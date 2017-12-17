В Киеве сторонники Саакашвили вышли на новый марш за импичмент Порошенко

В воскресенье, 17 декабря, в Киеве начался второй "Марш за импичмент", организованный лидером РНС Михеилом Саакашвили.

Акция проходит впервые после его освобождения.

"Завтра у нас будет марш наступления на власть воров, беспредельщиков и уголовников", — так анонсировал марш на своей странице в Facebook Саакашвили.

В то же время, по информации организаторов, на Майдане Независимости планируют провести Вече.

Лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили сразу замечено не было. Однако около 12:30 Саакашвили принял участие в акции.

C улицы Грушевского колонна, в которой было более 200 участников, спустилась на Майдан Незалежности. В центре Киева усилена охрана, много полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили написал письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением прекратить противостояние.