Тарас Процюк: шестая годовщина смерти

Представители правительства США заявили, что американский танкист действовал правильно и отказались проводить расследование убийства журналиста, а также выплатить семье Тараса компенсацию. Украинская власть старается не вспоминать о смерти украинского журналиста, опасаясь, что это может испортить отношения между Киевом и Вашингтоном. Зато об этом помнят друзья Тараса Процюка, которые пришли сегодня к зданию посольства США в Украине, чтобы напомнить правительствам США и Украины о трагических событиях шестилетней давности. 8 апреля 2003 года в Багдаде американский танк выстрелил по гостинице Palestine, в которой находились иностранные журналисты, освещавшие войну в Ираке. Снаряд попал точно в номер 1503 – именно там жил и работал оператор Reuters украинец Тарас Процюк. Тарас был тяжело ранен и умер при транспортировке в больницу.