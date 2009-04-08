Открытые списки – быть или не быть?

8 апреля 2009, 14:47

Президент Украины Виктор Ющенко подтвердил свою готовность на следующей пленарной неделе (14-17 апреля) внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по изменению избирательной системы.

Об этом на брифинге 7 апреля сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова.
Как известно, сутью изменений являются открытые списки, о введении которых уже долгое время продолжается дискуссия как в депутатском корпусе, так и в более широком кругу общественности.

Центр политического консалтинга провел опрос политических экспертов по этому вопросу.

Игорь ЖДАНОВ, президент Аналитического центра «Открытая политика»:

{1-} «Понятно, что избирательную систему нужно менять, потому что нынешняя избирательная система приводит к тому, что партии превращаются в замкнутые клановые группировки, в которых лидеры и узкий круг определяют порядок в списке. Во-вторых, это приводит к тому, что парламент работает в политизированном режиме.
Следующее, что бы хотелось отметить, это то, что мы несколько лукавим, говоря об открытых списках. Открытые списки – это достаточно сложная избирательная система. Она предполагает преференции отдельным кандидатам, то есть сам избиратель определяет порядок расположения кандидатов в списке, а затем по сложной системе учитывается, что кто-то был пятым, а кто-то первым в списке. В другом варианте при условии открытых списков избиратель сам может вносить кандидатуру. Это достаточно сложная система и вряд ли нам удастся внедрить ее в ближайшее время.
Наверное, первым делом на пути к изменению избирательной системы необходимо внедрить систему региональных списков, когда партия выдвигает общенациональную пятерку кандидатов и по определенным многомандатным округам выдвигает региональный список, за который и голосуют граждане. Таким образом они понимают, кто от определенного региона представляет партию в Верховной Раде. В этом случае усилится связь избирателей и народных депутатов. Поэтому нужно говорить о региональных, а не об открытых списках, потому что они уже стали штампом, а никто в этом не хочет разбираться.
Если говорить непосредственно о законопроекте Президента, то я не знаком с ним и думаю, что вряд ли кто-то из экспертов и политиков кроме сотрудников Секретариата Президента их видел. Поэтому, когда будет конкретный законопроект, тогда и можно будет дать ему оценку».

Андрей ЗОЛОТАРЕВ, директор Центра «Третий сектор»:

{2-} «Изменения по совершенствованию избирательной системы уже давно назрели. Оказалось, что политические партии на самом деле являются политическими отделами организованных политических группировок, которые заседают в Верховной Раде. Именно поэтому ВР занимается чем угодно, только не качественным законотворчеством. Поэтому вопрос качественного улучшения отбора в парламент - безотлагательный. Программа-минимум – это открытые списки, но в украинских условиях это очень сложно, потому что если в ВР 450 депутатов, то можно только представить, какие будут простыни с фамилиями кандидатов в народные избранники.
На мой взгляд, необходимо возобновить мажоритарную избирательную систему, но с выдвижением кандидатов только от политических партий, и жестко зафиксировать партийное представительство в ВР. Именно так можно было бы смягчить диктат партийных бонз и сделать так, чтобы депутаты, попадая в парламент, не «включали режим Бога» и не забывали, что у них есть избиратели, а все-таки оглядывались на интересы направивших их в ВР.
Фактически на сегодняшний день президентская сторона определила свои намерения – это одновременное переизбрание ВР и Президента, но другая сторона, а я думаю, что БЮТ пойдет на компромиссный договор с ПР, будет пытаться протолкнуть избрание Президента в стенах Верховной Рады. Именно поэтому, если заниматься серьезно этим вопросом, то начинать нужно с правил игры, а ими является избирательное законодательство, уже давно не отвечающее реалиям, которыми живет страна».

Виктор НЕБОЖЕНКО, директор Социологической службы «Украинский барометр»:

{3-} «Безусловно, изменения в избирательное законодательство нужно вносить. Если, например, будет принято политическое решение о выборах в местные органы власти, тогда нужно вносить изменения в части открытых списков. А остальное, это очень проблематично. Если речь идет только о президентских выборах или досрочных парламентских, то я не думаю, что эти изменения в настоящий момент нужны. Тем более что инициатор этих изменений (Виктор Ющенко) сам вне парламентской политики, это будет вызывать у парламентариев сомнения в искренности. То есть если бы этот законопроект был от парламентских фракций, у него было бы больше шансов, чем у президентского. Это нужно было делать три года назад, а не теперь».

Олег ПРОЦЕНКО, директор политических программ Центра политического консалтинга:

{4-} «Очевидно, что сегодня и проблема т. наз. открытых партийных списков, и реформирования избирательной системы в целом – это воз, тащить который претендуют только лебедь, рак и щука. Что из этого, как правило, получается, в общих чертах известно.
Сама идея открытых списков – дело хорошее и необходимое. Она является логическим продолжением развития всей представительской демократии, которая сегодня чем дальше, тем больше сбивается на окольные пути. За пять лет мы вдохнули жизнь в политические партии, но выдохнули полным отсутствием связи между народным депутатом и избирателями. Чего греха таить, с одной стороны, сама общественность хорошо знает, что кум, брат и сват, секретарь, водитель и охранник – вот истинное воплощение нынешней украинской пропорциональной системы. С другой стороны, введение такой системы – процесс чрезвычайно сложный и многосоставной. В действительности сегодня существует больше миф об открытых списках, и использовании их как PR-инструмента, чем реальная возможность реализовать соответствующие изменения в избирательное законодательство.
Кроме того, конкретные шансы на ближайшее будущее снижаются именно потому, что будет инициировать изменения Президент. То, как парламентарии восприняли его изменения к Конституции, свидетельствует, что уважения и серьезного диалога ждать бесполезно. Поэтому воз и дальше останется на месте».

Юрий ЯКИМЕНКО, директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова:

{5-} Если в целом говорить о состоянии избирательной системы и перспективах ее реформирования, то очевидны две вещи: необходимость усилить влияние избирателей на состав избирательных списков (с этой целью вводятся так называемые открытые списки), а также усиление регионального представительства в Верховной Раде. Если этот законопроект преследует такие цели, тогда его можно оценивать положительно.
Проблемы возникают только в том, что на данный момент в парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по аналогичной тематике, которые предлагают разные варианты реформирования избирательной системы с региональными списками, с преференциями, с закреплением депутатов национального списка за регионами и тому подобное.
Вопрос заключается в том, что любые изменения к избирательному законодательству желательно вносить не накануне и не в связи с возможными выборами, поскольку такая инициатива выглядит заведомо как политически конъюнктурная и не дает возможности подготовиться к этим выборам. Для новой системы выборов и новой системы подсчета голосов нужно переучивать работников избирательных комиссий всех уровней, а они могут оказаться просто неготовыми к проведению выборов в сжатые сроки по новому законодательству.
Поэтому сами по себе инициативы, направленные на реформирование избирательной системы, позитивные, но возможность их реализации и применения в случае принятия соответствующего закона может действительно вызвать проблемы. Поэтому нужно разводить вопросы сроков выборов и реформирования избирательного законодательства».

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