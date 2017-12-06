Саакашвили обратился к Порошенко: не заставляйте людей отбиваться

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко прекратить атаки на его сторонников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?" — говорится в его сообщении.

Напомним, 6 декабря, рано утром полиция устроила столкновения с протестующими сторонниками Михаила Саакашвили в палатках под Верховной Радой и захватила часть лагеря. Пострадали 20 человек.