Против Саакашвили готовят дело за покушение на Марину Порошенко - СМИ

Против бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили готовится к возбуждению новое уголовное дело

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Такую информацию сегодня, в среду, 7 ноября, опубликовал портал "Вести" со ссылкой на собственный осведомленный источник.

"Производство могут открыть за попытку покушения на Марину Порошенко", – сказал собеседник, не уточнив другие детали дела.

В Генпрокуратуре Украины не подтвердили факт возбуждения такого дела. А источник, близкий к руководству украинского надзорного ведомства, назвал данную информацию "неправдой и какими-то выдумками".

Напомним, ранее глава ГПУ Луценко обвинил Саакашвили в захвате комитета Верховной Рады.