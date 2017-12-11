Разрыв дипломатических отношений с РФ ни на что не повлияет - Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в ходе чата на "Главреде" ответил на вопрос, необходимо ли Украине разрывать дипломатические отношения с Россией.

По его словам, такой шаг станет исключительно политическим актом.

"Это не приведет к дискомфорту наших граждан в России, потому что их проблемами занимаются не послы, а консулы. Стоит ли делать этот шаг прямо сейчас? Это компетенция исключительно президента, МИД и тех специалистов, которые там работают и им виднее", - сказал Тука.

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