В Киеве сторонники Саакашвили вышли на новый марш за импичмент Порошенко

Акция проходит впервые после освобождения Саакашвили.
Акция проходит впервые после его освобождения.
"Завтра у нас будет марш наступления на власть воров, беспредельщиков и уголовников", — так анонсировал марш на своей странице в Facebook Саакашвили.
В то же время, по информации организаторов, на Майдане Независимости планируют провести Вече.
Лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили сразу замечено не было. Однако около 12:30 Саакашвили принял участие в акции.
C улицы Грушевского колонна, в которой было более 200 участников, спустилась на Майдан Незалежности. В центре Киева усилена охрана, много полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили написал письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением прекратить противостояние.