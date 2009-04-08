Молдавская революция – жалкое подобие Оранжевой

Хотя сейчас участники акций и пытаются самоорганизоваться



ПОЧЕМУ ТАК БЫСТРО?



Акции в Молдове имели абсолютно стихийный, неорганизованный характер. Видимо, выхода на улицы тысяч граждан не ожидали ни правящие коммунисты, ни оппозиционные партии. Вряд ли верила в какой-либо успех и сама молдавская молодежь, принявшая участие в кишиневских акциях.

Участники протестов сознаются, что вначале планировалась акция а-ля флэш-моб – молодые люди с помощью Интернета договорились одновременно выйти на центральную площадь Кишинева, чтобы выразить протест сфальсифицированным выборам. Можно было ли ожидать, что на эту акцию откликнется много людей? Казалось бы, вряд ли. Но молдавской молодежи это удалось.

Даже по самым скромным подсчетам, результаты которых обнародовала молдавская полиция, в акциях в Кишиневе приняло участие не меньше пяти тысяч человек. Обычно власти значительно приуменьшают количество протестующих, но и 5 тысяч – это немало, учитывая, что протесты в Молдове имели стихийный характер.

Спросите любого социолога – легко ли организовываются стихийные митинги? Вам ответят: нет. Для любой стихии необходим единый мозговой центр. В ситуации с Молдовой такого центра не было, была сеть – Интернет, мобильная связь. Молодые люди передавали друг другу сообщение: собираемся там-то и в такое-то время, протестуем против того-то. Естественно, были люди, которые первыми придумали эти сообщения, разослали, но на этом их роль закончилась. Сегодня никто не скажет, что это за люди. И тем более, абсолютно очевидно, что такие безликие вожди не могли управлять толпой, не могли стать голосом митингующих. Другое дело, что эти вожди могут со временем появиться. Либо же их место могут занять находчивые политики, которые поймут – есть хороший шанс завоевать власть.

В любом случае молдавские протесты – это новое явление в истории митингов. Именно потому, что они стали возможными благодаря современным техническим средствам.

К слову, отечественные социологи в один голос говорят, что массовые выступления украинцев, которые недовольны кризисом, маловероятны. Главная причина – нет политиков, которые способны были бы повести за собой людей. Мол,

для большинства граждан все политики – и оппозиционные, и провластные – одинаковые, неоднократно себя скомпрометировавшие. Но молдавский пример показал, что акции граждан вполне могут быть самодостаточными, обойтись без политиков. Он доказывает, что ничего невозможного не бывает. Более того, протестные акции могут быть направлены сразу против всех политиков.



РЕВОЛЮЦИЯ ЛИ ЭТО?



Многие эксперты пытались сравнить протесты в Молдове с недавними революциями на постсоветском пространстве – Оранжевой в Украине, Тюльпановой в Кыргызстане и Розовой в Грузии. Вывод в принципе одинаков – между ними и молдавскими событиями очень мало общего.

Хотя бы потому, что в трех революционных странах не народ инициировал массовые выступления, а политики. В Молдове было все наоборот. Политики – в том числе, и оппозиционные – были скорее растеряны, они просто не ожидали такого развития событий.

В Тбилиси в 2003 году, в Киеве в 2004 году, в Кыргызстане в 2005 году политические силы тоже вряд ли ожидали, что народ массово выступит в их поддержку. Но в любом случае у них был четкий план: вначале – протесты, потом – переговорный процесс с властью и, наконец, – победа своего кандидата. В Молдове ничего подобного пока что не было.

Сегодня стало известно, что участники акции протеста создают комитет для ведения переговоров с властями. В состав этого комитета входят представители мелких оппозиционных организаций, но среди инициаторов нет лидеров трех основных оппозиционных партий – альянса «Наша Молдова», Либеральной партии и Либерально-демократической партии.

Таким образом, ситуация может проясниться лишь спустя некоторые время. Пока что можно говорить лишь о том, что молодые люди, явно, уставшие от правления коммунистов, выступили против результатов выборов, которые, по их мнению, были фальсифицированы. При этом следует отметить, что международные наблюдатели не имели претензий к избирательному процессу в Молдове (в отличии опять-таки от выборов президента в Украине, Грузии, Кыргызстане).

Видно, что у молодежи, которая принимает участие в митинге, нет четкого плана. Было лишь одно требование - пересчет голосов. А если бы пересчет голос дал бы тот же результат? Несомненно, так и было бы. Знали ли эти молодые люди – сколько придется протестовать? Вряд ли.

«Революция кирпичей» (как ее уже назвали западные журналисты) – это было проявление всплеска эмоций, такие акции быстро выдыхаются. Они или дают результат сразу – к примеру, силовое смещение действующего руководства. (Так было в Румынии в 1989 году годов с Николае Чаушеску). Либо заканчиваются разгонами, арестами и ужесточением политического режима. Так, к примеру, было во время акции «Украина без Кучмы» в 2001 году. Хотя и она отличается от молдавских протестов – украинские выступления были все же организованы политиками. Но итог «Украины без Кучмы» и «Молдовы без Воронина» может быть похожим – ужесточение ситуации с политическими свободами, который спустя некоторое время может привести и к настоящей революции.

Второе дыхание молдавским акциям может принести лишь самоорганизация, постановка конкретных целей, избрание своих представителей. Похоже, именно этим сейчас занимаются протестующие.

Но не побоятся ли люди выходить на улицы после того, что уже произошло? Революция роз и апельсинов – это был своего рода праздник. Это была не война, не вооруженный переворот, это был в самом деле праздник, который привлекал народ. Это была не воинственная революция, а – революция в сознании. Люди могли отстоять свое право на голос, на свободную жизнь, а одновременно – и отдохнуть. В Молдове ситуация другая: многие могут просто испугаться, что власти пойдут на более радикальные меры в случае новых демонстраций, вплоть до жесткого разгона. А оттого, будут ли акции массовыми, и зависит их успех или провал.



ЧЬЯ РУКА?



Очевидно, что молодые люди, принимавшие участие в акциях в Кишиневе, больше поддерживали оппозицию. Об этом можно судить хотя бы из настроений в самой молдавской столице, население которой больше ориентировано на Запад, точнее говоря – на Румынию. В провинции как раз проживают сторонники коммунистов. Именно провинция и влияла на исход выборов. Коммунисты, по сути, пришли третий раз к победе, после того, как они получили парламентское большинство впервые в 2001 году (а позже – в 2005 году).

Но молдавская столица жила своей жизнью. В Молдове выросло новое поколение граждан, которые хотели бы видеть свою страну другой, без правления коммунистов, без влияния на процессы в стране России. Правящие коммунисты, видимо, не заметили, как в столице накопилась критическая масса людей, готовых выступить против них.

Хотя впервые Компартии Молдовы можно было бить тревогу уже в 2007 году, когда мэром Кишинева становится молодой, прозападный политик Дорин Киртоакэ. В местном совете столице коммунисты были в меньшинстве.

Сегодня Владимир Воронин уже расставил все точки над «і», напрямую обвинив в причастности к событиям в Кишиневе Румынию. Накануне молдаване отозвали своего посла из Бухареста, сегодня же был объявлен персоной нон грата румынский посол. Воронин также объявил о введении визового режима для граждан Румынии.

Причастна ли Румыния на самом деле к последним событиям? Наверное, да. Но здесь речь скорее идет о длительном процессе, о планомерном проведении Румынией своих интересов в Молдове. К примеру, так было с выдачей румынских паспортов молдаванам, из-за чего Кишинев и Бухарест уже конфликтовали. Митингующая молодежь также настроена преимущественно прорумынски.

Но значит ли это, что Румыния организовала некую спецоперацию? В этом предстоит разобраться самим молдаванам. Но, по крайней мере, сейчас эта спецоперация выглядит довольно странной и непродуманной. То ли в Румынии плохие специалисты по организации революций работают, то ли никакой спецоперации не было.

Ведь даже если предположить, что в Молдове состоятся новые парламентские выборы. Совсем не факт, что оппозиция получит на них большинство голосов. Кроме того, есть большая вероятность, что популярность уверенного и уравновешенного Владимира Воронина еще больше возрастет на фоне агрессивной оппозиции – захотят ли люди голосовать за погромщиков?





Александр ЛУТАНАСИ: «В Молдове произошла самая большая провокация»

Юрий Онышкив, «Главред»



«Главред» задал несколько вопросов Александру Лутанаси, первому заместителю председателя Либерально-демократической партии Молдовы



Завершилась ли первая протестная фаза и во что она переросла?

Дело в том, что происходящее сейчас в Кишиневе трудно квалифицировать строго как протест. Потому что по имеющимся на сей момент данным, эти действия (поджоги, штурмы. – Ред.) были организованы нынешней властью с помощью спецслужб. Мы считаем, что вся ответственность за вчерашние беспорядки, включая поджог парламента и резиденции Президента, лежит на действующей власти. Мы требуем создания комиссии по расследованию этих действия и обнаружению всех зачинщиков.



То есть вы считаете, что без провокаторов не обошлось?



Мы считаем, что эта акция – как она возникла и что во время нее происходило – порождает множество вопросов. Неизвестно, кто сумел мобилизовать такое количество студентов? Каким образом все студенты, которых насчитывалось приблизительно 60 тыс., оказались на площади? Считаю, парламент подожгли не студенты, а криминальные элементы, которыми очень четко руководили. Это были люди, очень напоминающие зеков и людей из криминальных структур. Есть большой вопрос, почему полиция не обеспечила целостность этих зданий. Почему так мало было полиции, и вообще почему все так происходило? Создается впечатление, что это такой же сценарий, как и поджог Райхстага. Это четкая провокация Компартии вместе со спецслужбами с целью перенести или подменить предмет разговора. У всех политических партий (оппозиционных. – Ред.) было одно четкое требование – есть большие сомнения в результатах выборов, и для того чтобы выяснить, что происходило, мы требуем доступа к избирательным спискам. Только тогда мы сможем установить законность или незаконность этих выборов. Наша политическая партия ни в коем случае не принимала участия в этой политической акции. Председатель нашей партии пытался образумить разбушевавшуюся толпу, чтобы перевести людей от здания парламента и резиденции Президента в центр города, чтобы люди мирно митинговали, а не все громили. К сожалению, государственные СМИ сейчас занимаются манипуляциями и обвиняют во всем политические партии.

Нет никаких причин подозревать оппозиционные партии в этом. Вчера людей вывели на площадь с помощью спецслужб и все разгромили, а сегодня там практически никого нет. С одной стороны, если бы это была спонтанная акция молодежи, то никогда никто не стал бы устраивать погромы, а с другой – если вчера на улицы вышло столько людей, то почему сегодня фактически никого нет, всего лишь какой-то малочисленный митинг. Это подтверждает то, что людей сознательно вывели, чтобы совершить акты вандализма. А уже сегодня, когда цель была достигнута, людей отозвали назад. В Молдове совершилась самая большая провокация, когда-либо происходившая в нашей стране.



Как, по вашему мнению, эти акции отразятся на внутриполитической ситуации в стране?



Конечно, будут серьезные последствия. Думаю, что для построения планов на будущее и оценки влияния этих событий на внутреннюю политику нужно как можно скорее найти виновных в недавних беспорядках и объективно проинформировать общество о том, что там происходило. Я только что смотрел государственное телевидение и там четко прослеживается подмена предмета разговора, а все события рассматриваются как акции, организованные оппозицией.

Мы будем продолжать добиваться доступа к избирательным спискам, потому что есть основания полагать, что Министерство информационных технологий, которое занимается переписью населения, напечатало около семи тысяч дубликатов удостоверений личности, использованных для голосования людьми одновременно на нескольких избирательных участках. Много было дополнительных, появившихся ниоткуда списков. Было много нарушений во время голосования в наших дипмиссиях за границей. Приведу вам только один пример. По данным ЦИК, 80% наших граждан, проживающих в Румынии, проголосовали за коммунистов, а в Италии аж 90%. Это совершенно невозможно, ведь наши граждане, проживающие за рубежом, потратили время и деньги, чтобы проголосовать только с единственной целью, – выразить вотум недоверия коммунистам.



А есть ли какие-то прямые доказательства того, что данные были подтасованы, в частности, на заграничных участках?



Именно для этого нам нужны избирательные списки.



Видите ли вы какое-то сходство или различие недавних событий в Молдове с цветными революциями на постсоветском пространстве?



Наши события не имеют ничего общего с Оранжевой и какой-то другой мирной революцией, потому что ситуация была другая. Вчерашние события – это чистой воды провокация. Просто коммунисты очень хорошо просчитали для себя, что по результатам выборов будут вопросы. Поэтому они решили опередить недовольных этими результатами и прибегнуть к подобной провокации. Если мы говорим о протестных акциях, то мы никоим образом не имеем в виду под этим вандализм. Вчерашние и позавчерашние события очень напоминают ситуацию 2002 года, когда после прихода к власти коммунистов, чтобы оправдать собственное неумение выполнять данные обещания, власть с помощью карманной оппозиции организовала такие же акции протеста. Правда, тогда не было актов вандализма.