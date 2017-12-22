Конец дружбе. Журналист объяснил, почему у Украины больше ничего не будет с Россией

Украина пошла своей дорогой, ничего не будет больше с РФ, поскольку "Крымнаш" закричал весь российский народ, кроме некоторых "вшивых интеллигентов", дружбе конце.

В России имперское сознание граждан вдруг вспыхнуло с новой силой, наша страна будет дрейфовать в сторону Запада, рассказал российский журналист Матвей Ганапольский, получивший украинское гражданство, в эфире телеканала "112 Украина".

"Не в пропаганде дело, а дело в том, что россияне массово…, сделали вот-так вот (закрыл глаза рукой) — мы ничего не брали, "Крымнаш". Вот позиция россиян… А дальше будет, как между Арменией и Азербайджаном", — отметил собеседник.

По его словам, будут две враждующие страны на 50-100 лет вперед, поскольку каждая говорит, что Нагорный Карабах — это ее территория.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что отношения нашей страны с РФ, в первую очередь, должны быть прагматичными.