Перша сотня. Березневий рейтинг найвпливовіших людей України

Гран-прі місяця отримує лідер партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок: 81-ше місце в січні, 70-те – в лютому і… 15-те в березні!Це відгомін гучних тернопільських виборів. Перемога за відсутності спротиву електоральних конкурентів – БЮТу, НРУ, дуже популярного в області Арсенія Яценюка – яскраве свідчення, що в політиці не можна ухилятися від боротьби, підміняючи її юридичною казуїстикою. Виборець цього не пробачає. Амбіції заграли, і тепер лідер націоналістів впевнений, що не за горами проходження окремою націоналістичною фракцією до Верховної Ради і, ніби не жартуючи, переконує про свої високі шанси в найближчій президентській кампанії.Поживемо – побачимо, що вже за місяць сонце «Свободи» почне сходити. Марудна робота в обласній раді депресивного регіону, звідки виїхав кожен третій дорослий, навряд чи принесе очікувані дивіденди молодим пасіонаріям, які вголос говорять про наступ ери націократії.На другому місці за крутизною рейтингового злету – заступник глави президентського Секретаріату Марина Ставнійчук, яка не тільки відповідає за розробку Конституції, представленої Віктором Ющенком у березні, але й веде публічну полеміку з опонентами глави держави в ток-шоу.Не такий ефектний, але ще більш крутий віраж, волею 65 експертів, здійснив нарешті голова, без «в.о.», Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Потрапляння в десятку. Перемога в рингу додала тридцять пунктів депутату Київради Віталієві Кличку. Продовжує нарощувати свій авторитет і політичну вагу віце-прем’єр Григорій Немиря.Дивімося, хто прийшов! У березневій «Першій сотні» дев’ятеро новачків. Найвище – заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін (69), голова Вищого Адміністративного Суду Олександр Пасенюк (70) і поки що посол України в Сполучених Штатах і кандидат у міністри закордонних справ Олег Шамшур, який посів відразу 73-ту позицію, випередивши на одинадцять пунктів свого начальника – виконувача обов’язки міністра Володимира Хандогія. Повернувся до сотні лідер ледь живого Руху Борис Тарасюк (97). Уперше до списку увійшов віце-мер Києва Євген Червоненко (89) та невідомий широкому загалу голова Державної митної служби Анатолій Макаренко (88), прізвище якого не раз лунало у пресі у прив’язці до топової скандальної теми – розмитнення фірташевих мільярдів кубів газу на користь НАК «Нафтогаз».Поповнили сотню й кримчани Мустафа Джемілєв (92) і Анатолій Гриценко (100). Останній, до слова, витіснив зі списку голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення Віталія Шевченка. Також залишили «вищу лігу» міністри Олексій Кучеренко, Юрій Павленко та Петро Крупко, депутати Іван Плющ, Леонід Грач і Сергій Гриневецький, заступник глави «Нафтогазу» Володимир Тріколіч. Особливо стрімким стало політичне «схуднення» екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника. Ще місяць тому він посідав 19-ту сходинку у переліку найвпливовіших, а тепер, втративши крісло, опинився тільки 105-м…Подібне могло очікувати й екс-головного дипломата Володимира Огризка. Але Президент підставив щирому євроатлантисту плече і працевлаштував до РНБО – яке останнім часом знову дедалі більше нагадує не аналітичний штаб держави, а притулок для тимчасового перебування держслужбовців І та ІІ категорій. Хай там як, але це призначення пом’якшило силу падіння особистого рейтингу Огризка – з 17-го місця рівно на півсотні сходинок униз.Прописку на тридцять місць нижче отримав аксакал комуністичного руху Адам Мартинюк. Суттєво втратив і Леонід Кравчук, який у березні не був таким активним щодо критики Президента, як позаминулого місяця, та Петро Порошенко, який нарешті перестав сприйматися експертним співтовариством як перша особа НБУ – цю роль, а з нею і десяту позицію, повернув собі Володимир Стельмах.Криза бере своє. Продовжують тихо «сповзати» власники найбільших фінансово-промислових груп. Віктор Пінчук втратив місце в топовій десятці, Дмитро Фірташ – не тільки 11 мільярдів кубів газу, але й 9 пунктів у нашій «Першій сотні», Василь Хмельницький ледве зачепився за 99-те місце. В мінусі й БЮТівські олігархи Жеваго, Фельдман, Васадзе. Найкраще почувається керівник групи радників прем’єра Віталій Гайдук, призначення якого на віце-прем’єрську посаду анонсується, але ніяк не відбудеться. Трохи підтягнувся за колишнім бізнес-партнером Сергій Тарута. Здобутки Ріната Ахметова – невеликі, лише +1.