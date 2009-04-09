Открой личико, Гюльчатай!

9 апреля 2009, 14:10

Политическое пробуждение Президента Ющенко многими политиками и экспертами оценивается как запоздалое.

Может, и в самом деле это просто весна… В любом случае, помимо раздражителя политической среды, глава государства в не меньшей степени послужил причиной более глубокой, и надеемся не бесполезной, интеллектуальной дискуссии. Внесение на рассмотрение парламента изменений в Конституцию, а также готовность (по сообщениям пресс-службы Президента Украины) инициировать изменения к избирательному законодательству, спровоцировали целый ряд публикаций на соответствующие темы, а значит, в очередной раз обострили саму проблематику. Именно о последних инициативах Президента по открытым партийным спискам пойдет дальше речь в нашей статье.
В этом году исполняется 110 лет пропорциональной избирательной системе: в 1899 году в Бельгии произошло изменение порядка распределения парламентских мандатов за партиями; вместо мажоритарной системы вводилась система пропорционального представительства. Следовательно, именно Бельгия стала первой страной, которая приняла пропорциональную избирательную систему в более-менее современном виде.
В Украине на исходе второй десяток, с тех пор как развивается система многопартийности как таковая, и только пятилетку существует пропорциональное избирательное законодательство. Результаты есть, но не настолько потрясающие, чтобы их можно было консервировать, и прежде всего на законодательном уровне. Мы лишь на правильном пути, и только. Возможно, наши неудачи кроются в гуманитарной по своей сути ауре нации. Зато пропорциональную избирательную систему (а еще больше - ее практическую реализацию) всегда считали творением математиков, имена которых и носят многие варианты этой системы.
За пять лет мы вдохнули жизнь в политические партии, но выдохнули полным отсутствием связи между народным депутатом и избирателями. Чего греха таить, сама общественность хорошо знает, что кум, брат и сват, секретарь, водитель и охранник – вот истинное воплощение нынешней украинской пропорциональной системы. Более академическое обоснование нам предложил в свое время мониторинговый комитет ПАСЕ, назвавший существующую избирательную систему с закрытыми партийными списками ганжем от природы. Она лишает избирателей какой бы то ни было возможности влияния на списки; способствует не столько развитию политических партий, сколько становлению содружеств с общим коммерческим интересом; в конце концов, душит внутрипартийную демократию и приводит к образованию слабых партий-корпораций. Действительно, довольно точный мониторинг и глубокий анализ западных коллег.
Итак, идея открытых списков – воз, который стоит сдвинуть с места, но сейчас за это в Украине могут взяться только лебедь, рак и щука. Дело в том, что саму идею давно превратили исключительно в пиар-инструмент. Это, в свою очередь, послужило причиной возникновения больше мифа об открытых списках, чем реальных возможностей ее воплощения.
В Украине политические силы держатся на плаву как политические бренды, более глубокой «начинки» которых, особенно на момент избрания, избиратели точно не знают. Одни политсилы – это бренды чисто идеологические, как то коммунисты или правые национал-демократы, другие – бренды личностные, такие как Литвин и Тимошенко, Ющенко и Янукович. Только позднее, благодаря СМИ и многосторонним обвинениям и разоблачениям, общественность постигает суть и смысл партийных списков. То есть сам выбор скорее напоминает известную сцену из кинофильма: «Открой личико, Гюльчатай». А то женишься, а там крокодил какой-то, и мучайся тогда… до следующих выборов.
Таким образом, введение открытых партийных списков, особенно в ситуации извечного украинского избирательного надрыва, последнего решающего боя, может стать непростым испытанием для самих политических партий.
Очевидно, не стоит резко менять направление решения проблемы, то есть возвращаться к «мажоритарке». И без того во многих сферах общественно-политической и социально-экономической жизни мы балансируем на грани вывода о напрасно потерянном времени.
История становления политических партий, и не только в Украине, это сложный процесс выживания и адаптации, повседневного доказывания партийными структурами своих роли и значения. Для примера, Джордж Вашингтон, уходя с поста президента Соединенных Штатов, предупреждал об опасных последствиях «партийного духа», характеризовал партии как «готовое оружие» для подрыва власти народа, но сегодня США – одна из немногих стран, где утвердился авторитет политических партий и существуют крепкие партийные традиции.
У нас нет в запасе 200 лет американской истории, но есть четко выделенная проблема, от решения которой зависит будущая партийная Украина. Мы можем и дальше злоупотреблять идеей открытых списков как электорально привлекательным и оправданным инструментом борьбы с политическими оппонентами, а можем осознать всю сложность, важность и необходимость ее воплощения. Это, в свою очередь, должно побуждать не только к выдавливанию политической воли в отношении прозрачности партийных рядов. Мы должны тщательно спроектировать и реализовать целый ряд других, не менее важных, законодательных и технических аспектов. Более того, успех в значительной мере зависит и от интенсивного содействия развитию политической культуры самого избирателя.
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