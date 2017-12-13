В Генпрокуратуре назвали экспертизу разговоров Курченко с Саакашвили игрой в "Угадай мелодию"

В Генпрокуратуре Украины сравнивают анализы записей разговоров экс-прездента Грузии и бывшего губернатора Одесчины Михеила Саакашвили с беглым украинским коммерсантом Сергеем Курченко с популярным музыкальным телешоу 90-х "Угадай мелодию".

С таким заявлением на брифинге 13 декабря, в среду, выступил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, сообщает "Украинская правда".

"Можно сравнить проведение этой экспертизы с задачей угадать мелодию с двух нот. То есть сделать вывод из двух нот, какая это мелодия, невозможно. Например, ноты "Фа" и "Соль" - они используются в различных музыкальных произведениях, но сделать полный вывод, к которому произведению они принадлежат - невозможно", - сказал он.

С учетом этого, Лысенко попросил представителей СМИ не называть выводы предварительной экспертизы главными.

"Надо понимать, что у нас есть специализированные структуры, которые могут провести соответствующие исследования", - добавил он.

Лысенко также отметил, что в Генпрокуратуре готовы привлечь к экспертизе этих записей международных экспертов − американское ФБР и британский "Скотланд Ярд". Однако окончательное решение о таком привлечение может принимать исключительно суд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соратник Саакашвили пожелал зарубежной экспертизы "пленок" Курченко.