Василий Горбаль: Досрочные выборы нужно проводить, если будет 100% уверенности в кардинальной смене ситуации

И, нужно сказать, подобные слухи имели право на жизнь: и в самой Партии регионов происходят определенные процессы и внутренняя борьба, и борьба за влияние на Киев внутри самой партии не утихает, и банк, к которому имеет прямое отношение Василий Михайлович, переживает не лучшие времена – собственно, как и все украинские банки...



Сам Горбаль утверждает, что слухи о неурядицах – и его собственные, и банка, и партии - мягко говоря, преувеличены. Прагматик и рационалист, как и положено банкиру, считает, что из любой ситуации следует искать как можно более бескровный выход – договариваться, искать компромиссы и т.п. А радикальные методы – как то досрочные выборы, следует применять только в том случае, если все остальные попытки себя исчерпали...



Василий Михайлович, вы в реанимации? Потому что тут некоторые СМИ написали, что у вас черепно-мозговая травма, поэтому вас нигде не видно – ни в парламенте, ни на митингах Партии регионов...



Да в какой реанимации! Заметьте, кто первым поднял переполох – сайт Mignews (сайт входит в медиа-холдинг Вадима Рабиновича Media International Group. – Ред.). У нас давние «теплые» отношения... Я им даже предложил ввести рубрику «Состояние здоровья Горбаля» и информировать, какая у меня температура и какое давление...



Но с другой стороны, вас таки не было на акциях протеста, которые проводились на прошлой неделе, и не прозвучало никаких комментариев по поводу публикаций о вашем якобы тяжком состоянии...



Ну, не было – это ж такое дело... Тривиальная температура, вот и все. Что же касается массовых партийных акций, то поверьте, для меня в первую очередь важно их организовать, а не присутствовать на них. Думаю, что, несмотря на все циничные попытки политических оппонентов умалить их значение, эти политические мероприятия своей цели достигли. Очевидно, что любые массовые акции должны приводить к какому-то результату. Если его нет, с каждым разом людей будет все меньше: яркий пример тому – массовые акции протеста против Черновецкого под Киевсоветом, куда приходят люди под разными флагами...



Мы должны показать людям, которые приходят нас поддержать, – и киевлянам, и приезжающим в Киев, – результат, пусть и достигнутый путем компромисса...



А каким может быть этот компромиссный результат в данном случае?



Например, появление антикризисной программы как таковой, отставка правительства – то, что указывалось в резолюции митинга 3 апреля... Хоть что-то еще должно быть достигнуто: например, мы достигли проведения выборов президента в октябре, то есть на три месяца раньше, чем планировалось...



А когда эти акции на следующей неделе, с 14 апреля, возобновятся, как обещают «регионалы», вы уже будете в строю?



Ну, я не могу угадать, что будет 14 апреля – все будет зависеть от концептуального развития ситуации... Вы же видите, что все меняется очень быстро - посмотрим... Что будет конкретно, сказать сложно – я вижу только вектор, по которому мы идем. На сегодняшний день однозначно для всех только назначение даты досрочных президентских выборов, за что проголосовал 401 народный депутат. Учитывая такое голосование, думаю, этот вопрос оспариваться не будет.



Неизменным ли останется избранный Партией регионов вектор на досрочные парламентские выборы? Ведь многие – и политики, и те же «регионалы» - считают, что проводить их до президентских выборов нелогично. Зачем это Партии регионов, если серьезно? В каком случае эта идея может быть пересмотрена?



Откровенно говоря, я к идее и возможности проведения досрочных парламентских выборов отношусь сугубо рационально. Их нужно проводить, если будет стопроцентная уверенность в том, что политическая ситуация кардинально изменится. Но сейчас, чтобы улучшить положение в стране, нужно договариваться, искать компромиссы не с точки зрения того, кто будет при власти, а с позиции, кто способен скорее вывести страну из системного кризиса.



Нет желания идти на выборы у БЮТ – потому что зачем им это делать, так же? Во-первых, это риск провести намного меньше людей в новый парламент, во-вторых - это отвлечение на еще одну избирательную кампанию, которой нужно заниматься: формат ее ведения так или иначе наложил бы определенные обязательства на работу Кабмина и т.п. У них так же много веры в победу своего лидера в президентской кампании, как и у всех остальных кандидатов: все, кто говорят о своем участии, верят в свою победу, потому что иначе зачем идти на выборы? Даже Черновецкий говорит, что он победит!..



Возможно ли, в таком случае, переформатирование коалиции и создание союза Партии регионов с БЮТ, о чем косвенно заявляют «регионалы»? Или все-таки нынешнее положение вещей сохранится до самых президентских выборов?



Создание такого союза возможно с точки зрения изменений к Конституции. Но в каком направлении их проводить, какими они должны быть – этой дискуссии пока нет, хотя Президент и начал «конституционный» тур по стране.



Если же говорить о парламентских выборах и изменении закона о выборах, то что такое открытые списки, на самом деле никто не знает, а людям все это абсолютно безразлично. Спросите на улице у кого угодно, по каким спискам люди хотят избирать депутатов, и действительно получите ответ, что по открытым. Но почему? Только потому, что об этом все говорят, что это модно, это красиво звучит. Но что это такое на самом деле, немногие понимают – в мире существует множество избирательных систем с такими списками, но какая из них пригодна для Украины, неизвестно...



Насколько я понимаю, вы довольно скептически относитесь и к внесению изменений в избирательное законодательство, которых требует Президент...



Знаете, я всегда скептически относился к изменениям в избирательные законы в то время, когда уже началась избирательная кампания. Потому что она уже фактически началась, о ней все говорят – я имею в виду президентскую кампанию. В такие периоды речь идет о зарабатывании политических баллов, а не о работе над избирательным или любым другим законодательством. И все это, конечно, не улучшает работу законодательного органа власти. Я об этом сужу с этой точки зрения – возможно, это цинично и прагматично, но у меня уже достаточно большой стаж в парламенте, поэтому я могу утверждать, что именно так все и происходит...



Вот возьмем те же досрочные киевские выборы – выборы столичного мэра: кто мешал вовремя принять нормальное законодательство, сделать все как положено, продумать и потом уже идти на эти выборы? Все ведь играют в какие-то короткие тактические игры, в которых стратегия, к сожалению, далеко не всегда присутствует...



Как, по вашему мнению, Виктор Ющенко может добиться досрочных парламентских выборов, в которых, вполне возможно, будет участвовать?



Есть определенная юридическая казуистика, я в этом до конца не разбирался. С точки зрения права в этих выборах многие вещи будут сомнительными. В Конституции отмечается, что за полгода до выборов нельзя распускать парламент, соответственно, последняя дата роспуска – 25 апреля.



В связи с этим до 25 апреля что-то будет, или же ничего не будет. Должны учесть, что 19 апреля - Пасха, нужно и на это делать поправку: перед Пасхой - Страстная неделя, когда подписывать подобные указы как-то не с руки. Хотя, конечно, в последние годы у нас и в религиозные праздники многое происходило... Поэтому прогнозировать что-то сложно - наша политика не коррелируется ни с правом, ни с традициями.



Насколько реально внесение изменений в Конституцию до президентских выборов? В частности, в варианте Партии регионов и БЮТ...



Я слышал, что многое наработано во время прошлых активных переговоров с БЮТ осенью прошлого года, когда возникало больше всего слухов, кто сорвал или не сорвал договоренности. Говорили, что переговорная группа юристов БЮТ и Партии регионов тогда разработала многие программные принципы и Конституции, и смежных законов. То, что я слышал с точки зрения поддержки бизнеса, предпринимательства, судопроизводства и других вопросов, мне очень импонировало. В тех наработках были прописаны проблемные вещи, которые не решались за все годы Независимости! Но весь этот интеллектуальный труд где-то растворился...



Очень хорошо, если бы все это было реанимировало и появилось в парламенте. Все те наработки и были антикризисными в действительности... Ведь кризис у нас преимущественно из-за того, что многие вопросы годами не решалось...



А что в отношении урегулирования баланса ветвей власти, отношений президента и правительства в этих конституционных наработках?



Я не интересовался этим. Мне рассказывали только о документах, которые должны были сопровождать конституционные изменения, и мне они очень импонировали...



Если сейчас спросить простого украинца, что ему лучше, изменение избирательного законодательства или наш лозунг «улучшим жизнь уже завтра», то все выберут последнее. Стабильность и прогнозируемость ситуации на будущее сегодня намного актуальнее любых политических игрищ.



Например, кризис в той же банковской сфере связан прежде всего с отсутствием видения будущего. Если бы вкладчики украинских банков понимали, что будет происходить в государстве через несколько месяцев, то не было бы никакой паники и все процессы шли бы совсем по-другому. Такие панические процессы присущи, фактически, только Украине...





Раз вы вспомнили о киевских выборах, не могу не спросить о вашем отношении к выборам мэра в два тура: говорят, уже наработан общий проект, отправлен на рассмотрение комитета по вопросам государственного строительства, и его вот-вот могут внести в парламент... Вы поддерживаете идею двухтуровости?



Эта игра в два тура – тоже в известной степени тактическая суета, свидетельствующая прежде всего о том, что мы усиливаем и переоцениваем личность Леонида Михайловича. Мы как будто говорим – его никто не может победить по действующему закону, поэтому нужны только два тура! Это такая же краткосрочная игра, как обращение парламентской следственной комиссии относительно психиатрической экспертизы Черновецкого: он в ответ побегал по стадиону, поплавал в бассейне, переступил через это и пошел себе дальше.



Вся проблема в том, что все остальные кандидаты в мэры не могут между собой договориться, потому и идет речь о двух турах. Очевидно, что нужно вводить практику четких договоренностей и коалиции хотя бы на местном уровне. А когда друг другу не доверяют, тогда и возникают такие идеи, как два тура. Раньше был прецедент принять закон о выборах в два тура для всех мэров и, как вы знаете, наша фракция отнеслась к этому негативно. Теперь идет речь об этой процедуре только для Киева, но сложно объяснить, почему к столице должно быть такое особое отношение...



Возможно, нужно провести парламентские слушания на эту тему, или же расширить ее, подняв проблемы управления и управления столицей – но будут ли они объективными и лишенными популизма? Помните, сколько интересных идей было во время последних столичных выборов – например, о перенесении офисно-делового центра за город? Да, из всего этого можно отобрать немало конструктивных с точки зрения эффективности для развития столицы. Но нужно прекратить заниматься популизмом, и попытаться разобраться в той или иной проблеме объективно...



Насколько вероятны досрочные выборы столичного головы и Киевсовета? Потому что уже на следующей сессионной неделе должны быть обнародованы выводы временной следственной комиссии о деятельности киевской власти, которые могут привести к выражению ей недоверия и повторению ситуации 2008 года...



Думаю, сейчас их никто не будет проводить, потому что это отвлечет силы, ресурсы и внимание от уже идущей кампании. После президентских выборов это вполне возможно – все будет зависеть от того, насколько конструктивными будут отношения между новоизбранным президентом и столичным мэром, между мэром и новым правительством, которое парламент может переформатировать... После этих выборов все может случиться...



Кстати, фракция Партии регионов в Киевсовете стала вести себя достаточно независимо и ее уже нельзя считать постоянной частью промэрского большинства. И, хочешь не хочешь, это связано с довольно частым в последнее время появлением в Киевсовете Инны Богословской, превращающимся там в шоу. Вы уже не курируете киевских «регионалов»?



Ну, послушайте, наверное, сложно представить меня пламенным трибуном – я совсем другой тип личности, я прагматик. Инна Германовна – эмоциональный политик, который хочет публичности: конечно, какие-то острые вещи, которые она говорит, больше нравятся СМИ. Но я как был, так и остаюсь председателем Киевской организации ПР.



Что касается какой-то оппозиционности ПР в Киевсовете... Знаете, я против остроты, обид, безосновательных обвинений и эскалации ситуации в зале – я стараюсь продуцировать конструктив. Было время, когда мы могли отменить решения Киевсовета, которые действительно были конфликтными, но этого не случилось: эмоции были разогреты, депутаты не смогли предложить каких-то решений... И что было говорить людям, которые пришли под Киевсовет? Результата же не было и нет!



Еще один вопрос: с офисами Партии регионов в Киеве творятся странные вещи. Какие-то пожары были, исчез киевский офис партии на улице Кудрявской. Создается впечатление, что не все в порядке в вашем доме...



Нет, ничего страшного не происходит. Договор аренды офиса на Кудрявской с проектным институтом был заключен очень давно. Мы там находились согласно договору аренды, который каждый раз продлевался по взаимной договоренности. Потом институт был приватизирован людьми, приближенными к депутату от БЮТ. Руководство института нам сказало, что будут делать ремонт. Мы тянули сколько могли, но с 1 сентября прошлого года должны были оттуда выехать. Нас еще в мае просили выехать оттуда, но, учитывая мэрские выборы, дали отсрочку.



Теперь главный офис киевской организации расположен на улице Василенко, 5 - это в Соломенском районе. Возможно, это не очень удобно, но мы это компенсируем за счет разветвленности по районам.



Когда можно ожидать съезда партии?



Это зависит от сроков начала президентской кампании, озвученных ЦИК. Возможно, повлияют и другие обстоятельства, которые будут этому предшествовать. Под другими обстоятельствами имеются в виду какие-то парламентские события или еще некоторые вещи. Проведение съезда не сложный вопрос с точки зрения его организации.



Что вы имеете в виду под решениями в парламенте?



Возможно, потребуется принять в парламенте решения, которые нужно утверждать только на съезде партии.



И последний к вам вопрос – как вы себя чувствуете?



Как абсолютно нормальный и здоровый человек! Но для того, чтобы кому-то что-то доказать, хвастаться своим здоровьем перед телекамерами не собираюсь.