссию он выполнил, подав в Раду проект конституционных изменений, а теперь его долг – бороться за утверждение этого проекта в поле, то есть под куполом парламента… Повторить результат 2004-го или даже 2002 года Виктору Ющенко, конечно, вряд ли светит, но вот возглавить фракцию, владеющую «золотой акцией» при формировании любой конфигурации большинства, – почему нет?



Спутаются ли из-за этого уточнения правил игры карты Партии регионов? Сложно сказать. С одной стороны, Виктор Янукович на сегодняшний день самый рейтинговый кандидат в президенты, и не воспользоваться этим «бело-голубым» просто грех. С другой – в рядах «регионалов» с 2004 года так и не появилось «дублера» Виктора Януковича, способного в ситуации, подобной нынешней, подменить лидера, например, во главе избирательного списка. Однако думается, не зря «регионалы» уже давно требуют проведения одновременных президентских и парламентских выборов – закон-то перед тем, как выдвигать столь радикальные лозунги, поди читали… Посему примем за данность, что план на этот случай Янукович и его команда имеют.



Другое дело – Юлия Тимошенко и ее БЮТ, сегодня наиболее последовательно выступающие против самой идеи проведения президентских и парламентских выборов одновременно. Позиция Юлии Владимировны понятна: во-первых, не хочется выпускать из рук синицу в виде премьерского кресла и какой-никакой, а таки коалиции в парламенте; во-вторых, Тимошенко имеет все основания опасаться, что именно она и ее политсила станет первоочередной мишенью для организаторов одновременных выборов – Банковой и «Регионов».



Драматизм выбора, который встанет перед Юлией Тимошенко, будет усугубляться и еще одним фактором. Если она таки решится идти в президенты, с проблемами глобального характера столкнется ее политическая сила – то бишь БЮТ, который с этого момента вроде как перестанет быть БЮТом. Ведь дело в том, что та же 56 статья, но только уже Закона о выборах народных депутатов, запрещает избирательному блоку использовать для своего названия имя и фамилию лица, не являющегося кандидатом в депутаты от этого блока. Спору нет, «бютовцы» могут открыть телефонную книгу и пригласить на 449-е место избирательного списка тезку своего лидера, но, согласитесь, это уже будет далеко не то…



Одним словом, раздумья нашим политическим лидерам предстоят еще те… А пока назначение одновременных парламентских и президентских выборов остается делом далеко не решенным, «Главред» попросил пофантазировать на эту же тему известных украинских политологов.



Заметим, что почти все опрошенные политологи впервые слышали о подобной «избирательной вилке», а посему вряд ли о ней задумывались и украинские политики, которых эти политологи консультируют.



Виктор Небоженко, президент социологической службы «Украинский барометр»:



{1-} Большинство политиков упустили данный пункт закона о президентских выборах из виду. Это проблема, ведь и Партия регионов, и БЮТ имеют своих кандидатов в президенты. Этим кандидатам надо быть лидерами своих фракций в случае проигрыша на президентских выборах.



Я думаю, что досрочных одновременных выборов президента и Верховной Рады не будет, это больше похоже на пиар. Партия регионов, выставляя такое требование, желает просто подтолкнуть БЮТ к заключению парламентского договора и избирать президента в парламенте. Денег на избирательную кампанию по полмиллиарда с обеих сторон нет.



Журналисты и политологи все строят прогнозы о досрочных выборах. Но все это упирается в то, что олигархи во время кризиса не готовы финансировать выборы.



На самом деле, пункт, который запрещает баллотироваться на два фронта, будет серьезной преградой для одновременных выборов. Наличие такой нормы нам четко говорит о том, что Партия регионов на самом деле никаких досрочных одновременных выборов не желает. Ни при каких условиях Янукович не оставит свою партию и не откажется от первого места в списке на парламентских выборах. Партия регионов не умеет быть в оппозиции, а Янукович не умеет быть лидером оппозиции. Его роль – кандидат в президенты. Если он проиграет президентские выборы, то не будет и депутатом. Это ему точно не нужно. Так что вся эта затея с выборами – способ давления на БЮТ, они торопят подписание конституционного соглашения.



Президент же, в свою очередь, по-видимому, уже не идет в президенты, а посему сосредоточился на своих политических врагах, чтобы лишить их будущего. Лозунги – всех политиков «Геть» идут, как правило, от политиков с маленькими процентами – Ющенко, Яценюк, Балога и другие. Я думаю, Ющенко обязательно создаст себе блок и пойдет в парламент.



Но я думаю, что на самом деле Ющенко не просчитывал вариант запрета баллотироваться и в парламент, и на президентский пост. Он не сможет создать для Януковича ситуацию выбора, тот быстро сообразит, что ему это не подходит, и идея одновременных выборов будет окончательно похоронена.



Я не думаю, что политики в парламенте все вместе отменят норму о запрете одновременного баллотирования. Они скорее просто разведут выборы. Одновременные выборы очень опасны, это конфликт через 15 дней после инаугурации президента, страна такого не выдержит.



Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»:



{2-} Я думаю, что по мере того, как будет проясняться ситуация с режиссурой избирательной кампании и будет решен вопрос, будут ли проходить выборы в один день, или президентские и парламентские выборы состояться в один период времени. В контексте этих вопросов будет решаться и вопрос изменения избирательного законодательства. Напомню, что Президент требует обновления избирательного законодательства. Думаю, что нормы, мешающие одновременным выборам, в частности и запрет на одновременное баллотирование, будут просто изменены.



Пока Виктор Ющенко еще не отказался от идеи баллотироваться на президентских выборах, а посему он не будет мешать отмене спорной законодательной нормы. Так что будет компромисс, и общими усилиями преграды для одновременного баллотирования уберут. Тем более что БЮТ с Партией регионов смогут преодолеть любое возможное мешающее им вето.



Кость Бондаренко, директор киевского института проблем управления имени Горшенина:



{3-} Я думаю, что основные политические игроки просто не учли норму, которая запрещает одновременно баллотироваться в президенты и депутаты. Это как раз тот момент, на который мало обратили внимание наши депутаты и политики. Они, к сожалению, плохо знают законодательство. Этот момент недооценен Президентом и его оппонентами.



Может быть, что Президент откажется повторно баллотироваться на этот пост, а пойдет в парламент. Тогда ему эта норма не будет мешать.



Для Партии регионов эта норма тоже будет очень не выгодной, хотя эта политическая сила уже стала брендом, который может функционировать и без Януковича.



Большинству политиков норма о запрете одновременного баллотирования не выгодна, потому можно допустить, что они ее будут отменять. Все сейчас говорят об изменениях в избирательное законодательство. Но если Президент решит не идти на президентские выборы, то может и не подписать закон об отмене спорной нормы закона о выборах президента. Хотя конституционное большинство в парламенте сможет президентское вето и преодолеть.



Конечно, можно допустить, что Секретариат Президента где-то по-иезуитски хотел бы заманить всех политиков в некую ловушку статьи 56 закона о президентских выборах. Таким образом можно одним махом избавиться от многих оппонентов в парламентских стенах.



Вадим Карасев, директор института глобальных стратегий:



{4-} Первой реакцией политиков на норму, запрещающую одновременное баллотирование в президенты и народные депутаты, может быть разведение времени проведения таких выборов на несколько месяцев. Вторая реакция – сохранить именные блоки, но баллотироваться только в президенты, если выборы будут-таки в один день.



Но здесь кандидаты будут рисковать, Если они проиграют, то они не будут иметь депутатского мандата. Они могут стать жертвой победителей, можно ожидать и судебного преследования, а депутатский мандат дает неприкосновенность. А неизвестно, когда будут еще одни выборы и появится возможность попасть в парламент.



Поэтому выборы либо разведут во времени, либо внесут изменения в закон о выборах президента. Вряд ли политики, когда говорили об одновременных выборах президента и парламента учитывали данную норму. С другой стороны, когда говорят об одновременных выборах, то кто-то имеет в виду одновременное голосование, а кто-то одновременно досрочное голосование, но в разные дни. Первые, конечно, не обращали внимания на указанный вами законодательный нюанс.



Я думаю, когда будет точно определен формат проведения выборов президента и парламента, тогда будут вноситься соответствующие изменения. Если все же будет определено проведение выборов в один день, то нас ждут изменения в закон о выборах президента.



Конечно, можно предполагать, что Президент не будет подписывать отмену законодательного запрета на одновременное баллотирование, чтобы насолить конкурентам, если сам в президенты идти не будет. Но дело в том, что парламент может преодолеть президентское вето. Поэтому выжать из этой нормы что-то серьезное вряд ли возможно. Тимошенко и Янукович могут объединиться вокруг отмены неудобной статьи закона, ведь эти люди являются электоральными локомотивами своих политических сил. Они смогут эту норму обойти, она не фатальна. Вряд ли возможно будет поставить кандидатов перед жесткой дилеммой участия в той или другой избирательной гонке.