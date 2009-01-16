Ферран Тарраделлас: «Газовый кризис обязательно будет иметь политические последствия»

Именно поэтому «Главред» обратился в Комиссию ЕС по вопросам энергетики. Поскольку у энергетического еврокомиссара Андриса Пибалгса сейчас по понятным причинам очень напряженный график, ответить на все наши вопросы любезно согласился его пресс-секретарь Ферран Тарраделлас Эспуни. Он оказался сдержанным, но к языку дипломатов прибегал нечасто.

Мы не судьи. Мы просто хотим возобновления поставок газа в ЕС.Сейчас очень трудно сказать, как этот кризис отразится на будущем – ведь он еще не закончился. В данный момент мы пока работаем над возобновлением поставок газа европейским потребителям.Спросите меня об этом, когда кризис закончится. У нас есть координационная группа, которая будет созвана 19 января. Мы проанализируем влияние этого кризиса и определим, какие меры можно принять, дабы проблемы в будущем не повторились. О том, какие меры будут в долгосрочной перспективе, нам неизвестно.Это было приоритетом Еврокомиссии долгое время, и, конечно, этому будет уделено много внимания в будущем.Удар по имиджу Украины как транзитера и России как страны-поставщика из-за газового кризиса – огромный.Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Конечно, политические последствия этого кризиса будут, но какие именно – не знаю.По-моему, обе стороны () заверяли, что как только европейские наблюдатели прибудут на объекты ГТС – газ пойдет в Европу. Но газ так и не пошел по трубам.Без комментариев.Я об этом ничего не знаю.