Перша сотня. Березневий рейтинг найвпливовіших людей України

9 апреля 2009, 14:15

Тижневик «Главред» і фонд «Демократичні ініціативи» представляє «Першу сотню» - щомісячний рейтинг найвпливовіших людей України.

Битва при Тернопілах
Гран-прі місяця отримує лідер партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок: 81-ше місце в січні, 70-те – в лютому і… 15-те в березні!
Це відгомін гучних тернопільських виборів. Перемога за відсутності спротиву електоральних конкурентів – БЮТу, НРУ, дуже популярного в області Арсенія Яценюка – яскраве свідчення, що в політиці не можна ухилятися від боротьби, підміняючи її юридичною казуїстикою. Виборець цього не пробачає. Амбіції заграли, і тепер лідер націоналістів впевнений, що не за горами проходження окремою націоналістичною фракцією до Верховної Ради і, ніби не жартуючи, переконує про свої високі шанси в найближчій президентській кампанії.
Поживемо – побачимо, що вже за місяць сонце «Свободи» почне сходити. Марудна робота в обласній раді депресивного регіону, звідки виїхав кожен третій дорослий, навряд чи принесе очікувані дивіденди молодим пасіонаріям, які вголос говорять про наступ ери націократії.
На другому місці за крутизною рейтингового злету – заступник глави президентського Секретаріату Марина Ставнійчук, яка не тільки відповідає за розробку Конституції, представленої Віктором Ющенком у березні, але й веде публічну полеміку з опонентами глави держави в ток-шоу.
Не такий ефектний, але ще більш крутий віраж, волею 65 експертів, здійснив нарешті голова, без «в.о.», Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Потрапляння в десятку. Перемога в рингу додала тридцять пунктів депутату Київради Віталієві Кличку. Продовжує нарощувати свій авторитет і політичну вагу віце-прем’єр Григорій Немиря.
Дивімося, хто прийшов! У березневій «Першій сотні» дев’ятеро новачків. Найвище – заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін (69), голова Вищого Адміністративного Суду Олександр Пасенюк (70) і поки що посол України в Сполучених Штатах і кандидат у міністри закордонних справ Олег Шамшур, який посів відразу 73-ту позицію, випередивши на одинадцять пунктів свого начальника – виконувача обов’язки міністра Володимира Хандогія. Повернувся до сотні лідер ледь живого Руху Борис Тарасюк (97). Уперше до списку увійшов віце-мер Києва Євген Червоненко (89) та невідомий широкому загалу голова Державної митної служби Анатолій Макаренко (88), прізвище якого не раз лунало у пресі у прив’язці до топової скандальної теми – розмитнення фірташевих мільярдів кубів газу на користь НАК «Нафтогаз».
Поповнили сотню й кримчани Мустафа Джемілєв (92) і Анатолій Гриценко (100). Останній, до слова, витіснив зі списку голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення Віталія Шевченка. Також залишили «вищу лігу» міністри Олексій Кучеренко, Юрій Павленко та Петро Крупко, депутати Іван Плющ, Леонід Грач і Сергій Гриневецький, заступник глави «Нафтогазу» Володимир Тріколіч. Особливо стрімким стало політичне «схуднення» екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника. Ще місяць тому він посідав 19-ту сходинку у переліку найвпливовіших, а тепер, втративши крісло, опинився тільки 105-м…
Подібне могло очікувати й екс-головного дипломата Володимира Огризка. Але Президент підставив щирому євроатлантисту плече і працевлаштував до РНБО – яке останнім часом знову дедалі більше нагадує не аналітичний штаб держави, а притулок для тимчасового перебування держслужбовців І та ІІ категорій. Хай там як, але це призначення пом’якшило силу падіння особистого рейтингу Огризка – з 17-го місця рівно на півсотні сходинок униз.
Прописку на тридцять місць нижче отримав аксакал комуністичного руху Адам Мартинюк. Суттєво втратив і Леонід Кравчук, який у березні не був таким активним щодо критики Президента, як позаминулого місяця, та Петро Порошенко, який нарешті перестав сприйматися експертним співтовариством як перша особа НБУ – цю роль, а з нею і десяту позицію, повернув собі Володимир Стельмах.
Криза бере своє. Продовжують тихо «сповзати» власники найбільших фінансово-промислових груп. Віктор Пінчук втратив місце в топовій десятці, Дмитро Фірташ – не тільки 11 мільярдів кубів газу, але й 9 пунктів у нашій «Першій сотні», Василь Хмельницький ледве зачепився за 99-те місце. В мінусі й БЮТівські олігархи Жеваго, Фельдман, Васадзе. Найкраще почувається керівник групи радників прем’єра Віталій Гайдук, призначення якого на віце-прем’єрську посаду анонсується, але ніяк не відбудеться. Трохи підтягнувся за колишнім бізнес-партнером Сергій Тарута. Здобутки Ріната Ахметова – невеликі, лише +1.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять